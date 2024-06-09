Мужчину силой затолкали в бус в Ужгороде: в ТЦК говорят, что он пытался совершить нападение на группу оповещения. ВИДЕО
В сети активно распространяется видео, на котором зафиксировано, как люди в военной форме силой пытаются затолкать мужчину в микроавтобус. Как утверждается, это происходит на улице Ужгорода Закарпатской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
Закарпатский ОТЦК и СП отреагировал на инцидент и подчеркивает, что каждый гражданин должен осознавать свою ответственность перед государством.
Что говорят в ТЦК?
Как отмечается, во время совместных мер оповещения было обнаружено военнообязанного мужчину, переселенца из Северодонецка, который не предоставил никаких военно-учетных документов в которых должны быть соответствующие записи о причастности к воинскому учету. Вместо этого мужчина показал повестку, датированную еще 2022 годом. При детальной проверке через единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг" оказалось, что данные о военнообязанном отсутствовали в реестре.
В связи с этим, как утверждают в ТЦК, гражданину было предложено явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Услышав это военнообязанный категорически отказался выполнять законные требования, использовал ненормативную лексику и пытался совершить нападение на общую группу оповещения.
Пожалуйста, подождите...
Ядерні боєголовки і так потрібно постійно міняти,вони стають непридатними з часом.Такого поняття,як продовжувати ресурс немає.
У цьому реєстрі внесені не всі данні з паперових носіїв,навіть якщо ти учора вже побував в тцк.
Можливо, неефективно. Можливо, вас би вбили в перший день. Можливо, ви дійсно більше б користі принесли донатами і податками. Але всім насрати.
Тому повертайтеся.
Згідно зі ст. 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання й виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення злочину. Таким визнається не тільки діяння, передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини).
У частині 3 ст. 41 КК України зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
Особа, яка виконала злочинний наказ, підлягає кримінальній відповідальності, як і особа, що віддала такий наказ. Так, службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) і за підбурювання (організаторство) вчинення злочину, передбаченого в наказі. Відповідальність особи, яка виконала такий наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу.
Якщо для особи очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ, то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочину на загальних підставах як виконавець злочину. Це положення сформульоване в ч. 4 ст. 41 КК України: «Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах». При цьому суд може визнати вчинення злочину на виконання такого наказу обставиною, яка пом'якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК України).
Особа, яка одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке діяння передбачене в КК як злочинне. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження (ч. 5 ст. 41 КК України).
Не сціть, загадайте, що дуже не будет и сделайте нас ще раз!