В центре Киева сбежавший из воинской части мужчина напал на представителя ТЦК
В Киеве возле метро "Крещатик" мужчина спровоцировал конфликт и ударил действующего военнослужащего ТЦК после того, как тот попросил показать военно-учетные документы. Нападающим оказался бывший военный, который самовольно оставил воинскую часть.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 5 июня в центре Киева.
Детали события
Указано, что к военнослужащим территориального центра комплектования подошел человек в гражданском и начал провоцировать конфликт.
Военнослужащие ТЦК попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих, который служил в боевом подразделении и имеет ранения.
В пресс-службе сообщили, что нападавшего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог.
Военный-беглец
"После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно оставил воинскую часть", - отметили в Киевском военкомате.
Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований. Также открыто дело о самовольном оставлении воинской части.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники ТЦК пытались силой затащить мужчину в бус. В ТЦК объяснили, что мужчина - действующий военнослужащий, который пытался сбежать.
Пожалуйста, подождите...
ТИ, його "брат лукашенка по разуму"?
Вже ж пробалакалася влада про 100 тисяч сзч-шників. Чого тікають? може ти розкажеш?
Ну з моєю точкою зору люди згодні, а тобі пишуть всякі гадості. ну ти ж розумієш, хто тут пусте місце? так?
Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Джерело:
У ньому має діяти суворий розпорядок дня: підйом о 6-й ранку, дві години на заучування статуту, дві години стройової підготовки, дві години бігу, фізичних вправ і вогнева підготовка з макетами зброї. Після обіду все повторюється. У частині солдати повинні пересуватися лише строєм.
Вже давно не має ніяких дисциплінарних батальйонів на фронті.
Навіть зеки зараз служать в звичайних підрозділах на фронті
можна працювати як у майстернях самого дисбату, так і далеко за межами цієї особливої військової частини, наприклад, на будівництві інженерних споруд чи відновленні інфраструктури населених пунктів, що постраждали внаслідок війни.
Щасти Вам...
Як там в Тисі водичка була?
06.06.2024 Колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ отримав вирок. Чоловік проведе у тюрмі 5 років.
«За його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону. Зловмисник хотів перетнути лінію боєзіткнення та потрапити до «філії» ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини», - додали в СБУ.
Ворожого інформатора затримали у квітні поблизу лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів.
подивися їхню стрічку новин - так, схоже на те, що усі дрібні злочини чи правопорушення в Україні скоюють або ТЦКшники або ухилянти від ТЦК..
і як воно, усе пов'язане з мобілізацією, ЗСУ, ВПК загалом, у "бариги" Пороха виходило непомітно і ефективно (ну майже)?
з улюлюканням обрали клоуна Вирок-2019 - отримали цирк і нескінченне жахливо-дебільне шоу
Тепер відсидить нещастя.
По СЗЧшникам окрема глава. Мотивація у людей сама різна. Але в основному так. Косяк, зальот, виведений в розпорядження. Тільки що був тут і свалив. Добре хоч без зброї. А то були й такі варіанти. Або поїхав в відпустку - не повернувся.
Влада догралася с цим беззаконням зі сторони ескадронів смерті ТЦК.