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Житомирщина (1365) ТЦК (395)

Смерть мужчины после пребывания в ТЦК Житомирщины: в военкомате утверждают, что травмы он получил при падении во время эпилептических приступов

На Житомирщині у ТЦК помер чоловік

В соответствии с приказом начальника Житомирского ОТЦК и СП назначено служебное расследование относительно смерти мужчины, произошедшей в городе Барановка Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Житомирского областного ТЦК и СП.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, в ходе выяснения обстоятельств дополнительно стало известно, что 28 мая военнообязанного Сергея К. с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. В связи с состоянием прибывшего было принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и у него плохое самочувствие вследствие употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись.

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Первый эпилептический приступ

По данным ТЦК, утром 29 мая у Сергея К. случился первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной, ударился головой. Ему была оказана домедицинская помощь, вызвали скорую. Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного.

"После четырех дней, проведенных в больнице, 02.06.2024 г. по линии правоохранительных органов поступило сообщение о смерти мужчины", - говорится в сообщении.

Указанные события зарегистрированы в ЕО Звягельского РВП, сведения внесены в ЕРДР.

"Также предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов и оказания домедицинской помощи. Исходя из сложившейся ситуации, можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать меры мобилизации, и манипулируют общественным мнением", - резюмируют в ТЦК.

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Смерть военнообязанного в ТЦК на Житомирщине

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелое. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

В свою очередь, семья мужчины заявляет, что его избили, из-за чего впоследствии он умер.
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Топ комментарии
+39
Так-так, ми вам віримо. Всі хто помер були епілептиками. Тільки ви білі та пухнасті.
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09.06.2024 09:57
+36
Вірити брехливим брехунам з тцк не можна-бо вони брехливі брехуни...
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09.06.2024 09:52
+33
Вбивці мають відповісти за всією суворістю закону.
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09.06.2024 09:58
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Те що убитий говорив із заплітаючим язиком, тобто за думкою тцк був в стані алкогольного сп'яніння, підтверджує лише ознаки еліптичного нападу чи інсульту, а ці з незаконного формування будуть асфальт гризти, щоб утриматись на посадах, красти і продовжувати війну.
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09.06.2024 13:15 Ответить
Він впав на спину і переломав собі нижню щелепу....
А так можливо?
І ще питання: я так бачу що епілєптік вмирають, б'ються, ломаються, розриваються виключно в ТЦК!
Якесь зачароване місце!
А так щоб десь в парку, в переході на сходах, в магазині, на пішохідному переході, в лікарні, в себе в хаті, в БТІ, в податковій, в паспортному столі, в театрах, в їдальнях, навіть в поліції , старанним чином то не стається!
Хто ж то зна чому ???
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09.06.2024 13:32 Ответить
Командування має жорсто реагувати на такі випадки... не може епілептик одночасно зламати щелепу та тім'яну кістку....

просто такі випадки добивають останню мотивацію... на таке повністю немотивоване поповнення уже скаржаться на передовій... причому всі ... на що просто це розраховано ...
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09.06.2024 13:33 Ответить
"Також попередньо встановлено, що травми військовозобов'язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги."

тобто під час надання домедичної допомоги, також було завдано травм

явка з повинною?
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09.06.2024 17:13 Ответить
Ага з дерева впав на сокиру!
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09.06.2024 23:01 Ответить
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