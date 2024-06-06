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Житомирщина (1365) смерть (9176) ТЦК (387)

Смерть мужчины в ТЦК на Житомирщине: Начато расследование

На Житомирщині у ТЦК помер чоловік

По факту смерти мужчины в ТЦК на Житомирщине начато расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, гражданина доставили в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВВК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть", - говорится в сообщении.

Сейчас Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного. В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Смерть военнообязанного в ТЦК на Житомирщине

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелое. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

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Топ комментарии
+28
Враховуючи заключення лікаря, то його забили практично до смерті. А тепер скажіть чи сильно відрізняються ті, хто це зробив, від бойових бурятів *****?
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06.06.2024 10:34
+26
Симптоми відповідають діагнозу. При епілепсії завжди ламаєтся щелепа та виникає черепно-мізкова травма... Упокой душу безвинно померлого.
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06.06.2024 10:14
+23
Так так перелом нижньої щелепи...
При епілепсії нижня щелепа навпаки затискається. Між зубами кладуть навіть патичок щоб язика не відкусив.
Чувака відп@здили добре "важкопоранені і інваліди" з фронту що зараз працюють в ТЦК.
Я так розумію, що всі попередні смерті "епілєптиків" від черепно-мозгових травм здійснювались саме таким чином.
То вбивство людини. І тут не треба ніяко дискредитації з буку Кремля. За попередні вбивства так ніхто і не сів.
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06.06.2024 10:40
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Симптоми відповідають діагнозу. При епілепсії завжди ламаєтся щелепа та виникає черепно-мізкова травма... Упокой душу безвинно померлого.
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06.06.2024 10:14 Ответить
Безневинного вбитого в тцк?
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06.06.2024 10:34 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏
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06.06.2024 10:40 Ответить
Ви, перепрошую лікар? Якщо так, то маєте знати, що часто саме черепно-мозкова травма є причиною епілептичеого нападу, тобто спочатку удар по голові, а потім епілептичний напад. Ось витяг із спеціалізованої літератури: "Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є загальновідомою причиною виникнення судом та епілепсії. Вона може статися внаслідок будь-якого пошкодження головного мозку..." А щелепу ламають невігласи, які пхають між щуби скажімо ложку, щоб розтулити рот і щоб хворий не відкусив язика.
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06.06.2024 11:31 Ответить
На щастя я не лікар. Але за свої 60+ доводилось стикатися з хворими на епілепсію під час приступу. Також приходилось бачити людей з травмами після побоїв в мусарні.
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06.06.2024 13:53 Ответить
Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.

