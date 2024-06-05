В ТЦК в Житомирской области умер мужчина: Семья заявляет, что его избили (обновлено)

На Житомирщине в ТЦК умер мужчина. Причина - эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя.

Об этом сообщили в областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

"28 мая 2024 года во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм", - говорится в сообщении.

Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя, отметили в ТЦК.

"Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету скорой. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала происшествие как "самокаліцтво". К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице", - добавили там.

Следователи провели экспертизу и установили, что никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

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По данным Суспільного, речь идет о Сергее Ковальчуке.

Отец Николай Ковальчук заявил, что его сын был убит.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли. Мы в 11 утра приехали в Звягель, мой сын уже был в реанимации. Три с половиной дня он был там. В полицию мы обращались. Полиция открыла производство. Они (ТЦК. - Ред.) сказали, что его не били, это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией. Буду добываться справедливости, громада просит" - сказал мужчина.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал, что к ним в медучреждение Сергей Ковальчук поступил утром 29 мая.

"Был доставлен скорой помощью из города Барановка. Был доставлен к нам в отделение и сразу госпитализирован. При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Больного сразу отправили на оперирование. Затем 4 дня он был на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии", - сказал Борт.

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