Ожидаем положительный результат относительно 2-3 систем ПВО для Украины, - Зеленский

Украина ожидает в ближайшее время положительных решений от союзников по передаче 2-3 дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

У главы Украинского государства спросили, когда можно ожидать следующую систему ПВО, кроме системы Patriot, которую Киеву пообещала предоставить Германия.

В ответ Зеленский сказал, что Украина работает по этому поводу с США и "некоторыми другими европейскими партнерами". Он добавил, что пока не хочет разглашать, с какими именно странами Европы Киев ведет переговоры.

"Ожидаем положительного результата в ближайшее время относительно 2-3 систем ПВО", - заявил украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Германию за передачу системы Patriot - третьей по счету и за системы IRIS-T немецкого производства, отметив, что они "очень меткие и качественные".

"Я хотел бы поблагодарить за то, что вы нас поддерживали этими системами и, важный аспект, за то, что вы сократили время по производству и тренировке на этих системах. Поэтому они быстрее приходят на нашу землю. Это сокращение времени относительно тренировочной миссии наших бойцов является для нас очень важным, ведь сегодня все это время измеряется жизнью наших людей. И то, что вы сократили дни, а иногда и недели, поверьте, мы будем помнить десятилетиями", - сказал президент Украины.

Читайте также: Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot, - Bloomberg

Добавим, что во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин вместе с союзниками решил передать Украине 100 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Также во вторник, 11 июня, на конференции по восстановлению Украины в Берлине канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

Смотрите также: Мы не оставим в наследство эту войну, а завершим ее на своих условиях, - Зеленский. ВИДЕО