ви що, не бачите, що це очевидні симптоми епілептичного нападу?
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06.06.2024 10:16 Ответить
якщо це сарказм, то він недоречний.
лінійний перелом тім'яної кістки - це як він повинен був битися головою об підлогу? під яким кутом?
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06.06.2024 10:23 Ответить
У мене була спiвробiтниця, яка хворiла на эпiлепсiю, то за 25 рокiв що ми разом працювали, були випадки приступу на робочому мiстi та на вулицi. Викликали швидку, але НIКОЛИ у неi не було настiльки тяжких травм.😠
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06.06.2024 11:29 Ответить
Якщо е епілептичний напад який супроводжується тривалим вживанням алкоголю, то звісно ці травми можливі. тцкашники поставили правильний діагноз, до чого тут висновок лікарів.
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06.06.2024 11:10 Ответить
.
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06.06.2024 11:20 Ответить
Вибачте, це родина розповiла в тцк, до iх родич алкоголiк?! Щоб Ви знали,то тут на форумi багато "алкоголiкiв",бо наркологи вважають алкоголi
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06.06.2024 11:36 Ответить
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06.06.2024 10:21 Ответить
Если бы не ТЦК - это сделали бы буряты
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06.06.2024 10:26 Ответить
діагноз будуть уточнювать. скоріше за все, в стані епілептичного нападу поліз на лєсніцу, впав з неї, що й призвело до таких фізичних травм не сумісних з життям. так було завжди, просто до цього десятиліттями здорові солдати всі з неї падали, а зараз епілептики-мобілізовані моду взяли зі своїми лєсніцами в воєнкомат приходити й видиратись на них.
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06.06.2024 10:25 Ответить
ага, лєз па лєстніце, а упал с драбіни
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06.06.2024 10:27 Ответить
Епілептикам доведеться об'єднатись і вживати відповіднихз заходів після кожної смерті в ТЦК.
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06.06.2024 10:25 Ответить
Так-так.
При "епілептичному нападу" хворий починає зі всіх сил кидатися на стіни, підлогу, битися головою о столи та стільці, іноді навіть дострибує потилицею до стелі.
Коли у кімнаті є сторонні, хворий може кинутися їм у ноги та почати відбивати свої унутришні органи о їх взуття.
Якщо хворий знаходиться у камері, він може ********* падати з ліжка на бетону підлогу увесь час "нападу" у сумі не менше 15-20 раз.
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06.06.2024 10:26 Ответить
А куди подівся пацріот-бендерівійь Дикий.Після отримання від мафіозного кодла 11млн.(на пінгвинів)звалив з опозіційних до кацапських пропагандистів на помойку "Ісландія тв",а до цього не вилазив з кацапського "марафону"-верещала недрбита гнида про "ухилянтів".Це все що треба згати про кацапську партію "свобода".
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06.06.2024 10:28 Ответить
Це який вже по рахунку випадок.Що ж там твориться в тих ТЦК? Якісь нелюди
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06.06.2024 10:28 Ответить
Ну те кто сами приходят, то там еще более менее, на тебя просто смотрят как на говно, а вот если бусифицируют, то там уже совсем другое отношение к бусифицированному
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06.06.2024 10:30 Ответить
скоро замість бусика будуть катафалками відловлювать. ну шоб 2 рази не їздить.
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06.06.2024 10:34 Ответить
Ix-тцкашникiв називають уже Людоловами...🥺😠
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06.06.2024 11:46 Ответить
Капець 🥺☹️
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06.06.2024 11:42 Ответить
навіщо тцк вбивають громадян, як це може покращати становище на фронті..., таке враження що тцк не працюють на державу, а на когось іншого..., якщо не вдається заробити на людині, вони її вбивають й все списують на епілепсію... виходить в тцк працюють виключно дипломовані діагности, які на погляд визначають у людини епілепсію, тривале вживання алкоголю та інші діагнози...
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06.06.2024 10:32 Ответить
Враховуючи заключення лікаря, то його забили практично до смерті. А тепер скажіть чи сильно відрізняються ті, хто це зробив, від бойових бурятів *****?
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06.06.2024 10:34 Ответить
Интересно кто травмы установил? Дело в том, что половину из перечисленного показать может только медицинская аппаратура, либо патологоанатом.
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06.06.2024 10:36 Ответить
Он в реанимации трое суток пролежал, а потом конечно патологоанатом.
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06.06.2024 10:43 Ответить
Так так перелом нижньої щелепи...
При епілепсії нижня щелепа навпаки затискається. Між зубами кладуть навіть патичок щоб язика не відкусив.
Чувака відп@здили добре "важкопоранені і інваліди" з фронту що зараз працюють в ТЦК.
