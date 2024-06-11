Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал процесс мобилизации в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается мобилизации. Я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет из-за состояния военного, из-за состояния войны, с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война.

Но если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстоять", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев, - нардеп "Голоса", воин Костенко