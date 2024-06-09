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Ужгород (431) ТЦК (395)

Мужчину силой затолкали в бус в Ужгороде: в ТЦК говорят, что он пытался совершить нападение на группу оповещения. ВИДЕО

В сети активно распространяется видео, на котором зафиксировано, как люди в военной форме силой пытаются затолкать мужчину в микроавтобус. Как утверждается, это происходит на улице Ужгорода Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Закарпатский ОТЦК и СП отреагировал на инцидент и подчеркивает, что каждый гражданин должен осознавать свою ответственность перед государством.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, во время совместных мер оповещения было обнаружено военнообязанного мужчину, переселенца из Северодонецка, который не предоставил никаких военно-учетных документов в которых должны быть соответствующие записи о причастности к воинскому учету. Вместо этого мужчина показал повестку, датированную еще 2022 годом. При детальной проверке через единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг" оказалось, что данные о военнообязанном отсутствовали в реестре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины после пребывания в ТЦК Житомирщины: в военкомате утверждают, что травмы он получил при падении во время эпилептических приступов

В связи с этим, как утверждают в ТЦК, гражданину было предложено явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Услышав это военнообязанный категорически отказался выполнять законные требования, использовал ненормативную лексику и пытался совершить нападение на общую группу оповещения.
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Топ комментарии
+56
Мобилизации бы не было. Потому что не было бы войны.
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09.06.2024 11:19
+47
Ну згадайте, як вона проходила в 2014-2015 при іншому президенті. Дуже навіть адекватно і спокійно - без значних порушень та перегибів!
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09.06.2024 11:24
+40
можно только гадать как гадалки что было бы .... если бы ... да кабы

но выбирать блазня во время войны, это сверхидиотизм
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09.06.2024 11:22
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Ну не буде цього.Бор в хід піде ядерна зброя.А в москалів вона точно є.Бо якщо їхї має Пакистан,то москалі також.
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09.06.2024 14:52 Ответить
Наскільки я знаю випробування ядкерної зброї відбувалося за срср , після того рф не перевіряла чи вони взагалі справні , просто на папері подовжували безкінця ресурс того що є.
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09.06.2024 17:03 Ответить
Ядерну зброю вже давно ніхто не випробовує,окрім корейців.І то там якраз то може бути москальська разом з китайцями.

Ядерні боєголовки і так потрібно постійно міняти,вони стають непридатними з часом.Такого поняття,як продовжувати ресурс немає.
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09.06.2024 17:33 Ответить
тобто кількісно ніхто навіть незнає скільки насправді вони мають справних зарядів, а заяви рос.чиновників можуть мати чисто декларативний характер для залякування.
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09.06.2024 17:55 Ответить
Це стосується всіх,хто має ядерну зброю.Але якщо Пакистан має,то її і москалі мають.
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09.06.2024 17:57 Ответить
Ізраїль має ,нібито, але недоведено)
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09.06.2024 18:05 Ответить
На НАТО никто не напал. Украинцы должны защитить себя сами. Западный мир помогает очень сильно.
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09.06.2024 14:53 Ответить
А я вам скажу як насправді є, якщо кацап вже нападе то нато просто розвалиться від безкінечних дискусій політиків в кого там хата з краю і кожен буде сам за себе як ви кажете ,хоча цей блок створювався саме для протистояння москві!
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09.06.2024 17:09 Ответить
Чотириразового ухилянта чого у буса не ***********?
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09.06.2024 13:44 Ответить
Задрот не хоче добровільно прийти до ТЦК, значить хоче, щоб з ним це зробили силою.
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09.06.2024 13:49 Ответить
Де запис з їз бодікамер, що працівники ТЦК по новому закону вони повинні носити, що він їм казав насправді? , Вони складали протокол про відмову їхати?
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09.06.2024 14:58 Ответить
І таких як ти виразився щось забашато...не знаєш чому ..?!.хєрой
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09.06.2024 15:11 Ответить
якщо ти зараз не захистиш Україну від кацапні, то вже завтра вона прийде до тебе і мобілізує тебе вже щоб воювати проти цівілізації на стороні мордора
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09.06.2024 14:08 Ответить
Не будуть москалі воювати з заходом.Бо по москві,одразу Томагавки прилетять.
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09.06.2024 14:53 Ответить
При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі. Джерело:
У цьому реєстрі внесені не всі данні з паперових носіїв,навіть якщо ти учора вже побував в тцк.
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09.06.2024 14:12 Ответить
Каждый кто призывает к насилию против тцк это враг Украины работающий на русню. Всех таких мобилизовать и отправить рыть окопы под Часик.
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09.06.2024 14:34 Ответить
З Німеччини воно канєшно видніше кому і що робить...)
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09.06.2024 15:09 Ответить
С Германии мне намного удобнее донатить на дроны которые убивают русню.
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09.06.2024 15:23 Ответить
Повірте, з України це теж зручно. А так би приїхали, за 20 хвилин пройшли б влк і убивали русню з окопу.

