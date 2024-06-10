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мобілізація (2876) Веніславський (270) ТЦК та СП (435)

Лише працівники поліції мають право примусово доставляти особу до ТЦК, - "слуга народу" Веніславський

Примусово доставляти до ТЦК може лише поліція

Право на затримання особи та доставку її до ТЦК має лише Нацполіція, у разі, якщо військовозобов'язаний перебуває у розшуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

За словами парламентаря, просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо) - то представники Національної поліції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.

"І тут без різниці - до чи після 16 липня", - наголосив Веніславський.

Дивіться: Чоловіка силою заштовхали в бус в Ужгороді: у ТЦК кажуть, що він намагався здійснити напад на групу оповіщення. ВIДЕО

Також нардеп пояснив, що примусово до ТЦК або на ВЛК можуть доставляти лише громадян, які перебувають у розшуку.

В розшук їх оголошує Нацполіція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись.

"І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - підсумував Веніславський.

Читайте: Представники ТЦК навідалися в арт-центр Closer, де готувалися до вечірки Рейвах Прайд

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Топ коментарі
+22
Брехня! Не мають права працівники поліції когось кудись везти крім відділку поліції
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10.06.2024 09:36
+14
При чому розшук - не на основі внесення даних з бодуна з власних міркувань в дитячий онлайн щоденник систему "Оберіг" . Тому що - цей ОБріх - не має жодної юридичної сили . А на основі рішення суду чи хоча б реального адмінпротоколу .
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10.06.2024 09:38
+12
"ТЦК, ВЛК, розшук, затримання" - это все последствия неправильного выбора весной 19-го.
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10.06.2024 09:39
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Один поліцейський у групі співробітників ТЦК легітимізує всю процедуру.
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10.06.2024 09:36 Відповісти
Брехня! Не мають права працівники поліції когось кудись везти крім відділку поліції
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10.06.2024 09:36 Відповісти
А сам мобілізуватися не пробував? Відкрий сайти пошуку роботи. Вакансій в ЗСУ повно. ВИбирай собі сам.
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10.06.2024 09:39 Відповісти
Не маю такої потреби і мені це не цікаво, я не в совку живу і нікому нічим не зобов'язаний, а ти старий діду більше приймай таблеток та відпочивай, буде менше часу заходити в цензор живих людей на убій агітувати.
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10.06.2024 10:02 Відповісти
Цей "старий дід" на відміну від тебе воював. Це лише я можу зараз оцінювати стан свого здоров'я. Насправді, коли треба - залишав далеко за спиною молодих та сильних. Тобі цього не зрозуміти. Ти там ніколи не будеш.
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10.06.2024 10:11 Відповісти
Не буду тільки тому, що там сотні друзів та родичів, половина вже мертві або покалічені нікому не потрібні, а інша половина каже роби все що хочеш, щоб не потрапити до нас і тільки мріють коли все закінчиться, їм вже пофіг на все, воюють по інерції.
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10.06.2024 10:16 Відповісти
Росіянин, головне що машка твоя не " покалічена", буде із ким самогон гнати і горлати на п'яну глотку- " я рузькій"
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10.06.2024 11:35 Відповісти
Влад, це ти мені таке пишеш? На вулиці 10 ранку, а ти вже п'яний ))) Друже, я 20 місяців був на нулі. Звільнився де факто за станом здоров'я, де юре, за сімейними. Стерся. Чисто фізично стерся. Колін більше нема.

А ти?
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10.06.2024 10:08 Відповісти
І раз такий досвідчений, скажи - по тобі тандемом танки не херачили? І саме коли пристрілялися. Конкретно поруч коли лягає. В метрах. Коли ти в тій ямі в позі ембріона.

А магній над собою бачив коли небудь? От прямо летить на тебе. А ти під деревцем знову ж таки зкукожився.

