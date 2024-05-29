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Закон дозволяє засудженим жінкам долучитися до ЗСУ, - Мін’юст

малюська

Закон дозволяє засудженим жінкам мобілізуватись до лав Збройних сил України.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту у Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Тобто якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від Збройних сил. Щодо жінок, такого поки що немає", - зазначив Малюська.

Водночас міністр зауважив, що "жінок насправді мало у в'язничній системі".

"Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони важкі набагато рідше вчиняють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають важкі покарання, тобто покарання, пов'язані з позбавленням волі", - пояснив очільник Мін'юсту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах, - Малюська

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених. Документ надає можливість залучатися до ЗСУ тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Раніше міністр повідомляв, що судова влада розглядає 4300 заяв, поданих засудженими для мобілізації в ЗСУ. 613 в’язнів вже приєдналися до лав ЗСУ.

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Топ коментарі
+2
Мажорам кстати тоже.Если дети элиты не пошли в армию то это не наша элита а торгаши и она очень плохо закончит.
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29.05.2024 19:15
+2
Вони що дурні ,краще досидіти свій термін ,а потім вийти живим і здоровим ,а не перетворитись на груз 200.
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29.05.2024 19:36
+2
Закон у нас як дишло. Якщо зеки обирають президента то мають служити без будь обмежень так само як голосують. Немає різниці між голосом засудженого вбивці і голосом засудженого за крадіжку курки.
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29.05.2024 19:52
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Мажорам кстати тоже.Если дети элиты не пошли в армию то это не наша элита а торгаши и она очень плохо закончит.
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29.05.2024 19:15 Відповісти
27 770 ув'язнених мужиків та 1550 жінок на 01.01.24. Зголосилися 4 300. Не густо бажаючих кров'ю змити.
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29.05.2024 19:32 Відповісти
Вони що дурні ,краще досидіти свій термін ,а потім вийти живим і здоровим ,а не перетворитись на груз 200.
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29.05.2024 19:36 Відповісти
Виходити доведеться в російську Україну
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30.05.2024 14:35 Відповісти
Засуджені злочинці це егоїсти які хочуть отримувати все на першу потребу та вимогу бо "вони того варті". Усі винні що вони не народились принцами та принцесами в королівських родинах і їм доводиться працювати, як оте дурне бидло, за копійки. А вони ж "вовки", а не якісь там "вівці"...
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29.05.2024 19:58 Відповісти
Скажіть вже хтось цьому Молюску, що закон і йому дозволяє долучитися до ЗСУ, бо таке враження, що він речник телемарафону якогось.
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29.05.2024 19:52 Відповісти
Закон у нас як дишло. Якщо зеки обирають президента то мають служити без будь обмежень так само як голосують. Немає різниці між голосом засудженого вбивці і голосом засудженого за крадіжку курки.
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29.05.2024 19:52 Відповісти
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29.05.2024 20:22 Відповісти
Мусорську колонію всіх на передок...
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29.05.2024 20:38 Відповісти
Пропоную організувати у ЗСУ роту ,,добрих послуг,, на кшталт роти капітана Пантелеона з роману Марио Варгаса Льйоса.
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29.05.2024 21:05 Відповісти
Крок за кроком роблять те, що два роки назад робили кацапи. Головне, що це не видумка слугориг, це їм ці проекти зконів з московії скидає портнов.
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29.05.2024 22:40 Відповісти
 
 