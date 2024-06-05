Усиленный набор женщин в ТЦК позволит высвободить мужчин для службы в боевых частях, - Верещук

Освободить мужчин для службы в боевых частях может помочь набор женщин для работы в ТЦК.

Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - отметила она.

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