А коли 120-та прилітає, падаєш та намагаєшся залізти під ельку, але бронік з магазинами не пускає. Прильот в 10 метрах, елька в решето, покришки вибухають, вона падає на брюхо. Лежиш такий, в вухах дзвонить і думаєш - а якби заліз під ельку? )))) Потім обтрушуєшся від землі і помічаєш, що з ногою щось не так. Хлюпає. Прилетіло.
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10.06.2024 10:20 Відповісти
Я вже писав, там в більшості вакансій процвітає ейджизм. Тобто беруть тільки на контракт, молодих і здорових до 40 років написнао в об'явах, деякі до 35 років пишуть. У мобіки всі годні, а на ті вакансі тільки молодих беруть. Тим більше на БПЛА.
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10.06.2024 12:19 Відповісти
дякую, Сергію, що трохи розсмішили з ейджизмом. Сиджу з ранку в ступорі. Побратим загинув сьогодні, з яким були з самого початку. Сиджу перед ноутбуком, не маю сил навіть вдягнутися, піти в маркет, нагрести там ящик віскі і набухатися. 47 років. Теж мав юридичні можливості для звільнення. Ще не знаю обставин.
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10.06.2024 12:28 Відповісти
Я вам про стрижене ,а ви мені про смалене. Я вам кажу про ті вакансії, на які ви посилаєтесь. А ви мені про побратимів, вони ж не по вакансіям в інтернеті туди влаштовувалися.
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10.06.2024 12:31 Відповісти
Співчуваю. Крепиться.
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10.06.2024 12:34 Відповісти
Федір Веніславський -класний спеціаліст. Дійсно, професійний юрист, тут претензій нема. Єдине - замарався з "слугами народу". Отжеж, що не зробиш заради кар'єризму..
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10.06.2024 09:37 Відповісти
Класний спеціаліст у галузі відправки дітей за кордон.
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10.06.2024 09:41 Відповісти
Федір Веніславський після зе!банації - багіня юриспруденції!
камсамолка, спартсменка і просто красавіца!
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10.06.2024 09:48 Відповісти
"Заяви Порошенка про необхідність збільшити бюджет на оборону - це популізм", - Веніславський /31 січня 2022 р/
Замарався - не те слово. Він співучасник злочинів зеленого самодура.
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10.06.2024 09:49 Відповісти
Та да! І не потрібно забувати, що саме він предсиавляв Зєлєнсаого у Конституційному суді, коли Зєлєнскій Раду розпускав. Всупереч конституції. З антиконституційним мотивом "політичне рішення".
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10.06.2024 09:57 Відповісти
При чому розшук - не на основі внесення даних з бодуна з власних міркувань в дитячий онлайн щоденник систему "Оберіг" . Тому що - цей ОБріх - не має жодної юридичної сили . А на основі рішення суду чи хоча б реального адмінпротоколу .
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10.06.2024 09:38 Відповісти
Біда в тому, що сперечатися з "інвалідами" немає сенсу. Будете запаковані, позбавлені засобів зв'язку, відправлені на ВЛК і далі "в ліс". А вже звідти можете скільки завгодно звертатися до суду, писати позови та скарги. Всім на вас уже начхати.
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10.06.2024 09:53 Відповісти
овца2019 ты сцыкливо-запакованная
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10.06.2024 10:02 Відповісти
а ти херою з яких диванних ****** пишешь??в диванних складках не тіряєшься??пролежні не мішають воювати??
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10.06.2024 10:06 Відповісти
А ти у нас той самий "інвалід", я так розумію. Скоро і до вас, ухилянтів, дійде черга.
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10.06.2024 10:07 Відповісти
Ідучи по чужу голову й свою неси. ТЦК-шник сраний.
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10.06.2024 10:34 Відповісти
На закон я так розумію поклали. Ну добре. А щодо погроз пакування, в ліс і таке інше. Робіть. Цілком можливо зробите. Але й самі здоровіші від того не станете. Знайдеться й на вас. Срані ТЦКашники.
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10.06.2024 10:44 Відповісти
Ти дурний? Ти забуваєш, що у лісі зброю видають?)
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10.06.2024 12:11 Відповісти
Тобто ви пропонуєте, щоб українці самі до себе відносилися, як рашисти до нас відносяться??? А може ти і є рашист?
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10.06.2024 12:20 Відповісти
"Тобто ви пропонуєте..." - де я щось пропоную? Я прямим текстом вказую на беззаконня. На свавілля тцк-шників, котрі прямо порушують Конституцію України. А ви про що? То може ти - рашист?
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10.06.2024 12:43 Відповісти
"ТЦК, ВЛК, розшук, затримання" - это все последствия неправильного выбора весной 19-го.
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10.06.2024 09:39 Відповісти
Власть делает вид что они вообще ни при чем.

