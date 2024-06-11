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Новости Война
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Пора предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы выгнать россиян с нашей территории, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал момент, когда наши союзники должны предоставить Украине все то оружие, чтобы изгнать российские войска с украинской территории.

Об этом он заявил во время брифинга для СМИ по итогам церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

"Не настал ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Настал", - подчеркнул президент.

На вопрос, хватит ли в Украине военных, чтобы противостоять России со всем этим оружием, Зеленский ответил, что понимает, что людей очень волнует ситуация с мобилизацией, но мы должны защитить нашу страну.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то надо его отстоять. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) оружие (10219)


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Топ комментарии
+3
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11.06.2024 16:03
+2
"чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю"

Ну хз, 30 екіпажів Абрамсів і 10 пілотів на Ф16 цьогоріч якось нашкребли. Переживають за нас як, ти диви.
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11.06.2024 16:00
+2
цензор.. а можна й його замютити.. щоб оце тупе хрипле хренпіду не світилось.. задовбав.. герой блін
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11.06.2024 16:02
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"чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю"

Ну хз, 30 екіпажів Абрамсів і 10 пілотів на Ф16 цьогоріч якось нашкребли. Переживають за нас як, ти диви.
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11.06.2024 16:00 Ответить
НАСТАВ ЧАС ЗАКРИТИ ОПУ Й ОРГАНІЗУВАТИ КОАЛІЦІЮ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ А й розігнати ОПУЗАЖОПІСТСЬКОКРЕМЛІВСЬКУ!!!
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11.06.2024 18:42 Ответить
зелена усцята нетряпкаякась - дій на своє рятування, йди на коаліцію порятунку й уряд від неї
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11.06.2024 18:43 Ответить
Якби хотіли,то надали б раніше, а не тягли б як тепер,даючи ,щоб Україна не програла, а не щоб Україна виграла!
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11.06.2024 16:01 Ответить
І якими силами укроніст збирається вигнати кацапів? Кварталістів позове, чи на кінець, звернеться до своїх виборців повертатись, та ставати до лав ЗСУ?
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11.06.2024 16:01 Ответить
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11.06.2024 16:03 Ответить
цензор.. а можна й його замютити.. щоб оце тупе хрипле хренпіду не світилось.. задовбав.. герой блін
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11.06.2024 16:02 Ответить
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11.06.2024 16:03 Ответить
Весь этот джаз...
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11.06.2024 16:05 Ответить
- Мені потрібен твій одяг, черевики і мотоцикл.
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11.06.2024 16:08 Ответить
Але для початку треба заарештувати єрмака та сформувати уряд національної єдності.
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11.06.2024 16:10 Ответить
Вчора ще не настав, а от сьогодні вже точно настав.
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11.06.2024 16:11 Ответить
Настав час припинити красти брехати та оточувати себе крадіями брехунами зрадниками тощо...
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11.06.2024 16:16 Ответить
Яке їхало, таке здибало. Ким він має себе оточувати?
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11.06.2024 16:29 Ответить
час.коли Україні дадуть все необхідне наступить лиш піся того.як з України згине "зелена рашистська слуга"
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11.06.2024 16:29 Ответить
Почни вигнання з Єрмака,цього росіянина можна вигнати без зброї.
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11.06.2024 16:32 Ответить
Мудрі слава мудрага правітєля мудраго наріда.
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11.06.2024 16:32 Ответить
Не спішать?
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11.06.2024 16:42 Ответить
нам бы как-то тебя выгнать гндон просроченный
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11.06.2024 16:51 Ответить
Настав час акуітельних історій…..
тиждень не читав новин, вже шкодую що сьогодні зайшов, ні, досить з мене цього ібанаріума.
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11.06.2024 17:34 Ответить
А раніш видать потреби такої не було і цціль була інша.
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11.06.2024 18:53 Ответить
Ідіот. Я взагалі не розумію, чого Захід це чучело нелегітимне терпить? Виставили б умову - жодної допомоги, поки не приберете неадеквата гундосого.
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11.06.2024 19:16 Ответить
Це кому він так наказує??
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11.06.2024 20:13 Ответить
Настав час перестати пиз...ти гроші, пересадити своїх друзів корупціонерів та почати виготовляти власну зброю.
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11.06.2024 21:08 Ответить
Настав час гнати ішака!
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11.06.2024 21:54 Ответить
 
 