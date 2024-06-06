Смерть мужчины в ТЦК на Житомирщине: Начато расследование
По факту смерти мужчины в ТЦК на Житомирщине начато расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, гражданина доставили в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВВК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
Сейчас Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного. В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Смерть военнообязанного в ТЦК на Житомирщине
Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.
В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.
Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелое. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.
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ви що, не бачите, що це очевидні симптоми епілептичного нападу?
лінійний перелом тім'яної кістки - це як він повинен був битися головою об підлогу? під яким кутом?
При "епілептичному нападу" хворий починає зі всіх сил кидатися на стіни, підлогу, битися головою о столи та стільці, іноді навіть дострибує потилицею до стелі.
Коли у кімнаті є сторонні, хворий може кинутися їм у ноги та почати відбивати свої унутришні органи о їх взуття.
Якщо хворий знаходиться у камері, він може ********* падати з ліжка на бетону підлогу увесь час "нападу" у сумі не менше 15-20 раз.
При епілепсії нижня щелепа навпаки затискається. Між зубами кладуть навіть патичок щоб язика не відкусив.
Чувака відп@здили добре "важкопоранені і інваліди" з фронту що зараз працюють в ТЦК.
Я так розумію, що всі попередні смерті "епілєптиків" від черепно-мозгових травм здійснювались саме таким чином.
То вбивство людини. І тут не треба ніяко дискредитації з буку Кремля. За попередні вбивства так ніхто і не сів.
призиву...🥺😢
чим ТЦКашні "підвали" у Україні кращі від орківских?
Через безмежну владу і повну безкарність узурпатор перетворився на вірного слугу і воєнного злочинця скаженого московського тирана, який використовує ЗСУ для вбивств українського цивільного населення