Військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів
Військовозобов’язаних жінок визначених спеціальностей можуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані впродовж двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Телеграф".
"Їх (жінок - ред.) так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - посянив він.
Таких жінок штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 тисяч гривень.
Начальник Кременчуцького РТЦК зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їхньою особистою згодою, відповідно до постанови Кабінету міністрів № 560.
Медичний огляд
Водночас Волков уточнив, що у період обов’язкового уточнення облікових даних, який триватиме до 16 липня, на медичний огляд не направляються ті військовозобов'язані жінки, які:
- мають право на відстрочення від призову;
- віком старше 55 років;
- заброньовані;
- ті, які мають дійсний військово-обліковий документ.
Він додав, що військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.
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Їм не потрібно нести відповідальність?
Як вони отримають вакцинацію від голусування папріколу???
Але ж відповідають тепер всі.
вона військовозобовязана, виходячи з питання. Лікар чи медсестра? (якщо була б в ЗСУ, вряд чи б випустили або знаходилася б незаконно. Нє как все жєнщині, придурок).
Отже має оновити дані.
І гуляй лесом.
як там, 73% дебіли-експериментатори, живеться? дОсі прикольно? ржОтє? грошей хоч вистачає напожрать і на штрафи за усе? чи відчуваєте до себе повагу від вАших "слуг", особливо для усих вас - президентів? ви ж усі президенти?
Разыгрывать штрафы по ИПН, у кого они есть.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckmke52kp6no
Нє, зелене шобло ???
Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку
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Примітка. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 статей 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 -1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.