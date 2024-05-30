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Новини Мобілізація
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Військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Військовозобов'язаних жінок можуть штрафувати

Військовозобов’язаних жінок визначених спеціальностей можуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані впродовж двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Їх (жінок - ред.) так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - посянив він.

Таких жінок штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 тисяч гривень.

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Начальник Кременчуцького РТЦК зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їхньою особистою згодою, відповідно до постанови Кабінету міністрів № 560.

Медичний огляд

Водночас Волков уточнив, що у період обов’язкового уточнення облікових даних, який триватиме до 16 липня, на медичний огляд не направляються ті військовозобов'язані жінки, які:

  • мають право на відстрочення від призову;
  • віком старше 55 років;
  • заброньовані;
  • ті, які мають дійсний військово-обліковий документ.

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Він додав, що військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Автор: 

жінки (625) мобілізація (3053) штраф (1862) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+17
Так чого мілочитися відразу їх в штрафбати а командувать ленка скумбрія буде.
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30.05.2024 12:33
+16
Ви хоч би з мужиками впоралися які данні обновлюють. Ще жінок в ту чергу поставте....й так влк в медзакладі не пройдеш, на 3 неділі черга. Через дупу все у зелених недолугих
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30.05.2024 12:38
+12
А Бубочку, який чотири рази клав свого обріза на виписані повістки, хоч один раз заносили в розшук? А що ж так?
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30.05.2024 12:43
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Так чого мілочитися відразу їх в штрафбати а командувать ленка скумбрія буде.
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30.05.2024 12:33 Відповісти
Справедливо. Мабуть таки буде жіноча мобілізація.
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30.05.2024 12:37 Відповісти
Треба усіх простих Українців оштрафувати за що небуть щоб було звідки бабло красти.
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30.05.2024 12:37 Відповісти
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30.05.2024 12:37 Відповісти
Ви хоч би з мужиками впоралися які данні обновлюють. Ще жінок в ту чергу поставте....й так влк в медзакладі не пройдеш, на 3 неділі черга. Через дупу все у зелених недолугих
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30.05.2024 12:38 Відповісти
А що, жінки не голосували у 2019???
Їм не потрібно нести відповідальність?
Як вони отримають вакцинацію від голусування папріколу???
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30.05.2024 13:05 Відповісти
Не всі жінки ідіотки були ж.
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30.05.2024 13:08 Відповісти
Так в чоловіки не всі.
Але ж відповідають тепер всі.
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30.05.2024 13:21 Відповісти
Россияне готовят информационную диверсию с дискредитацией ТЦК, - начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Плетенчук
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30.05.2024 12:39 Відповісти
Ну як готують.. Просто не втручаються.
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30.05.2024 12:44 Відповісти
Готують, але ніяк не можуть вклинитись в нескінченний потік дискредитації силами самих ТЦК.
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30.05.2024 12:45 Відповісти
Та вони ще в Омані ту диверсію почали готувати...
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30.05.2024 21:28 Відповісти
скільки там медсестра у лікарні отримує? за два роки штраф виплатить...сволота
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30.05.2024 12:40 Відповісти
Медсестра може оновити дані і нічого не виплачувати.
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30.05.2024 12:47 Відповісти
Оновити і стати на облік, то не одне те саме
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30.05.2024 12:52 Відповісти
Стати на облік( черга) взяти направлення на влк( черга), пройти влк( черга на 3 тижні вперед). Гарантований штраф.
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30.05.2024 13:01 Відповісти
кожна бабця в смартофоні..мені хочеться в вас і таких плюнути
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30.05.2024 20:34 Відповісти
5 мільйонів оштрафувати на 17 000,непоганий профіт!!!
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30.05.2024 12:42 Відповісти
А Бубочку, який чотири рази клав свого обріза на виписані повістки, хоч один раз заносили в розшук? А що ж так?
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30.05.2024 12:43 Відповісти
Руки геть від найвеличнішого лідора **********!
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30.05.2024 12:47 Відповісти
А така доля хитровиє-баних. Думали що буба для ухилянта свій, а буба просто вирішував свої питання їздячи по вушам...
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30.05.2024 12:57 Відповісти
Лисого з кварталу оштрафували?
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30.05.2024 12:47 Відповісти
