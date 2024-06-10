У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Упродовж травня 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців.
Про це в коментарі "УП" розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, місяць, що минув був найпродуктивнішим у плані мобілізації від початку 2023 року. Костенко зазначив, що серед причин, які вплинули на посилення мобілізації, – набрання чинності нового закону. Ще один чинник, за словами парламентаря, це свідомість громадян, які побачили, що треба йти і захищати країну.
"Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська", - сказав Костенко.
Наостанок він додав, що дію нового закону про мобілізацію можна буде побачити безпосередньо в армії вже через кілька місяців.
Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, впродовж 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. У законі передбачено, зокрема, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді "какая разніца!"
Тоді за спеціальними програмними алгоритмами Генштаб ЗСУ може до середини вересня сформувати десятки бригад. Для який вже зараз потрібно готувати озброєння і техніку.
Своєї техніки та озброєння майже не виробляєм тому такий сумний результат. Майже фіаско...
Реєстрація: 09 червня 2024
Заходив: 09 червня 2024 в 15:52
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покажи по статтях і параграфах.
Зате маминих квіточок , які зависають цілодобово в фітнесцентрах і генделиках - трогать ніззя !!
Виходить мобілізувати, безглуздо й безкарно знищувати обмежений людський ресурс на часі, а провести ефективні реформи для перемоги у війні ні? За дивним збігом а можливо не збігом такий довготривалий саботаж реформ ЗСУ від військового й політичного керівництва напрочуд вигідний ворогам кацапам.
Чим довше йде ця війна, тим більше обмежуються можливості військових на передовій для ведення ефективних бойових дій, безнадійно бюрократизуючи весь процес, заганяючи у невигідні шкідливі рамки безтолковим некомпетентним, а подекуди й злочинним керівництвом, знищуються боєздатні бойові бригади диверсійно-деструктивним управлінням.
Мабуть для зрадників й узурпаторів державної влади в Україні все що відбувається все на часі і за планом.