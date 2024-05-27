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Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах, - Малюська

зсу,окопи

Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами міністра, до війська зараз долучатимуться ті ув’язнені, що відбували покарання. Це будуть монолітні підрозділи без "змішування з іншими".

"Ми поки що не дійшли до ведення бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться, і вибір щодо змішування чи незмішування зміниться на іншу користь", — розповів Малюська.

Окрім цього, глава Мін’юсту заявив, що наразі до лав ЗСУ приєдналися 613 в’язнів, які проходять зараз підготовку.

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Раніше міністр повідомляв, що судова влада розглядає 4300 заяв, поданих засудженими для мобілізації в ЗСУ.

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених. Документ надає можливість залучатися до ЗСУ тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

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Топ коментарі
+15
Чому? Якщо це звичайний кишеньковий злодій чи телефонний шахрай то він не більше небезпечний ніж ******** держпосадовець нижчого рівня.
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27.05.2024 23:41
+13
Малюську треба разом з ними відправити служити в окремий штурмовий підрозділ, дай Бог щоб так було.
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27.05.2024 23:41
+12
Штрафбати?
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27.05.2024 23:08
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Страшно надавати зброю....
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27.05.2024 23:07 Відповісти
Чому? Якщо це звичайний кишеньковий злодій чи телефонний шахрай то він не більше небезпечний ніж ******** держпосадовець нижчого рівня.
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27.05.2024 23:41 Відповісти
а якщо не звичайний?
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27.05.2024 23:48 Відповісти
То на раїсі маньячил та вбивць пригожин винаймав. В нас таким не пропонують.
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28.05.2024 00:04 Відповісти
Тоді замість автомата дрючок. Хай покаже свою незвичайну особливість.
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28.05.2024 00:04 Відповісти
А ухилянтам которых мусора насильно затолкали в бусик и дали по печени и выписали штраф 25к, не страшно давать оружие?
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28.05.2024 08:22 Відповісти
Тієї війни такі підрозділи презирливо іменувались "мастило для гусеничних траків".
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27.05.2024 23:08 Відповісти
Штрафбати?
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27.05.2024 23:08 Відповісти
Саме так! А на що же здатні зелені потвори як не наслідування совка?
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28.05.2024 07:09 Відповісти
Українські штрафбати . До речі, у совітів штрафників теж відправдяли в штурмові роти ,а наш агітпроп каже що ми не такі як росіяни ?
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27.05.2024 23:09 Відповісти
Ви все переплутали...
Штурмова рота - це взагалі ситуативне угрупування - потрібно звели підрозділи і вперед.
Штрафна рота і штрафний батальон це не одне і те ж.
У штрафних ротах були лише офіцери, тоді як у штрафних батальйонах рядові і сержанти.
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28.05.2024 07:48 Відповісти
Вибачте ,недогледів.
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28.05.2024 17:14 Відповісти
Пригожин перевертається в труні від таких малюсьок.
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27.05.2024 23:12 Відповісти
Так українці винахідливіші за росіян у всьому і в хорошому і в поганому. Святіші за папу римського.
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27.05.2024 23:33 Відповісти
А офіцерами в ціх підрозділах депутати від "Слуги народу " ?
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27.05.2024 23:30 Відповісти
О ПВК ''Січові стрільці?
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27.05.2024 23:31 Відповісти
Що ми тепер дожились до штрафних батальйонів українського зразка?
А як казав ''великий розум'' від СН Гривко, після кожного поранення його термін ув'язнення зменшуватиметься на три доби?
П.С - це звісно трешак за гранню фантастики, але як бути коли вони підуть в СЗЧ?
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27.05.2024 23:35 Відповісти
Україна ще не далеко від СРСР відійшла, дивно було чекати іншого.
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27.05.2024 23:40 Відповісти
Не знаю чи я якийсь невиліковний оптиміст, але з кожною такою новиною яка пробиває ДНО, я все більше розчаровуюсь
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28.05.2024 00:24 Відповісти
Малюську треба разом з ними відправити служити в окремий штурмовий підрозділ, дай Бог щоб так було.
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27.05.2024 23:41 Відповісти
Почему отдельные то батальоны?, Ладно набирали бы с псих больниц, за особо тяжкие, и прочее.
Набирают ребят, которые совершили уголовное правонарушение - и в основном это кражи, - ну украл он телефон или траву продавал... в большинстве случаев такие ребята не несут угрозы для общества, неотъемлемой частью которого являются военнослужащие Украины. Создавая отдельные штурмовые подразделения для осужденных - будет создаваться мотивация, для других заключённых, под любыми мерами воздействия - отказываться от вступления в ВСУ
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27.05.2024 23:45 Відповісти
Так все ж для того і робиться щоб вбити мотивацію в людей.
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27.05.2024 23:47 Відповісти
Якраз навпаки треба робити,розбавляти їх між звичайними солдатами.Бо вони як почнуть по мастях розділюватись і свої ієрархії будувати,а не армійським підкорюватись і наслідувати,то я б хотів побачити того комвзводу,чи комроти,на якого вони плюватимуть.Хіба що він в них буде якийсь авторитет чи смотрящий
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28.05.2024 00:11 Відповісти
Моего, теперь уже покойного, соседа посадили на два года
за три банана-шел через рынок пьяный и прихватил бананы.
Продавщица догнала его,вызвала милицию (это было в 90-х)
и соседа посадили. А в жизни сосед был безобидным даже пьяный.
Жизнь сложилась печально и умер молодым в 40 лет... А продавец
бананов... Посадить человека за бананы... Капец... Бог ей судья!
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28.05.2024 08:19 Відповісти
Винна не продавєц, а судова система
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28.05.2024 08:23 Відповісти
Не викликала б продавчиня мiлiцiю-не було б суду.
Забрала тi банани i все! Навiщо людину вiдправляти за грати?!
Я цього нiколи не зрозумiю...
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28.05.2024 14:44 Відповісти
в 90-ті банани були елітним продуктом. Вирок йому призначили не за банани, а за суму шкоди
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28.05.2024 10:46 Відповісти
Мова йде за продавчиню... В 90-тi менi було трохи бiльше 40 рокiв
та я одна виховувала сина. Працювала на заводi iнженером-конструктором.
Так що я знаю якi тодi були тяжкi роки. Людянiсть i доброту нiколи не треба