Можливо, неефективно. Можливо, вас би вбили в перший день. Можливо, ви дійсно більше б користі принесли донатами і податками. Але всім насрати.
Тому повертайтеся.
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09.06.2024 17:44 Ответить
Не, не вернётся. Я эту публику хорошо знаю. Он из-за того что в безопасности, будет призывать других воевать, но сам не ногой. Он типа больше болельщик. Болеет за свою "команду" со своего дивана. А вернуться? Так его даже когда война закончится и законные основания пребывать в Европе закончатся, тоже не вернётся. Хрен таких выгонишь уже.
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09.06.2024 18:03 Ответить
Ну раз 20 лет живете, то Украину вы вообще не знаете. Соответственно, не стоит учить украинцев что и как им делать.
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10.06.2024 09:57 Ответить
Я в Германии больше заработаю. Значит больше задоначу, значит больше русни здохнет. А вы если честно, херню какую-то написали.
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09.06.2024 20:02 Ответить
Херню вы пишите, как иностранец, не понимающий реалии современной Украины. Вернитесь, прочувствуйте, потом раскажете. Раз так хочется русню убивать.
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10.06.2024 09:59 Ответить
Кожен громадянин України має право не виконувати незаконні накази і вимоги.

Згідно зі ст. 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання й виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення злочину. Таким визнається не тільки діяння, передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини).

У частині 3 ст. 41 КК України зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.

Особа, яка виконала злочинний наказ, підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, що віддала такий наказ. Так, службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) і за підбурювання (організаторство) вчинення злочину, передбаченого в наказі. Відповідальність особи, яка виконала такий наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу.

Якщо для особи очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ, то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочину на загальних підставах як виконавець злочину. Це положення сформульоване в ч. 4 ст. 41 КК України: «Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах». При цьому суд може визнати вчинення злочину на виконання такого наказу обставиною, яка пом'якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК України).

Особа, яка одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке діяння передбачене в КК як злочинне. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження (ч. 5 ст. 41 КК України).
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09.06.2024 15:14 Ответить
Показав повістку за 2022 а даних на нього в базі немає...як таке може бути ..?!!!
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09.06.2024 15:08 Ответить
Магія мабуть)
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09.06.2024 15:20 Ответить
Не було б ухилянтів - не було б таких дій. Відрізняйте причини від наслідків. Самі хотіли, щоб АТОвці прийшли в військомат, а військоматцв2іввідаравили усіх на фронт, забули?
Не сціть, загадайте, що дуже не будет и сделайте нас ще раз!
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09.06.2024 15:27 Ответить
Демагогія і психологія совка, привела нас до війни непідготовленими, а перетворення мобілізації на полювання на людей нас знищує, хто повинен пояснити сраним тцк, що вони не мисливці... Зебілопорхата влада у черговий раз пробиває дно!
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09.06.2024 17:09 Ответить
Хоть одного мажора так запихивали в бусс ? или они идут добровольно строем с песней? Да потому что нет ни одного случая , не возможно выкинуть слова с песни ЗЕ, Я ни кому ни чего не должен, кроме своих родителей....
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09.06.2024 17:23 Ответить
Із засади вискочив. З метою здійснити напад.
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10.06.2024 03:42 Ответить
Не потрібно лояльничать ухилянт це потенційний зрадник тим більше що приїхало з лугандонії на Закарпатті хватає свої х ухилянтів мають по три паспорти країн Євросоюзу і ховаються від призову
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10.06.2024 07:09 Ответить
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