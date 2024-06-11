Мы не оставим в наследство эту войну, а завершим ее на своих условиях, - Зеленский. ВИДЕО

Украина не оставит в наследство потомкам войну с РФ, а намерена завершить ее на своих условиях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не оставим ее (войну. - Ред.) в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы, всех нас", - отметил Зеленский.

"Мы завершим ее на своих условиях, условиях, которые понятны любому обычному человеку на этой земле", - добавил глава государства.

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