Пора предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы выгнать россиян с нашей территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал момент, когда наши союзники должны предоставить Украине все то оружие, чтобы изгнать российские войска с украинской территории.

Об этом он заявил во время брифинга для СМИ по итогам церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

"Не настал ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Настал", - подчеркнул президент.

На вопрос, хватит ли в Украине военных, чтобы противостоять России со всем этим оружием, Зеленский ответил, что понимает, что людей очень волнует ситуация с мобилизацией, но мы должны защитить нашу страну.

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