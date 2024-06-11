Мы не оставим в наследство эту войну, а завершим ее на своих условиях, - Зеленский. ВИДЕО
Украина не оставит в наследство потомкам войну с РФ, а намерена завершить ее на своих условиях.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не оставим ее (войну. - Ред.) в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы, всех нас", - отметил Зеленский.
"Мы завершим ее на своих условиях, условиях, которые понятны любому обычному человеку на этой земле", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+25 Валерий Коломиец #502756
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+22 Small Jerboa
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+21 Деніс Войцеховський
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Фантазёр, а мы с тобою не пара
Ты умен, ты прекрасен, как фея
Ну, а я, я хренею сильнее... (с) (под редакцией)
А всі ті істерики - рашистське ІПСО.
перед ****** на коліна стань, неопрятний вонючик
при повному знищенні мотивації - лояльністю до корупціонерів та совком при мобілізації...
торгівлею заходу з орками що забезпечує тим 130 млрд віськовий бюджет
Говорити можна завжди багато але дій наразі обмаль
буба нюхає - такі чяси, браття....
Подивись правді в обличчя: Україна при тобі це країна з найнижчою народжуваністю В СВІТІ. Тому цей тухлий аргумент про "не передамо війну дітям і онукам" не працює, бо вони просто не народяться.
Рівень народжуваності почав падати давно вже.
Це - вимирання як динозаври.
Зєлю геть. Вибори
Щодо Ізраілю - то там така система призову теж не миттєво склалася.
У нашому новому Законі якось так і прописано - на держслужбу і в органи без початкової військової підготовки - зась.
Йому то до вподоби.