Оллонгрен відвідала в Україні дві компанії з виробництва дронів: Їхні високотехнологічні інновації важливі й для Нідерландів

Під час свого візиту в Україну у понеділок, 10 червня, глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен серед іншого відвідала дві українські компанії, які залучені до виробництва дронів.

Про це вона розповіла на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерка зазначила, що високотехнологічні інновації цих компаній важливі також і для Нідерландів.

"У понеділок я відвідала дві українські компанії, які займаються виробництвом дронів. Їхні високотехнологічні інновації також важливі для Нідерландів. Зокрема, для взаємної співпраці між українським та нідерландським бізнес-сектором, а також як уроки для наших власних збройних сил", - йдеться у дописі очільниці оборонного відомства Нідерландів.

Також Оллонгрен розповіла, що дорогою до Києва зустрілася з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним. З ним нідерландська урядовиця обговорила подальше розширення співробітництва між українськими та нідерландськими компаніями.

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Нагадаємо, що Оллонгрен здійснила візит до України 10 червня. Приїзд політикині був неанонсованим. У Києві вона зустрілася з очільником Кабміну Денисом Шмигалем, а також зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

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