втрачати. Ну побiгла б продавчиня, забрала тi банани, а навiщо було викликати мiлiцiю?! Я цього не зрозумiю НIКОЛИ! Краще щось втратити
матерiальне, чим зіпсувати життя іншій людині... І повірте, я прожила досить довге життя і завжди дотримуюсь цього принципу.
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28.05.2024 14:39 Відповісти
Продаватимеш банани і роздавай всім безоплатно!
Всім буде в кайф і ти не судима будеш!
Бог не благословляв ворувать чи один банан, чи вагон!
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28.05.2024 11:29 Відповісти
Менi 72 роки i одне можу сказати:"Не роби те, чого не хочеш щоб зробили з тобою або з твоею дитиною!" Так, для Бога вкрасти один банан чи вагон
бананiв-це крадiжка. Але також для Господа головне нашi серця! Я не знаю
ту продавчиню та не знаю що з нею, але вiдправити людину за три банана
на 2 роки за грати-це позамежi моеi свiдомостi... Мiй син колись менi сказав, що немае нічого гіршого, ніж зіпсувати життя людині. І це йому було років 20... І досі я зберігаю у своєму серці слова свого сина і щаслива, що він такий.
А вам я бажаю будьти добрiше-це пiде вам тiльки на користь, як всiм нам...
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28.05.2024 14:21 Відповісти
пропонуєте їх в бухгалтери і на помічників по тиловому забеспеченню, щоб продовжували красти?
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28.05.2024 10:44 Відповісти
Україна це Західна Азія, як казав письменник і фронтовик Сайгон.
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27.05.2024 23:46 Відповісти
Як зайдеш в тцк - тобі під ноги військовий квиток кинуть. Не піднімай, переступи.
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28.05.2024 00:21 Відповісти
Я не "цензор". В спам.
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28.05.2024 00:39 Відповісти
Фиг его знает... Мне кажется, что про право их служить в подразделении должны решить военные подразделения. У меня был знакомый в аспирантуре с судимостью по уголовке. Отсидел два года. Очень крутой биолог (сейчас уже 5 лет работает в ЧР).
Очень воспитанный, логичный, эмпатичный и остроумный человек. Спустя года три он признался, что после окончания ВУЗа подрабатывал на стройке и убил человека, монтировавшего розетки с другой стороны стены (он его не видел), пороховым монтажным пистолетом.
Мой НаучР собрал коллектив и сказал: как специалист, он хорош, но решение за вами. Мы согласились и не пожалели... Но!!! Я сталкивался и с другими ситуациями. Это должен решать коллектив, взвод и т.д.
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28.05.2024 00:36 Відповісти
Розподіляти як усіх по підрозділам. Так буде правильно. "Дисбат" можливий тільки для військових які скоїли злочини. Ми ж не набираємо вбивць та людоїдів.
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28.05.2024 00:43 Відповісти
Всі вони громадяни України і як УСІ повинні захищати Родіну !!!
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28.05.2024 06:19 Відповісти
родінутий ти, ану бігом на захист родіни)
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28.05.2024 10:10 Відповісти
Молюскі вони такі креветко.
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28.05.2024 06:25 Відповісти
А мобілізовані інваліди будуть служити у ССО?
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28.05.2024 09:16 Відповісти
бо "Какая разница".. Штрафбат, так штрафбат. Нехай тільки малюська очолить його !
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28.05.2024 09:55 Відповісти
Штафбати а по заду Молюска з "максимом" тра-та-та...
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28.05.2024 09:56 Відповісти
Безмозглу в заградзагони візьміть...вона з садиською насолодою буде стріляти з "макса".....
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28.05.2024 09:59 Відповісти
Відразу відправляти на передок без оснащення та зброї,хай собі здобудуть голими руками все в бою ,але їх має очолити Малюська.Смертна кара по-українськи.
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28.05.2024 10:34 Відповісти
Абсолютно правильно!
Бо тут деякі писаки: ,,знаю як, а все інше не так,,!
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28.05.2024 11:34 Відповісти
Ну ніяк не можу я зрозуміти, що тут все ж правильно? Причому абсолютно правильно.
Хіба варті 1000 +/- потенційних "солдат" ЗСУ такого резонансу який викликала ця новина серед народу? Не говоритиму вже про ризики, що для нас як сумпільства може нести подібне рішення зеленого шобла, в якого все як завжди через сраку
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29.05.2024 08:30 Відповісти
Кацапщина какая то. Если чел помилован и добровольно пошел служить, он должен быть как все , а не отправляться в штрафную роту прямо из камеры.

кувалды тоже будут задействованы, малюська не говорил
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28.05.2024 15:12 Відповісти
 
 