Лише працівники поліції мають право примусово доставляти особу до ТЦК, - "слуга народу" Веніславський
Право на затримання особи та доставку її до ТЦК має лише Нацполіція, у разі, якщо військовозобов'язаний перебуває у розшуку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
За словами парламентаря, просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо) - то представники Національної поліції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.
"І тут без різниці - до чи після 16 липня", - наголосив Веніславський.
Також нардеп пояснив, що примусово до ТЦК або на ВЛК можуть доставляти лише громадян, які перебувають у розшуку.
В розшук їх оголошує Нацполіція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись.
"І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - підсумував Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
А ти?
А магній над собою бачив коли небудь? От прямо летить на тебе. А ти під деревцем знову ж таки зкукожився.
А коли 120-та прилітає, падаєш та намагаєшся залізти під ельку, але бронік з магазинами не пускає. Прильот в 10 метрах, елька в решето, покришки вибухають, вона падає на брюхо. Лежиш такий, в вухах дзвонить і думаєш - а якби заліз під ельку? )))) Потім обтрушуєшся від землі і помічаєш, що з ногою щось не так. Хлюпає. Прилетіло.
камсамолка, спартсменка і просто красавіца!
Замарався - не те слово. Він співучасник злочинів зеленого самодура.
з бодуназ власних міркувань в дитячий онлайн щоденниксистему "Оберіг" . Тому що - цей ОБріх - не має жодної юридичної сили . А на основі рішення суду чи хоча б реального адмінпротоколу .
А якесь "тцк", електронна база "армор" , це все - фікція та шахрайство , вас хочуть зробити лохом і примушують підписати якийсь контракт ( теж кримінальна стаття)👈
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Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).
Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.
Порвалися.
Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.
Спойлер: такого не було.
Командира роти звинувачують у залишенні позицій.
Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.
Наразі,
- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.
- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.
- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).
- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.
- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.
Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.
І підемо на йух.
Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.
Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.
Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.
Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
Или... нет... (с)
Військові, не треба вам такі люди.
Але завжди щось іде не по тім порядку...