Только работники полиции имеют право принудительно доставлять человека в ТЦК, - "слуга народа" Вениславский
Право на задержание лица и доставку его в ТЦК имеет только Нацполиция, в случае, если военнообязанный находится в розыске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.
По словам парламентария, просто для обновления военно-учетных данных полицейские не задерживают. Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске (то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и т.д.) - то представители Национальной полиции могут задержать и доставить человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП.
"И здесь без разницы - до или после 16 июля", - подчеркнул Вениславский.
Также нардеп пояснил, что принудительно в ТЦК или на ВВК могут доставлять только граждан, находящихся в розыске.
В розыск их объявляет Нацполиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться.
"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без сотрудников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", - подытожил Вениславский.
Пожалуйста, подождите...
А ти?
А магній над собою бачив коли небудь? От прямо летить на тебе. А ти під деревцем знову ж таки зкукожився.
А коли 120-та прилітає, падаєш та намагаєшся залізти під ельку, але бронік з магазинами не пускає. Прильот в 10 метрах, елька в решето, покришки вибухають, вона падає на брюхо. Лежиш такий, в вухах дзвонить і думаєш - а якби заліз під ельку? )))) Потім обтрушуєшся від землі і помічаєш, що з ногою щось не так. Хлюпає. Прилетіло.
камсамолка, спартсменка і просто красавіца!
Замарався - не те слово. Він співучасник злочинів зеленого самодура.
з бодуназ власних міркувань в дитячий онлайн щоденниксистему "Оберіг" . Тому що - цей ОБріх - не має жодної юридичної сили . А на основі рішення суду чи хоча б реального адмінпротоколу .
А якесь "тцк", електронна база "армор" , це все - фікція та шахрайство , вас хочуть зробити лохом і примушують підписати якийсь контракт ( теж кримінальна стаття)👈
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Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).
Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.
Порвалися.
Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.
Спойлер: такого не було.
Командира роти звинувачують у залишенні позицій.
Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.
Наразі,
- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.
- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.
- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).
- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.
- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.
Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.
І підемо на йух.
Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.
Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.
Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.
Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
Или... нет... (с)
Військові, не треба вам такі люди.
Але завжди щось іде не по тім порядку...