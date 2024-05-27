Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах, - Малюська

Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами міністра, до війська зараз долучатимуться ті ув’язнені, що відбували покарання. Це будуть монолітні підрозділи без "змішування з іншими".

"Ми поки що не дійшли до ведення бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться, і вибір щодо змішування чи незмішування зміниться на іншу користь", — розповів Малюська.

Окрім цього, глава Мін’юсту заявив, що наразі до лав ЗСУ приєдналися 613 в’язнів, які проходять зараз підготовку.

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Раніше міністр повідомляв, що судова влада розглядає 4300 заяв, поданих засудженими для мобілізації в ЗСУ.

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених. Документ надає можливість залучатися до ЗСУ тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.