Закон дозволяє засудженим жінкам долучитися до ЗСУ, - Мін’юст

Закон дозволяє засудженим жінкам мобілізуватись до лав Збройних сил України.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту у Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Тобто якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від Збройних сил. Щодо жінок, такого поки що немає", - зазначив Малюська.

Водночас міністр зауважив, що "жінок насправді мало у в'язничній системі".

"Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони важкі набагато рідше вчиняють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають важкі покарання, тобто покарання, пов'язані з позбавленням волі", - пояснив очільник Мін'юсту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах, - Малюська

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених. Документ надає можливість залучатися до ЗСУ тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Раніше міністр повідомляв, що судова влада розглядає 4300 заяв, поданих засудженими для мобілізації в ЗСУ. 613 в’язнів вже приєдналися до лав ЗСУ.