Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував процес мобілізації в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується мобілізації. Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через стан воєнний, через стан війни, з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна.

Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", - сказав Зеленський.

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