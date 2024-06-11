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Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував процес мобілізації в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується мобілізації. Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через стан воєнний, через стан війни, з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. 

Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) мобілізація (3068)


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Топ коментарі
+38
Сказав лицемірний покидьок і чотирьохкратний ухилянт.
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11.06.2024 15:11
+32
Лицемір.
Сам він, звичайно не піде ніколи на фронт, ні його родичі, діти, ні його дружбани, ітд...
А ви прості люди йдіть, помирають а я мол жити хочу...
Легко всіх на смерть посилати, знаючи що сам ніколи не загинеш.
Він арміі відкосив але другим наказу йти в армію...
Та пішов ти...
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11.06.2024 15:12
+30
"...абсолютно тверезо на це дивлюсь..." у ті періоди, коли не коксуюсь.
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11.06.2024 15:11
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А як стосовно тих цивільних, хто хоче зберегти власне життя в статусі біженця/емігранта, а не загинути чи стати нікому не потрібними каліками під КАБами та артобстрілами заради сумнівної перспективи проіснувати решту життя в корумпованій ЗЕкраїні в злиднях, холоді та темряві і без пенсій та яким немає тут за що тут гинути? Хто дав ЗЕскотам право утримувати їх в заручниках, викрадати та вбивати? У людини одне життя і лише вона має право вирішувати, як ним розпоряджатися.
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11.06.2024 15:45 Відповісти
бідне нещасне серло
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11.06.2024 23:35 Відповісти
🤮🤮🤮🤢
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11.06.2024 15:45 Відповісти
Ну хочете то відстоювати, хто вам заважає пане президент ? А я хочу повернутись до родичів в Австралію але не можу, бо закрити кордони, а я ніби то щось винний цій державі бо тут народився 😂
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11.06.2024 15:45 Відповісти
Так казав ЗЕРОтустра...
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11.06.2024 15:47 Відповісти
Чи хоче зберегти державу чувак, який все своє життя знущався і паклюжив її , називаючи повією?
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11.06.2024 15:55 Відповісти
Ось це відео буде в тему -https://youtu.be/MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році
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11.06.2024 15:56 Відповісти
Щоб зберегти державу насам перед потрібно позбутися тих, хто її розвалював та послаблював, потрібні вибои та повна люстрація, бо це як дірявий човен
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11.06.2024 15:58 Відповісти
Вчора бачив в соцмережі чудові ілюстрацію як на деревяному кораблі пливуть 4 муд...ка які будують власні лодки із частин корабля, відриваючи від нього дошки.... А корабель в результаті такого починає тонути....

Чисто нагадує Україну корумповані чиновники розкрадають державу щоб збудувати власні маєтки десь в ЄС а держава від цього все більше йде на дно
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11.06.2024 16:21 Відповісти
Ні, все, що ви перерахували потрібно щоб зберегти країну. А от якраз для збереження держави вони все правильно роблять... Бо країна - це ми. А держава - це вони.
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11.06.2024 18:38 Відповісти
А може в першу чергу відстоювати державу повинні професійні силовики, які володіють зброєю, які фізично підготовлені, які давали присягу на вірність народу цієї держави, які утримуються податками цивільного населення, а не 55-річні прості дядьки і напівпридатні інваліди, які все життя вкалували і платили податки на ці всі силові структури?
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11.06.2024 15:58 Відповісти
Це ІПСО росіянське, наш сказав би ,, я, потужно дивлюсь,, а тверезо дивиться мєдвєпут після запою, правда ця тверезість що 17 мгновєній вєсни, дуже коротка.
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11.06.2024 16:12 Відповісти
щоб відстояти Україну з України потрібно прибрати "зелену плісняву",яка і довела до того,що її потрібно відстоювати
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11.06.2024 16:19 Відповісти
Пiдкреслюю про що йдеться у заявi заявителя, якщо вiн сам розумiе про що нателiпав його язык, або язик суфлера... - Держава - соціальний інститут, що здійснює управління суспільством., тобто, -це Верховна рада i ОП в межах Банковоi. А що таке краiна? Краї́на - територія з визначеними кордонами й населенням, що є єдиним цілим з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному плані може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою. Панове, робiть самi висновки, кого закликае захищати цей муж.
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11.06.2024 16:25 Відповісти
Браво. Хоч хтось розрізняє ці поняття. Але я думаю, що сказане цілком відповідає їх світогляду. Вони намагаються врятувати саме державу. На країну їм насрати.
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11.06.2024 18:41 Відповісти
Слова про потребу у захисті нашої держави.....завжди викликають у форумних ухилянтів-диванників та квіточок -біженців нестримну лють і сарказм,які чомусь обов"язково супроводжуються настримним випорожненням прямої та товстої кишок...Причина: нестримне розслаблення сфінкерів у форумних мислителів при згадці про окопи і війну..
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11.06.2024 16:28 Відповісти
Ви - iз ОПи? Тодi зрозумiлi вашi потуги , що до свого захисту.
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11.06.2024 16:33 Відповісти
А ви, Юра, себе до кого відносите?
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11.06.2024 16:33 Відповісти
ИМХО, чел або не понимает значение слова государство, як на диво, моя бабуся з трьома класами церковно-приходськоi школи розумiлися на цему, або чел соотносит себя к государственникам, а не к народным массам.
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11.06.2024 16:41 Відповісти
На м'ясокомбінатах колись були цапи-провокатори, які вели овець на забій.
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11.06.2024 16:49 Відповісти
Чому колись? Зєля - він і є
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11.06.2024 17:11 Відповісти
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11.06.2024 20:27 Відповісти
ПРИЄМНО ЦЕ ЧУТИ ВІД ЧОТИРЬОХРАЗОВОГО УКЛОНІСТА ЗЕШМАРКЛІ !!!!!
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12.06.2024 07:51 Відповісти


Драка между сотрудниками ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе: прибывшую по вызову бригаду закрыли в военкомате, - СМИ. ВИДЕО Источник:

Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять

ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ
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11.06.2024 17:05 Відповісти
правда смішно чути це від 4 ухилянта
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11.06.2024 17:07 Відповісти
Щось нагаддує ось це- " росися-это путин, нет путина нет росиси.
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11.06.2024 19:00 Відповісти
Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба піти у відставку
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11.06.2024 19:02 Відповісти
так. треба відстояти. стоять на сцені і реготать з повістки як останнє чмо
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11.06.2024 19:08 Відповісти
Справа в тому що в слово держава кожний вкладає свій зміст.
Клоун уявляє себе на керівних посадах, яхтах, віллах, шашликах, біля дітей, жінки, з безмежною кредитною карткою , тощо..
А для когось то буде, протези, збір коштів на каналах на ліки і операції, видобування субсидій на комуналку, головна біль за дітей де їх пристроїти і чим нагодувати...
А для якихось дітей фотографії з татом, якого більше немає і повне відсутність бачення як, де і за що жити.
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11.06.2024 20:18 Відповісти
З безмежною кредитною карткою й безмежною владою
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11.06.2024 21:44 Відповісти
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