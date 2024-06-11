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Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував процес мобілізації в Україні.
Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується мобілізації. Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через стан воєнний, через стан війни, з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна.
Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+38 олег иванов #434516
показати весь коментар11.06.2024 15:11
+32 Володимир Мик
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+30 Пересічний українець #452786
показати весь коментар11.06.2024 15:11
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Чисто нагадує Україну корумповані чиновники розкрадають державу щоб збудувати власні маєтки десь в ЄС а держава від цього все більше йде на дно
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Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять
ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ
Клоун уявляє себе на керівних посадах, яхтах, віллах, шашликах, біля дітей, жінки, з безмежною кредитною карткою , тощо..
А для когось то буде, протези, збір коштів на каналах на ліки і операції, видобування субсидій на комуналку, головна біль за дітей де їх пристроїти і чим нагодувати...
А для якихось дітей фотографії з татом, якого більше немає і повне відсутність бачення як, де і за що жити.