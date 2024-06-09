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Чоловіка силою заштовхали в бус в Ужгороді: у ТЦК кажуть, що він намагався здійснити напад на групу оповіщення. ВIДЕО

У мережі активно поширюється відео, на якому зафіксовано, як люди у військовій формі силою намагаються заштовхати чоловіка у мікроавтобус. Як стверджується, це відбувається на вулиці Ужгорода Закарпатської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео. 

Закарпатський ОТЦК та СП відреагував на інцидент та наголошує, що кожен громадянин повинен усвідомлювати свою відповідальність перед державою.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, під час спільних заходів оповіщення було виявлено військовозобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєверодонецьку, який не надав жодних військово-облікових документів в яких повинні бути відповідні записи про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком. При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Житомирщині: у військкоматі стверджують, що травми він отримав при падінні під час епілептичних нападів

У звʼязку з цим, як стверджують у ТЦК, громадянину було запропоновано зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення.

Автор: 

Ужгород (340) ТЦК та СП (590)


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Топ коментарі
+56
Мобилизации бы не было. Потому что не было бы войны.
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09.06.2024 11:19
+47
Ну згадайте, як вона проходила в 2014-2015 при іншому президенті. Дуже навіть адекватно і спокійно - без значних порушень та перегибів!
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09.06.2024 11:24
+40
можно только гадать как гадалки что было бы .... если бы ... да кабы

но выбирать блазня во время войны, это сверхидиотизм
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09.06.2024 11:22
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Ну не буде цього.Бор в хід піде ядерна зброя.А в москалів вона точно є.Бо якщо їхї має Пакистан,то москалі також.
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09.06.2024 14:52 Відповісти
Наскільки я знаю випробування ядкерної зброї відбувалося за срср , після того рф не перевіряла чи вони взагалі справні , просто на папері подовжували безкінця ресурс того що є.
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09.06.2024 17:03 Відповісти
Ядерну зброю вже давно ніхто не випробовує,окрім корейців.І то там якраз то може бути москальська разом з китайцями.

Ядерні боєголовки і так потрібно постійно міняти,вони стають непридатними з часом.Такого поняття,як продовжувати ресурс немає.
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09.06.2024 17:33 Відповісти
тобто кількісно ніхто навіть незнає скільки насправді вони мають справних зарядів, а заяви рос.чиновників можуть мати чисто декларативний характер для залякування.
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09.06.2024 17:55 Відповісти
Це стосується всіх,хто має ядерну зброю.Але якщо Пакистан має,то її і москалі мають.
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09.06.2024 17:57 Відповісти
Ізраїль має ,нібито, але недоведено)
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09.06.2024 18:05 Відповісти
На НАТО никто не напал. Украинцы должны защитить себя сами. Западный мир помогает очень сильно.
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09.06.2024 14:53 Відповісти
А я вам скажу як насправді є, якщо кацап вже нападе то нато просто розвалиться від безкінечних дискусій політиків в кого там хата з краю і кожен буде сам за себе як ви кажете ,хоча цей блок створювався саме для протистояння москві!
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09.06.2024 17:09 Відповісти
Чотириразового ухилянта чого у буса не ***********?
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09.06.2024 13:44 Відповісти
Задрот не хоче добровільно прийти до ТЦК, значить хоче, щоб з ним це зробили силою.
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09.06.2024 13:49 Відповісти
Де запис з їз бодікамер, що працівники ТЦК по новому закону вони повинні носити, що він їм казав насправді? , Вони складали протокол про відмову їхати?
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09.06.2024 14:58 Відповісти
І таких як ти виразився щось забашато...не знаєш чому ..?!.хєрой
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09.06.2024 15:11 Відповісти
якщо ти зараз не захистиш Україну від кацапні, то вже завтра вона прийде до тебе і мобілізує тебе вже щоб воювати проти цівілізації на стороні мордора
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09.06.2024 14:08 Відповісти
Не будуть москалі воювати з заходом.Бо по москві,одразу Томагавки прилетять.
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09.06.2024 14:53 Відповісти
При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі. Джерело:
У цьому реєстрі внесені не всі данні з паперових носіїв,навіть якщо ти учора вже побував в тцк.
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09.06.2024 14:12 Відповісти
Каждый кто призывает к насилию против тцк это враг Украины работающий на русню. Всех таких мобилизовать и отправить рыть окопы под Часик.
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09.06.2024 14:34 Відповісти
З Німеччини воно канєшно видніше кому і що робить...)
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09.06.2024 15:09 Відповісти
С Германии мне намного удобнее донатить на дроны которые убивают русню.
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09.06.2024 15:23 Відповісти
Повірте, з України це теж зручно. А так би приїхали, за 20 хвилин пройшли б влк і убивали русню з окопу.