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10.06.2024 09:40 Відповісти
Да кто уже на ети законы смотрит. Юристы и адвокаты за голову хватаются. Сделали из страны территорию беспредела
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10.06.2024 09:40 Відповісти
В розшуку хтось може знаходитись лише за рішенням суду.👈
А якесь "тцк", електронна база "армор" , це все - фікція та шахрайство , вас хочуть зробити лохом і примушують підписати якийсь контракт ( теж кримінальна стаття)👈
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10.06.2024 09:44 Відповісти
Не хочеш підписувати контракт з ЗСУ, то через якийсь час підеш примусово мобілізованим на західний фронт солдатом руської армії. На Берлін. А твоя родина слідом за тобою з лопатами та реманетом для обслуги. За пайок.
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10.06.2024 09:57 Відповісти
Так випустіть людину за кордон в цивілізацію і його ніякий рашист не забере Берлін штурмувати, така думка в Вашу тупеньку головку не приходила?
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10.06.2024 10:00 Відповісти
А в твою тупеньку голову не приходило, що якщо всі будуть тікати то це станеться дуже швидко? Не його мобілізують, бо втік, так його старого батька. Чи сестру. Кацапам буде абсолютно по барабану кого брати в свою армію на штурми. Чим більше загине тим більше простору для камчатців чи магаданців на теренах України буде.
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10.06.2024 10:05 Відповісти
а хто тоді майно бидло еліти та олігархів та іноземних корпорацій відбиватиме??
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10.06.2024 10:08 Відповісти
Ти мене це сотий раз запитуєш. Це ваше ухилянтське ,,коронне,, запитання. А я не скажу. Навіщо тобі, шпигунській морді, це знати?
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10.06.2024 10:08 Відповісти
Який контракт? Мобілізовані хиба контракти підписують?
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10.06.2024 12:33 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZW3rT-SoiF3c1a72U6rTlgm_e_JKklZD8uaq1i2A2eVq5dlWfHbJAEZPXaF1cEw60_Wt2-9ndXu2sJlUMTQDFdQ62-s4VIIdhy5kuwIc2pS6a0MVx8bt3OKfCMj0eyB40qhq5mSyfrut_fMmrs388-MYScwx5_fE_KTNblC77f1VOf1cAT0yvKw1ouu0DrrEeY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0TTEA9ziA9TdUJAJVwqm5N3WSEERMZpX1kRNR7bc5wKkYkE9GcS9V43ASCmUbRjvYl?__cft__[0]=AZW3rT-SoiF3c1a72U6rTlgm_e_JKklZD8uaq1i2A2eVq5dlWfHbJAEZPXaF1cEw60_Wt2-9ndXu2sJlUMTQDFdQ62-s4VIIdhy5kuwIc2pS6a0MVx8bt3OKfCMj0eyB40qhq5mSyfrut_fMmrs388-MYScwx5_fE_KTNblC77f1VOf1cAT0yvKw1ouu0DrrEeY&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·



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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0w7XNzRQXjeprQ1xNKvsVvkVmtDuBWrB7MaV5cwWvrBhGYkgidsdARqdp3SbdtgREl&id=100083472753288&__cft__[0]=AZW3rT-SoiF3c1a72U6rTlgm_e_JKklZD8uaq1i2A2eVq5dlWfHbJAEZPXaF1cEw60_Wt2-9ndXu2sJlUMTQDFdQ62-s4VIIdhy5kuwIc2pS6a0MVx8bt3OKfCMj0eyB40qhq5mSyfrut_fMmrs388-MYScwx5_fE_KTNblC77f1VOf1cAT0yvKw1ouu0DrrEeY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·

Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).

Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.

Порвалися.

Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.

Спойлер: такого не було.

Командира роти звинувачують у залишенні позицій.

Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.

Наразі,

- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.

- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.

- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).

- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.

- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.

Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.

І підемо на йух.

Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.

Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.

Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.

Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
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10.06.2024 12:46 Відповісти
Так . не хочу і не буду підписувати контракт с зсу, і ні я ні моя родина не піде нікуди з лопатами. Мені ні перше , ні друге і на*уй не надо.
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10.06.2024 09:59 Відповісти
Значить ти не просто ухилянт. А ворог нашої країни. Тобі дорога не в армію, чмо ти болотне, а на жорсткі нари.
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10.06.2024 10:06 Відповісти
Шановний ухилянт з ТЦК. Ваша думка важлива для всіх. Пишіть, будь ласка ще.
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10.06.2024 10:36 Відповісти
Це тобі саме дорога на нари , тому, що ти даун і чмо
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10.06.2024 10:08 Відповісти
Та годі казки розповідати. Бусифікація крокує по країні.
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10.06.2024 10:18 Відповісти
зараз хто сильнійший той і правий. якщо "ухилянтів" 6-12 а працівників ТЦК 3-5, то праві перші, якщо навпаки
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10.06.2024 10:23 Відповісти
То что "принудительно" абсолютно неэффективно...Уже сотни видео от бойцов про такие случаи.
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10.06.2024 10:25 Відповісти
Ну так надо бы разобраться с теми случаями, когда закон нарушается...
Или... нет... (с)
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10.06.2024 10:33 Відповісти
на жаль в тцк не всі про це знають... при таких співробітниках тцк й ворогам нічого робити не треба...ми просрали самий цінний ресурс, який в нас був - це людський..., особовий склад не берегли, операції погано планувались, ніхто крім рядового составу за втрачені позиції відповідальності не ніс та й не несе, й на 3-ій рік війни високе воєнне керівництво робить одні й ті ж самі помилки й не бажає брати до уваги зміни у характері війни...
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10.06.2024 10:44 Відповісти
ООО! То чекаємо потужних покарань ТЦКунів, що займалися людоловствов і викраденням. Як не мають права, то не мають! Викрадення- стаття і буцигарня!
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10.06.2024 11:29 Відповісти
Я вчора про це писав, а зеленоботи бігали і на мене сварилися)
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10.06.2024 12:08 Відповісти
Я писав, що тільки поліція має право доставляти силою.
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10.06.2024 12:35 Відповісти
Оце закони понаприймали для кріпаків - люба гнида від влади, як хоче так і трактує.
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10.06.2024 14:19 Відповісти
Поліція, вези мене в відділок.
Військові, не треба вам такі люди.
Але завжди щось іде не по тім порядку...
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10.06.2024 16:54 Відповісти
 
 