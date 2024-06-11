Пора предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы выгнать россиян с нашей территории, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал момент, когда наши союзники должны предоставить Украине все то оружие, чтобы изгнать российские войска с украинской территории.
Об этом он заявил во время брифинга для СМИ по итогам церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, передает Цензор.НЕТ.
"Не настал ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Настал", - подчеркнул президент.
На вопрос, хватит ли в Украине военных, чтобы противостоять России со всем этим оружием, Зеленский ответил, что понимает, что людей очень волнует ситуация с мобилизацией, но мы должны защитить нашу страну.
Топ комментарии
+3 CrossFirenko
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+2 Yuri I #427530
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+2 Panda Freeav
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Ну хз, 30 екіпажів Абрамсів і 10 пілотів на Ф16 цьогоріч якось нашкребли. Переживають за нас як, ти диви.
тиждень не читав новин, вже шкодую що сьогодні зайшов, ні, досить з мене цього ібанаріума.