Можливо, неефективно. Можливо, вас би вбили в перший день. Можливо, ви дійсно більше б користі принесли донатами і податками. Але всім насрати.
Тому повертайтеся.
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09.06.2024 17:44 Відповісти
Не, не вернётся. Я эту публику хорошо знаю. Он из-за того что в безопасности, будет призывать других воевать, но сам не ногой. Он типа больше болельщик. Болеет за свою "команду" со своего дивана. А вернуться? Так его даже когда война закончится и законные основания пребывать в Европе закончатся, тоже не вернётся. Хрен таких выгонишь уже.
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09.06.2024 18:03 Відповісти
Ну раз 20 лет живете, то Украину вы вообще не знаете. Соответственно, не стоит учить украинцев что и как им делать.
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10.06.2024 09:57 Відповісти
Я в Германии больше заработаю. Значит больше задоначу, значит больше русни здохнет. А вы если честно, херню какую-то написали.
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09.06.2024 20:02 Відповісти
Херню вы пишите, как иностранец, не понимающий реалии современной Украины. Вернитесь, прочувствуйте, потом раскажете. Раз так хочется русню убивать.
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10.06.2024 09:59 Відповісти
Кожен громадянин України має право не виконувати незаконні накази і вимоги.

Згідно зі ст. 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання й виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення злочину. Таким визнається не тільки діяння, передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини).

У частині 3 ст. 41 КК України зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.

Особа, яка виконала злочинний наказ, підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, що віддала такий наказ. Так, службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) і за підбурювання (організаторство) вчинення злочину, передбаченого в наказі. Відповідальність особи, яка виконала такий наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу.

Якщо для особи очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ, то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочину на загальних підставах як виконавець злочину. Це положення сформульоване в ч. 4 ст. 41 КК України: «Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах». При цьому суд може визнати вчинення злочину на виконання такого наказу обставиною, яка пом'якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК України).

Особа, яка одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке діяння передбачене в КК як злочинне. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження (ч. 5 ст. 41 КК України).
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09.06.2024 15:14 Відповісти
Показав повістку за 2022 а даних на нього в базі немає...як таке може бути ..?!!!
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09.06.2024 15:08 Відповісти
Магія мабуть)
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09.06.2024 15:20 Відповісти
Не було б ухилянтів - не було б таких дій. Відрізняйте причини від наслідків. Самі хотіли, щоб АТОвці прийшли в військомат, а військоматцв2іввідаравили усіх на фронт, забули?
Не сціть, загадайте, що дуже не будет и сделайте нас ще раз!
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09.06.2024 15:27 Відповісти
Демагогія і психологія совка, привела нас до війни непідготовленими, а перетворення мобілізації на полювання на людей нас знищує, хто повинен пояснити сраним тцк, що вони не мисливці... Зебілопорхата влада у черговий раз пробиває дно!
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09.06.2024 17:09 Відповісти
Хоть одного мажора так запихивали в бусс ? или они идут добровольно строем с песней? Да потому что нет ни одного случая , не возможно выкинуть слова с песни ЗЕ, Я ни кому ни чего не должен, кроме своих родителей....
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09.06.2024 17:23 Відповісти
Із засади вискочив. З метою здійснити напад.
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10.06.2024 03:42 Відповісти
Не потрібно лояльничать ухилянт це потенційний зрадник тим більше що приїхало з лугандонії на Закарпатті хватає свої х ухилянтів мають по три паспорти країн Євросоюзу і ховаються від призову
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10.06.2024 07:09 Відповісти
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