А хто буде штрафувати? Для цього треба складати протокол про адміністративне порушення. ТЦК таких повноважень не мають. Але дають папірець для оплати штрафу, з банківськими реквізитами не установи, а власними! Тобто, "штраф" йде комусь з них в кишеню
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30.05.2024 12:50 Відповісти
Бред, и где моей жене его проходить в Германии?)
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30.05.2024 12:56 Відповісти
раджу оновити дані через резерв. ні - буде вісити штраф.
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30.05.2024 15:46 Відповісти
Вы статью прочитали? Штраф будет хоть с обновлением, хоть без, при отсутствии прохождения медкомиссии. Так что ваш совет - не несёт информационной нагрузки.
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30.05.2024 15:51 Відповісти
якщо ви підтвердите ваше знаходження за кордоном і його законність, влк не потрібно. Лише оновлення. Якщо не оновитесь, або проігноруєте повістку - тоді штраф
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30.05.2024 16:58 Відповісти
Моя жена, как и все женщины Украины в Германии законно. В законе нет ни слова об обосновании законности пребывания. Законность нахождения вправе определять Германия, а так не Украина. Хватит писать отсебятину! Напишите лучше сочинение на вольную тему.
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30.05.2024 17:09 Відповісти
з головою все ок? пиши сочинение сам.
вона військовозобовязана, виходячи з питання. Лікар чи медсестра? (якщо була б в ЗСУ, вряд чи б випустили або знаходилася б незаконно. Нє как все жєнщині, придурок).
Отже має оновити дані.
І гуляй лесом.
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31.05.2024 00:24 Відповісти
..дай зєлєнським дебілам поцарювати - так вони скрізь створять дефіцит, кілометрові черги та ще й штрафи за це
як там, 73% дебіли-експериментатори, живеться? дОсі прикольно? ржОтє? грошей хоч вистачає напожрать і на штрафи за усе? чи відчуваєте до себе повагу від вАших "слуг", особливо для усих вас - президентів? ви ж усі президенти?
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30.05.2024 13:01 Відповісти
Вони не можуть відповісти, рот зайнятий шашликом тим шо на травневі.....
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30.05.2024 13:03 Відповісти
Та то не шашлик...
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30.05.2024 15:07 Відповісти
як би вони правили в Сахарі, то дефіцит піску був би на слідуючий день, а по марахфону обіцяли по три кіло піску в руки щоденно
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30.05.2024 21:58 Відповісти
Предлагаю сразу всех украинцев оштрафовать, а потом если в суде докажут что они не ухилянты то штрафы вернуть. С записью всех мужиков в розыск же проканало. Зато у нас начальника ТЦК которого с поличным поймали на взятке аж 200тыс грн залога суд назначил. Начальник ТЦК наверное дома со своим гаремом так смеялся что грыжу паховую заработал и теперь вообще будет комисован с пожизненной повышенной пенсией.
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30.05.2024 13:08 Відповісти
Пока сеть азартных игр разрешена, можно устроить "штраф-лото" по субботам.
Разыгрывать штрафы по ИПН, у кого они есть.
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30.05.2024 13:42 Відповісти
Не проще разыгрывать сразу *бронь*. Представьте себе Большую Национальную Лотерея Бронь. Просто уверен что лотерейные билеты будут на расхват. А еще принять закон что Бронь можно продавать или дарить в наследство. Да Биткоин будет нервно в углу курить по сравнению с Бронью
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30.05.2024 14:41 Відповісти
Операции с Бронью - опционально В зависимости от числа угаданных цифр - различные виды Брони, сроки действия и тп. Кстати эта ваша идея - лотерея Брони - инверсия аналогичной идеи лотереи мобилизации, которая действовала в США в военное время.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckmke52kp6no
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30.05.2024 15:27 Відповісти
та шо там вже. треба штрафувати за те, що просто українець.
Нє, зелене шобло ???
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30.05.2024 13:15 Відповісти
Всем по 10 лет расстрела за счёт заведения
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30.05.2024 13:21 Відповісти
А що ТЦК немає можливості отримати дані від паспортного столу, банковських установ та інших державних органів?

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку
.........................................
Примітка. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 статей 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 -1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
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30.05.2024 14:11 Відповісти
Дякую тобі боже, що у мене вийшло звалити з цього царства ідіотів, злодюг і сволот.
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30.05.2024 14:15 Відповісти
так, якщо ви відмовилися від громадянства. Ні - на вас буде вісити штраф.
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30.05.2024 15:47 Відповісти
І як мені в Німеччині оновлювати данні ? Там де перебувала на обліку , там територія окупована з 14 року. Даних про мое місце проживання в держреєстру нема. Мені що , повертатись до України щоб оновити ВЛК ?
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30.05.2024 14:48 Відповісти
як варіант. Або через Резерв.
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30.05.2024 15:48 Відповісти
Никак. Забить и простить.
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30.05.2024 17:11 Відповісти
Їбаш їх, Вова! Не дивлячись на стать.
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30.05.2024 19:08 Відповісти
 
 