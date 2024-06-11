Очікуємо на позитивний результат щодо 2-3 систем ППО для України, - Зеленський

Україна очікує найближчим часом на позитивні рішення від союзників щодо передачі 2-3 додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

В очільника Української держави запитали, коли можна очікувати наступну систему ППО, окрім системи Patriot, яку Києву пообіцяла надати Німеччина.

У відповідь Зеленський сказав, що Україна працює щодо цього з США та "деякими іншими європейськими партнерами". Він додав, що поки не хоче розголошувати, з якими саме країнами Європи Київ веде перемовини.

"Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо 2-3 систем ППО", - заявив український лідер.

Зеленський також подякував Німеччині за передачу системи Patriot - третьої за ліком та за системи IRIS-T німецького виробництва, зазначивши, що вони "дуже влучні та якісні".

"Я хотів би подякувати за те, що ви нас підтримували цими системами і, важливий аспект, за те, що ви скоротили час щодо виробництва і тренування на цих системах. Тож вони швидше приходять на нашу землю. Це скорочення часу щодо тренувальної місії наших бійців є для нас дуже важливим, адже сьогодні весь цей час вимірюється життям наших людей. І те, що ви скоротили дні, а іноді й тижні, повірте, ми будемо пам’ятати десятиліттями", - сказав президент України.

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Додамо, що під час пресконференції з Володимиром Зеленським глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін разом із союзниками вирішив передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Також у вівторок, 11 червня, на конференції з відновлення України у Берліні канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси впродовж наступних місяців.

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