Я так розумію, що всі попередні смерті "епілєптиків" від черепно-мозгових травм здійснювались саме таким чином.
То вбивство людини. І тут не треба ніяко дискредитації з буку Кремля. За попередні вбивства так ніхто і не сів.
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06.06.2024 10:40 Ответить
Нічого між зубами не кладуть. Принаймні ті, хто знає протокол невідкладної допомоги при епінападі
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06.06.2024 11:05 Ответить
Ворожа 5-та колона почала уже відкрито вбивати українців в тилу, знищувати економіку, відкривати для ворожих ударів енергосистему країни
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06.06.2024 13:09 Ответить
А патом ТЦКуни удівляются, а чьтож это іх https://tsn.ua/video/video-novini/u-hersoni-na-rinku-tck-i-policiya-namagalisya-zatrimati-hlopcya-yih-zakidali-pomidorami.html памідорамі закідивают і сєдьмой дарогай обходят, што ж случілась то?
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06.06.2024 10:41 Ответить
це іпсо. і це все було в житомирі десь на росії.
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06.06.2024 10:42 Ответить
Скоро в тцкунів каміння полетить.
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06.06.2024 10:46 Ответить
Вже летiли-бачила на Ютубе...
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06.06.2024 11:50 Ответить
все правильно це симптоми епілепсії:людина паро раз вдаряється об кулаки,потім коли падае вдаряється з десяток раз об ноги декількох так званих людей,потім шия попадає між землею і підошвою капця і через декілька хвилин через нестачу кисню йдуть судорги і якщо людині не допомогти звільнитися для нормального проходження кисню - можлива смерть.
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06.06.2024 10:52 Ответить
Діагноз просто жесть, і шо там сказало влк? Приданий вже після вбивства?
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06.06.2024 10:53 Ответить
Вангую что если бы не подняли кипишь то труп отвезли бы на полигон или на 0 и списали что пагип от росийской ракеты или неосторожного обращения с оружием. Хер там знает сколько ТЦКшники таких делов уже прокрутили если сколько случаев что пошел человек в ТЦК и пропал а потом жене звонят что погиб на фронте
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06.06.2024 11:03 Ответить
Еще как вариант - выловят тело в Тисе... Типа сбежал с полигона, "уклонист".
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06.06.2024 11:36 Ответить
В моему мiстi молодой хлопець загинув на ТРЕТiЙ день пicля
призиву...🥺😢
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06.06.2024 11:56 Ответить
У навчальному центрі?
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06.06.2024 13:11 Ответить
Ага. Задержаный бился головой о стены, проламал два табурета а потом упал и в истерике бился животом о сапоги ТЦКшников. Короче, бедолагу бусифицировали досмерти. А еще расказывают что в ТЦК одни раненные ветераны работают раненные. Ниче се ветераны тяжелораненные кости, челюсти и черепа ломают людям.
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06.06.2024 10:59 Ответить
Отличный текст,сначала дважды повторенный диагноз от тех,кто не имеет права его ставить плюс упоминание про тривале употребление алкоголя,как будто они за ним следили неделями и протоколировали все возлияния покойника,и только в конце нормальня информация от нормального врача.
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06.06.2024 11:04 Ответить
Яке там до біса розслідування ? Віртуальне ??? А хоч одного вбивцю українців покарали ? Красиві фонтани, красиві клумби, і фронт все ближче, і захисників все менше...
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06.06.2024 11:13 Ответить
за словами лікаря - це є офіційний діагноз або це він вмер від «сіндрома внезапной смерти»
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06.06.2024 11:15 Ответить
Яка прекрасна країна мрій! Мммм....
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06.06.2024 11:57 Ответить
хто там ******** постійно лякати бурятами?

чим ТЦКашні "підвали" у Україні кращі від орківских?
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06.06.2024 12:00 Ответить
У нас усі абвгдейки перетворюються на бандитів і це наша біда, а при зебільній владі, стає ще гірше... Або ми їх зітремо - або вони зітруть нас!
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06.06.2024 12:10 Ответить
України якнайшвидше потрібні вибори.
Через безмежну владу і повну безкарність узурпатор перетворився на вірного слугу і воєнного злочинця скаженого московського тирана, який використовує ЗСУ для вбивств українського цивільного населення
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06.06.2024 13:17 Ответить
Це просто жесть. І як завжди ніяких винних...
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06.06.2024 13:24 Ответить
Навмисне вбивство тими хто заробляє на 'ухилянтах' і насолоджується апсолютною безкарністю.
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06.06.2024 20:52 Ответить
 
 