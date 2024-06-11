10 192 131
Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал процесс мобилизации в Украине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается мобилизации. Я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет из-за состояния военного, из-за состояния войны, с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война.
Но если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстоять", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+38 олег иванов #434516
показать весь комментарий11.06.2024 15:11
+32 Володимир Мик
показать весь комментарий11.06.2024 15:12
+30 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий11.06.2024 15:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чисто нагадує Україну корумповані чиновники розкрадають державу щоб збудувати власні маєтки десь в ЄС а держава від цього все більше йде на дно
Драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе: прибывшую по вызову бригаду закрыли в военкомате, - СМИ. ВИДЕО Источник:
Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять
ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ
Клоун уявляє себе на керівних посадах, яхтах, віллах, шашликах, біля дітей, жінки, з безмежною кредитною карткою , тощо..
А для когось то буде, протези, збір коштів на каналах на ліки і операції, видобування субсидій на комуналку, головна біль за дітей де їх пристроїти і чим нагодувати...
А для якихось дітей фотографії з татом, якого більше немає і повне відсутність бачення як, де і за що жити.