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В ТЦК в Житомирской области умер мужчина: Семья заявляет, что его избили (обновлено)

У ТЦК на Житомирщині помер чоловік

На Житомирщине в ТЦК умер мужчина. Причина - эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя.

Об этом сообщили в областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

"28 мая 2024 года во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм", - говорится в сообщении.

Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя, отметили в ТЦК.

"Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету скорой. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала происшествие как "самокаліцтво". К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице", - добавили там.

Следователи провели экспертизу и установили, что никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

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По данным Суспільного, речь идет о Сергее Ковальчуке.

На Житомирщині у ТЦК помер чоловік

Отец Николай Ковальчук заявил, что его сын был убит.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли. Мы в 11 утра приехали в Звягель, мой сын уже был в реанимации. Три с половиной дня он был там. В полицию мы обращались. Полиция открыла производство. Они (ТЦК. - Ред.) сказали, что его не били, это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией. Буду добываться справедливости, громада просит" - сказал мужчина.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал, что к ним в медучреждение Сергей Ковальчук поступил утром 29 мая.

"Был доставлен скорой помощью из города Барановка. Был доставлен к нам в отделение и сразу госпитализирован. При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Больного сразу отправили на оперирование. Затем 4 дня он был на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии", - сказал Борт.

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Автор: 

смерть (9223) ТЦК (528) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+22
то не наберейте у війська, які проблеми ??? а що немає більше кого мобілізувати ??? 450 тис. ментовського біомусору, 300 тис. митників, сбушників, суддів, прокурорів, державних чиновників різних рангів і тд.тп. !!! а зебіли пакують людей на вулиці в буси без розбору - сліпих, кривих, горбах, віруючих, пацифістів, тих хто ніколи ніде не служив і тд.тп. !!! на проходження так званої "влк" 10 хв і в "учбовий центр" в кращому випадку на 1-2 тижні, а далі на передок практично без амуніції, зброї !!! так з українцями, під час так званої "вов" в 1941-45 р.р. поступали окупанти України червоні комуно-нацисти , йоськи сталіна (джугашвілі) різні там червоні дибіли на кшталт жукова, ватутіна кидали беззбройних, голих, босих, українців на німецькі танки, доти, дзоти !!! зе влада використовує ту ж практику червоних комуно-нацистів, окупантів України !!!
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05.06.2024 12:57
+20
Брехня, створена для виправдання ТЦКунів.
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05.06.2024 12:33
+16
Странно, почему эпилепсия именно в ТЦК у многих начинаеться.
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05.06.2024 12:36
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Який придурок сказав йому, що це черга за гуманітаркою?
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05.06.2024 12:53 Ответить
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05.06.2024 12:58 Ответить
Чоловік регулярно вживав, якимось чином отримав легкі травмування, але тримався, проте, щойно потрапив в Територіальний Центр Катування у нього почався епілептичний напад під час якого він примудрився вчинити самокаліцтво, що призвело до смерті. Чим далі, тим "веселіше"...
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05.06.2024 12:58 Ответить
Все що робить наклеп на владу - це іпсо.
Або мужик перед тим як вмерти, зробив свічку з півлітра і таким чином хотів насолити на чесні погони працівників.
Які ще варіанти? Ну не могли захисники бити людину, ну? Ми не така держава...
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05.06.2024 13:06 Ответить
Побили просто так? Чоловік спокійно заповнював документи, підписував анкету. Отримав направлення до ВЛК. А його за це побили? Чи чоловік намагався втекти, бикував, чинив опір? Чому про побиття заявляють, але не кажуть про причини?
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05.06.2024 13:12 Ответить
ну так напишіть тут правду, як воно було. ви ж очевидиця?
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05.06.2024 14:13 Ответить
Я як раз нічого не стверджувала у своему коменті. Я питала про обставини. З чого раптом спокійно поводящогося чоловіка почали бити, якщо він не чинив спроби самовільно піти. Якщо він отримав повістку і чемно підписав всі документи. Якщо він спокійно пішов на ВЛК. Навіщо в таких обставинах когось бити? Там що, в ТЦК і ВЛК набрали буних психічних осіб із психдиспансера?. Ви ж знаєте якусь інформацію, то напишіть. Ви, на відміну від мене, яка просто задає питання, точно були свідком події.
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06.06.2024 14:40 Ответить
спитайте у родичів, вони вам розкажуть.

