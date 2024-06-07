Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України, - міністерка оборони Оллонгрен

Уряд Нідерландів передасть 400 мільйонів євро у шведський фонд на виробництво бойових машин піхоти для України.

Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише De telegraaf, інформує Цензор.НЕТ.

"Нідерланди виділять 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництво БМП буде здійснюватися переважно у Нідерландах.

Своєю чергою нідерландський мовник NOS повідомляє, що Амстердам шукає співпраці з іншими європейськими країнами та з нідерландською оборонною промисловістю.

Повідомляється, що Нідерланди співпрацюватимуть з Данією та Швецією у створенні бойових машин піхоти CV90 для України. Данія раніше вже зробила вибір на користь співпраці зі шведами.

"Європейські виробничі потужності повинні бути збільшені для України, але також і для нас самих", - заявила очільниця оборонного відомства країни Оллонгрен.

Крім цього, в Німеччині з'явиться європейський конвеєр зі складання ракет Patriot, в якому Нідерланди також беруть участь. Оллонгрен зазначила, що американський виробник дав дозвіл на будівництво Patriot в Європі.

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Оллонгрен також повідомила, що уряд Нідерландів розробляє план дій для розширення оборонної промисловості у країні. Зокрема, 54 мільйони євро буде інвестовано в розробку дронів для збройних сил Нідерландів, а 25 мільйонів євро зарезервовано для стартапів на оборонному ринку.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що Україна отримає від союзників додаткове обладнання військового призначення на суму 175 млн євро.

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