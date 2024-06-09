Смерть мужчины после пребывания в ТЦК Житомирщины: в военкомате утверждают, что травмы он получил при падении во время эпилептических приступов

В соответствии с приказом начальника Житомирского ОТЦК и СП назначено служебное расследование относительно смерти мужчины, произошедшей в городе Барановка Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Житомирского областного ТЦК и СП.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, в ходе выяснения обстоятельств дополнительно стало известно, что 28 мая военнообязанного Сергея К. с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. В связи с состоянием прибывшего было принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и у него плохое самочувствие вследствие употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись.

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Первый эпилептический приступ

По данным ТЦК, утром 29 мая у Сергея К. случился первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной, ударился головой. Ему была оказана домедицинская помощь, вызвали скорую. Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного.

"После четырех дней, проведенных в больнице, 02.06.2024 г. по линии правоохранительных органов поступило сообщение о смерти мужчины", - говорится в сообщении.

Указанные события зарегистрированы в ЕО Звягельского РВП, сведения внесены в ЕРДР.

"Также предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов и оказания домедицинской помощи. Исходя из сложившейся ситуации, можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать меры мобилизации, и манипулируют общественным мнением", - резюмируют в ТЦК.

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Смерть военнообязанного в ТЦК на Житомирщине

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелое. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

В свою очередь, семья мужчины заявляет, что его избили, из-за чего впоследствии он умер.