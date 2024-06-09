Чоловіка силою заштовхали в бус в Ужгороді: у ТЦК кажуть, що він намагався здійснити напад на групу оповіщення. ВIДЕО
У мережі активно поширюється відео, на якому зафіксовано, як люди у військовій формі силою намагаються заштовхати чоловіка у мікроавтобус. Як стверджується, це відбувається на вулиці Ужгорода Закарпатської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
Закарпатський ОТЦК та СП відреагував на інцидент та наголошує, що кожен громадянин повинен усвідомлювати свою відповідальність перед державою.
Що кажуть у ТЦК?
Як зазначається, під час спільних заходів оповіщення було виявлено військовозобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєверодонецьку, який не надав жодних військово-облікових документів в яких повинні бути відповідні записи про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком. При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі.
У звʼязку з цим, як стверджують у ТЦК, громадянину було запропоновано зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення.
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Ядерні боєголовки і так потрібно постійно міняти,вони стають непридатними з часом.Такого поняття,як продовжувати ресурс немає.
У цьому реєстрі внесені не всі данні з паперових носіїв,навіть якщо ти учора вже побував в тцк.
Можливо, неефективно. Можливо, вас би вбили в перший день. Можливо, ви дійсно більше б користі принесли донатами і податками. Але всім насрати.
Тому повертайтеся.
Згідно зі ст. 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання й виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення злочину. Таким визнається не тільки діяння, передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини).
У частині 3 ст. 41 КК України зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
Особа, яка виконала злочинний наказ, підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, що віддала такий наказ. Так, службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) і за підбурювання (організаторство) вчинення злочину, передбаченого в наказі. Відповідальність особи, яка виконала такий наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу.
Якщо для особи очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ, то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочину на загальних підставах як виконавець злочину. Це положення сформульоване в ч. 4 ст. 41 КК України: «Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах». При цьому суд може визнати вчинення злочину на виконання такого наказу обставиною, яка пом'якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК України).
Особа, яка одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке діяння передбачене в КК як злочинне. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження (ч. 5 ст. 41 КК України).
Не сціть, загадайте, що дуже не будет и сделайте нас ще раз!