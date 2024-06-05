8 735 80
Посилений набір жінок до ТЦК дозволить вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах, - Верещук
Вивільнити чоловіків для служби у бойових частинах може допомогти набір жінок для роботи в ТЦК.
Про це заявила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - зазначила вона.
Топ коментарі
+27 Red_Sky_On
показати весь коментар05.06.2024 09:39
+25 vitaliymkua
показати весь коментар05.06.2024 09:39
+20 Ярослав Кийко
показати весь коментар05.06.2024 09:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо куди подіти вирощених та викормлених десятиліттями тисячі тилових щурів з офіцерськими посвідченнями? Чому досі не чіпають "маладих пєнсіанєров" котрим 40...45 років?
А ще питання, чим закінчився "аудит" Сирського? Черговим пшиком, я так розумію. Дуже багато по тилам сидить "елітних воєнів", котрі на передову "ні-ні".
Там здоров'я треба мати - молоді брати Кличко б позаздрили
Розуму нема у тіх хто у 2019 році голосовав на цю гниду.
Можливо єдина, яка є надзвичайно раціональною і сказаною Ващук за весь час її перебування у владі.
Сподіваюсь це буде не тільки звуки, а і реалізація в реалі.
Справа в тому, що навіть назва ТЦК та СП закликає до того аби там було 80% жінок, як і у ВЛК , керівниками на 100%. І добре буде, коли ці жінки будуть зрілого віку, бо мудрість, виваженість, можливість постояти за себе і за інших не кулаками, а знаннями і життєвим досвідом, відповідальність приходить з віком, а якщо ти мати, то ще й з материством.
Жінка 100% поверне довіру до цього органу, який, як не крути, є важливим в наші часи, але має.буди з людським обличчям, а не опричини.
Ну так, керівниками воєнкоматів були чоловіки, але жінок тоді там працювало В РАЗИ БІЛЬШЕ, ніж зараз!
Скажу коротко по вашому питанню - це тільки звуки.
Так і люди, ким би вони не були і з яким би беграундом, цілком можуть кащати правильні речі, а іноді і робити відкриття.
Атож вони прямо рвуться у бойові частини...))
Невже дна, від якого ми нарешті відштовхеннемось, таки не існує?😱
Знищення тцк,яким би воно не було поганим почалось з шоу шапітолію під назвою відправка на фронт тцкшників,чого тоді добилися крім зриву чергової хвилі мобілізації?
Це змогло би вивільнити дуже багато чоловікі для захисту України
- Непридатні для служби в бойових частинах через поранення.
- "Примазані", тобто окрема категорія тих, хто не буде служити в бойових частинах.
- Ті, хто знають, як працює система ТЦК, тобто ті, на яких тримається уся паперова та облікова робота.
Верещук, виконуючи побажання Найвеличнішого Лідора **********, Чотирикратного Ветерана, ЯНеТряпки Першого Простроченого, розганаяє абсолютно бредові ідеї по якомусь ефемерному заміщенню чоловіків з ТЦК жінками з метою посилення фронту... При цьому, вона якось забуває, що йти на пониження посади можна тільки за власним бажанням, але в ТЦК дуже мало умовних Червінських.
Складається враження, що для "Помазаних" починається нове коло "позолоті ручку, родной"