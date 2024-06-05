Посилений набір жінок до ТЦК дозволить вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах, - Верещук

Вивільнити чоловіків для служби у бойових частинах може допомогти набір жінок для роботи в ТЦК.

Про це заявила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - зазначила вона.

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