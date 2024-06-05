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Новости мобилизации
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Усиленный набор женщин в ТЦК позволит высвободить мужчин для службы в боевых частях, - Верещук

Верещук виступає за посилений набір жінок на службу до ТЦК

Освободить мужчин для службы в боевых частях может помочь набор женщин для работы в ТЦК.

Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - отметила она.

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Автор: 

женщины (886) мобилизация (2762) Верещук Ирина (504) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+27
..... а набір школярів та пенсіонерів дозволить вивільнити жінок- логічно ж!
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05.06.2024 09:39
+25
Смішно. ТЦКуни на фронті.
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05.06.2024 09:39
+20
Так, уявляю кадрового полковника в окопі з калашом
Бо куди подіти вирощених та викормлених десятиліттями тисячі тилових щурів з офіцерськими посвідченнями? Чому досі не чіпають "маладих пєнсіанєров" котрим 40...45 років?
А ще питання, чим закінчився "аудит" Сирського? Черговим пшиком, я так розумію. Дуже багато по тилам сидить "елітних воєнів", котрі на передову "ні-ні".
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05.06.2024 09:47
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..... а набір школярів та пенсіонерів дозволить вивільнити жінок- логічно ж!
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05.06.2024 09:39 Ответить
І мусорів замінити жінками. Нєхєра не робити - вони справляться.
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05.06.2024 10:04 Ответить
Смішно. ТЦКуни на фронті.
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05.06.2024 09:39 Ответить
Так, уявляю кадрового полковника в окопі з калашом
Бо куди подіти вирощених та викормлених десятиліттями тисячі тилових щурів з офіцерськими посвідченнями? Чому досі не чіпають "маладих пєнсіанєров" котрим 40...45 років?
А ще питання, чим закінчився "аудит" Сирського? Черговим пшиком, я так розумію. Дуже багато по тилам сидить "елітних воєнів", котрі на передову "ні-ні".
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05.06.2024 09:47 Ответить
Такіє люді в тилу нужнєє...
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05.06.2024 09:51 Ответить
Щось я не зрозумів, у ТЦК ж працюють лише поранені-ветерани-інваліди? Чи це була брехня?
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05.06.2024 09:41 Ответить
Не зовсім так - дофіга де в Полтавських ТЦК пролізла бувша мусорня. А тепер хер їх звідти викуриш
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05.06.2024 09:49 Ответить
Доноси один на одного писати. Це вони добре вміють.))
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05.06.2024 10:05 Ответить
А ви бачили, як ті інваліди "соціально підтримують" потенційних ухилянтів на вулицях?
Там здоров'я треба мати - молоді брати Кличко б позаздрили
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05.06.2024 09:50 Ответить
А верещучка це свідомо сказала.
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05.06.2024 10:06 Ответить
усе що віщає влада зе-н*ркоманів, останні 5 років є тупа 95-ан*льна брехня і пропаганда !!! чому лише "шатли" версії 2020-21 рр. до т.о. Криму від цієї зе-дури, варті ...



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05.06.2024 09:57 Ответить
Не поранені інваліди а силовики з схильністю до садизму
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05.06.2024 09:57 Ответить
Приедь в Запорожье и сам увидишь ветераны-инвалиды то или ЗЕ сказал правду.
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05.06.2024 10:00 Ответить
а чому "була" , у них "завжди" брехня
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05.06.2024 10:08 Ответить
Верещяк пройдисвітку на передок
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05.06.2024 09:42 Ответить
«На передок» це добре.
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05.06.2024 09:43 Ответить
Може, по передку?
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05.06.2024 09:46 Ответить
на передок она слаба!
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05.06.2024 12:28 Ответить
Підцепіть її на повітряну кулю і відправте оте нещастя десь подалі з України!
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05.06.2024 09:44 Ответить
😊 Нам тут розповідають, що у ТЦК і СП більшість - списані з фронту поранені і інваліди. Верещучка пропонує повернути їх на фронт? Щось не сзодяться кінцґ з кінцями у зелених мобвлізаторів. До речі, більша частина з тих 180к жінок, які оновили дані - медики. Я б ще зрозумів, якби їх в ВЛК. А на керівні росади в ТЦК - якось дивно.
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05.06.2024 09:45 Ответить
Щось ті "інваліди" так завзято ганяються за чоловікавми, що й не скажеш. А за фактом - то списаних з фронту там одиниці, а в основному цюцюрканять представники "місцевих еліт", колишні мусора, дітки прокураторів, суддів, мусорків, успішних бариганів та інших "грошовитих" представників.
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05.06.2024 09:49 Ответить
Ну списатися також можна специфічно... В АТО ж був колись "туризм" заради УБД!
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05.06.2024 09:52 Ответить
А чому "був", воно і зараз існує.... заплатив, з'їздив на 2-3 лінію "героїчної оборони"- попив горілочки з тижня 2 і додому з убд...
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05.06.2024 11:25 Ответить
Так у мене ж сарказм, якщо щось. До речі, чисто з логікою у Верещучки все правильно. І порядку було б бвльше, і матюків менше, тільки хто ж "поранених" і "ґнвалідів" на фронт відправить?
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05.06.2024 09:55 Ответить
Думаю поліцейських можна було б перевести у ТЦК.
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05.06.2024 10:06 Ответить
В неї взагалі розуму не має?
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05.06.2024 09:45 Ответить
У нех розум є.
Розуму нема у тіх хто у 2019 році голосовав на цю гниду.
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05.06.2024 09:46 Ответить
Ага. Я ржу з зебілів. На жаль, в ЗСУ їх дуже й дуже мало.
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05.06.2024 09:48 Ответить
Саме ТАК!
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05.06.2024 09:49 Ответить
Ну чому, для себе - є. Жителі Рави-Руської знають. А дурну вдає, щоб на суді легше було. Потім.
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05.06.2024 09:48 Ответить
Чорнорота гнида та подруга роспропагондонши Ахмедовой, зрадниця та крадійка, чоловік якой служив у Беркути та намагався придушити Майдан, відкрила свою смердючую пащю. З чого би це?
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05.06.2024 09:45 Ответить
А що це змінить? Крім того що ссикулянтам буде простіше їх послати? Може ще дітей найняти...
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05.06.2024 09:46 Ответить
ТЦК по сути должны бумажной работой заниматься, сейчас огромные очереди из-за того что они в патрулях ходят/ездят, вместо того что бы сидеть на месте.
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05.06.2024 09:49 Ответить
Повістки вручають інші, в основному комісовані фронтовики. До речі тому в них і реакція така агресивна на ссикулянтів...
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05.06.2024 10:00 Ответить
З "агресивною реакцією' треба до психоневрологічного диспансеру на лікування, а не по вулицях шастати.
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05.06.2024 10:09 Ответить
пусть они устно оповещают, раз так охота им пооповещать, а не договора ПП МО на рабство, с трудовой книжкой под названием военный билет, под подпись раздают
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05.06.2024 10:35 Ответить
Перепрошую, не ваше собаче діло. Як хочуть так і апавєщают...
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05.06.2024 10:47 Ответить
Вибачаюсь, за "как хочут" все просто обязаны им давать в рыло, что очень ожидаемо
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05.06.2024 11:08 Ответить
Поліцаї хай ловлять, це їх обов'язок. Я взагалі не розумію, хто наказав ТЦК задіяти для вилову ухилянтів. Не сами ж собі вони придумали.
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05.06.2024 10:08 Ответить
По вулицям тиняється комендантська рота, яка у випадку некомплекту мобілізованих - запросто і сама може поїхати на передок. А на передок ніхто не хоче. Тому й намагаються наловити аби кого на вулиці і копняками примусити пройти ВЛК за годину. Філософія тут проста, ліпше він, ніж я. А всі красиві розповіді про геройських героїв, які так нервово реагують - гівно на пісній олії для недоумків.
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10.06.2024 01:22 Ответить
Без наказу не тинялися би.
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10.06.2024 01:31 Ответить
Взагалі-то вже обговорюється мобілізація жінок в бойові частини.
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05.06.2024 09:47 Ответить
В першу чергу фемок всяких з рожевим волоссям зай забирають, бо в них ріаноправ'я чомусь обмежується лиш в розподілі керівних посад, а все Г має дістатись чоловікам. Он 16 червня, ТЦК хай урівняє шабаш під назвою- "марш рівності"
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05.06.2024 10:45 Ответить
Верещук і безугла ,чудова ідея.А то в зРаді ,від нічого робити ,запалення мозку,гіперідеям тісно, розривають голови.
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05.06.2024 09:48 Ответить
"Тяжелораненые" прошли ВЛК и все сразу исцелились?)
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05.06.2024 09:48 Ответить
От це правильна думка. Але по перше, її кажуть уже 2 роки, а Верещучка лише зараз "відкрила усім істину", по друге, як і багато чого іншого все це залишиться лише балаканиною, адже не для того купа народу купило собі теплі місця в ТЦК, щоб раптом віддати його жінкам, а самим на фронт. І по третє, спробуй так зробити - на фронт ніхто не потрапить, адже раптом всі виявляться інвалідами і т.п.
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05.06.2024 09:48 Ответить
Дуже правильна ідея.
Можливо єдина, яка є надзвичайно раціональною і сказаною Ващук за весь час її перебування у владі.
Сподіваюсь це буде не тільки звуки, а і реалізація в реалі.
Справа в тому, що навіть назва ТЦК та СП закликає до того аби там було 80% жінок, як і у ВЛК , керівниками на 100%. І добре буде, коли ці жінки будуть зрілого віку, бо мудрість, виваженість, можливість постояти за себе і за інших не кулаками, а знаннями і життєвим досвідом, відповідальність приходить з віком, а якщо ти мати, то ще й з материством.
Жінка 100% поверне довіру до цього органу, який, як не крути, є важливим в наші часи, але має.буди з людським обличчям, а не опричини.
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05.06.2024 09:50 Ответить
Так найцікавіше, що в 2000-х так і було - я приходив у воєнкомат, то більшість документів мені оформляли жінки-клерки. І приписне мені жінка виписувала...

Ну так, керівниками воєнкоматів були чоловіки, але жінок тоді там працювало В РАЗИ БІЛЬШЕ, ніж зараз!
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05.06.2024 09:55 Ответить
Дежавю... Юлія Володимирівна, це Ви?
Скажу коротко по вашому питанню - це тільки звуки.
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05.06.2024 09:56 Ответить
Послухайте, невже Ви- після 5, *****, рочків оцих зе-верещучок у владі- знов якусь "правильність" і "раціональність" чекаєте? Ви хоча б допис тієї володарки наріду почитайте- та пише, що "десь в інтернетах почула про 180 тисяч" (вільних для Верещучки) жінок. А далі у авторки йде не дуже й то замаскована мрія про те, що "Створіть мені нове діджітал))) міністерство, мене туди головною міністеркою, і я буду жіночим ТЦК правити- і ганяти ті 180 тисяч військовозобов'язаних жінок". Ви реально подумали, що від зе-шобли ХОЧ ЩОСЬ може РАПТОМ гарне трапитись?
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05.06.2024 10:02 Ответить
Це ж добре. Чи ви прихильник варварського поводження з людьми?
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05.06.2024 10:34 Ответить
Ви знаєте, є істина, яку ніхто не може спростувати : навіть зламаний годинник двічі на день вказує правильний час.
Так і люди, ким би вони не були і з яким би беграундом, цілком можуть кащати правильні речі, а іноді і робити відкриття.
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05.06.2024 10:38 Ответить
Жах який у Вас в голові, бо після 5 років "правління" слуг Ви ще бачите в них тих, що навіть "іноді робити відкриття" може. А "істини", які Ви мені глагалітє- так годинник той, що "двічі на день правильний час вказує"- то не годинник, а перемикач "голова-дупа", який давно зламаний в нижньому положенні.
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06.06.2024 11:53 Ответить
В контексті того, якими варварськими способами проводить роботу ТЦК, жінки того не зможуть робити, аж ніяк.
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05.06.2024 10:06 Ответить
ви в своєму розумі???? ці жінки - ці лікарі і медсестри. Давайте спустошимо зараз всі лікарні. І хай хворі самі себе лікують. По інтернету. Виборець зеленського???
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06.06.2024 02:38 Ответить
Вони теж будуть ухилянтів прикладами дубасити? Чи просто виносити мозг, як своїм чоловікам?
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05.06.2024 09:55 Ответить
Ні, вона хоче ТЦК по жінкам), і бути там головною.
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05.06.2024 10:04 Ответить
А як же тоді насильну "бусифікацію" проводити?
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05.06.2024 10:03 Ответить
Ходили по 5, тепер будуть по 10
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05.06.2024 10:07 Ответить
Так может это прелюдия к женской мобилизации... Наберут "феминисток" и они будут рассказывать про равные права по время "бусификации")
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05.06.2024 10:31 Ответить
Ото вони зрадіють...
Атож вони прямо рвуться у бойові частини...))
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05.06.2024 10:10 Ответить
Верещук-офіцер війскового правління тактичного рівня (лейтенант),чому ти не застосовуєш свої знання.Чи вони,як джокер в картах.В мирний час- одне,та військовий-інше.СН- пристосуванці.
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05.06.2024 10:19 Ответить
Це,як у фільмі "Бріліантова рука:"Лєйтєнант. Старшой я у ніх"
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05.06.2024 10:57 Ответить
Та щас ))
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05.06.2024 10:23 Ответить
Цікава задумка. З жонками спілкуватися було би набагато приємніше.
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05.06.2024 10:30 Ответить
Я не думаю, що можна бути настільки підступною, щоб ця ідея була виключно на насильницьку бусифікацію вже і жінок😕
Невже дна, від якого ми нарешті відштовхеннемось, таки не існує?😱
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05.06.2024 10:41 Ответить
Здається ця влада вичерпала себе. Почався конкретний маразм
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05.06.2024 10:42 Ответить
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05.06.2024 10:57 Ответить
Після Чонгарського хабу,вона продовжує "сіяти добро ".
Знищення тцк,яким би воно не було поганим почалось з шоу шапітолію під назвою відправка на фронт тцкшників,чого тоді добилися крім зриву чергової хвилі мобілізації?
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05.06.2024 10:57 Ответить
А ще жінки можуть працювати суддями, прокурорами, слідчими, поліцянтами та будь яким держслужбовцем, в тому числі і міністрами і депутатами
Це змогло би вивільнити дуже багато чоловікі для захисту України
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05.06.2024 11:10 Ответить
Хто зараз служить в ТЦК. Ситуативні спостереження, відрізняються в залежності від регіону, тому відсотки наводити не буду:

- Непридатні для служби в бойових частинах через поранення.
- "Примазані", тобто окрема категорія тих, хто не буде служити в бойових частинах.
- Ті, хто знають, як працює система ТЦК, тобто ті, на яких тримається уся паперова та облікова робота.

Верещук, виконуючи побажання Найвеличнішого Лідора **********, Чотирикратного Ветерана, ЯНеТряпки Першого Простроченого, розганаяє абсолютно бредові ідеї по якомусь ефемерному заміщенню чоловіків з ТЦК жінками з метою посилення фронту... При цьому, вона якось забуває, що йти на пониження посади можна тільки за власним бажанням, але в ТЦК дуже мало умовних Червінських.

Складається враження, що для "Помазаних" починається нове коло "позолоті ручку, родной"
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05.06.2024 11:45 Ответить
Чоловіки повтікали за 5-15 штук баксів, тепер черга жінок розкошелитись.
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05.06.2024 11:56 Ответить
Чоловіки не втікали. Втікав непотріб, який кинув країну в біді. Не слід плутати.
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05.06.2024 15:17 Ответить
Ясно. А куди дівати інвалідів?
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05.06.2024 13:00 Ответить
Жінки і інваліди в ТЦК , а здорові на фронт . Жінки будуть бігати за ухилянтами , смішно )) Але , якщо жінку розізлити , то я чоловікам не заздрю )))
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05.06.2024 17:00 Ответить
Іноді все ж таки краще мовчати...
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06.06.2024 07:54 Ответить
 
 