Людину забили до смерті. Що б він не робив, у нас ще немає смертної кари ні за які злочини.
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06.06.2024 14:43 Ответить
дурепа, кажи прямо - " я хочу вбивати чоловіків, які не йдуть добровільно у військо".
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06.06.2024 09:47 Ответить
В кінці то кінців хтось дасть правову оцінку діям працівників ТЦК СП? Це вже не поодинокий випадок, і жодної інформації про притягнення до відповідальності. Вже і так шарахаємся від ТЦК, як чорт від ладана. То про яку мобілізацію може йти мова? Ще й якусь військову поліцію створять, ото вже зовсім демони будуть напевно.
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05.06.2024 13:14 Ответить
навіть за вбивства небесної сотні ніякого не покарали, тцкашнки все бачать. Вони знають, що влада покриває їхні злочини
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06.06.2024 09:48 Ответить
о нова відмазка, спочатку всі від припадків епілепсії в тцк помирали..
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05.06.2024 13:18 Ответить
Знову хтось забив себе на смерть через судоми. Пора вже в книгу рекордів Гіннесса.
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05.06.2024 13:26 Ответить
Вбили,а потім влили в горлянку горілки,щоб на розтині були сліди алкоголю .Але ж всі знають,що це так роблять тільки кацапня,співробітники тцк так діяти не можуть,тому це іпсо кремлівське.
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05.06.2024 13:27 Ответить
Кожного разу одна і та ж фраза-надали першу допомогу.Себто добили.Гидко читати.
Якби надавали, то тримали б ,щоб не бився головою.Епілептики точно не б'ються щелепою і склепінням черепа,тобто макушкою,а потилицею. І пневмонія не настає через годину після аспірації рвотних мас.
Віддухопелили і кинули,а коли знайшли, придумали казку.
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05.06.2024 13:31 Ответить
закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані" Джерело:

Це він у судомах ,покрученний,лежачи на підлозі мабуть крутився на 360 градусів.
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05.06.2024 13:38 Ответить
Це наслідки епілептичного нападу, за версією тцк.
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05.06.2024 13:50 Ответить
Непрофесійність усієї влади породжує хаос і ось такі безкарні дії абвгдейок...
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05.06.2024 13:48 Ответить
Знаємо цю епілепсію в тц - руки звʼязані і голову у відро з водою
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05.06.2024 13:49 Ответить
Єпилепсия и алкоголь ... Первьій раз про такое сльішу
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05.06.2024 13:55 Ответить
Алкогольна епілепсія , така хвороба є
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05.06.2024 19:29 Ответить
Ну а що може говорити родина??? Ще ніколи не зустрічав справедливої оцінки при такій ситуації
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05.06.2024 14:03 Ответить
ц а БАТЬКІВЩИНУ вонО не хотіло захищаити ????????
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05.06.2024 14:32 Ответить
Не факт, що він взагалі вживав. ТЦК так усім загиблим пишуть... Мало довіри вже за ці 2 роки..
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05.06.2024 15:08 Ответить
А певно у всіх епілептиків після приступу - закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи.
Як вони взагалі виживають, якщо кожен приступ то кома...
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05.06.2024 15:45 Ответить
"Тогда он расстреляет тебя на месте и отошлет назад бандеролью с диагнозом "скоропостижная кончина от дизентерии"" (ДМБ)

Покусані Фаріон, пробачте за цитату російською мовою)
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06.06.2024 02:01 Ответить
вбили людину, і нічого їм за це не буде.
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06.06.2024 09:52 Ответить
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