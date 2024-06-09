Чоловіка силою заштовхали в бус в Ужгороді: у ТЦК кажуть, що він намагався здійснити напад на групу оповіщення. ВIДЕО

У мережі активно поширюється відео, на якому зафіксовано, як люди у військовій формі силою намагаються заштовхати чоловіка у мікроавтобус. Як стверджується, це відбувається на вулиці Ужгорода Закарпатської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Закарпатський ОТЦК та СП відреагував на інцидент та наголошує, що кожен громадянин повинен усвідомлювати свою відповідальність перед державою.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, під час спільних заходів оповіщення було виявлено військовозобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєверодонецьку, який не надав жодних військово-облікових документів в яких повинні бути відповідні записи про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком. При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Житомирщині: у військкоматі стверджують, що травми він отримав при падінні під час епілептичних нападів

У звʼязку з цим, як стверджують у ТЦК, громадянину було запропоновано зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення.