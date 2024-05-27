Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах, - Малюська
Мобілізовані ув’язнені служитимуть в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За словами міністра, до війська зараз долучатимуться ті ув’язнені, що відбували покарання. Це будуть монолітні підрозділи без "змішування з іншими".
"Ми поки що не дійшли до ведення бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться, і вибір щодо змішування чи незмішування зміниться на іншу користь", — розповів Малюська.
Окрім цього, глава Мін’юсту заявив, що наразі до лав ЗСУ приєдналися 613 в’язнів, які проходять зараз підготовку.
Раніше міністр повідомляв, що судова влада розглядає 4300 заяв, поданих засудженими для мобілізації в ЗСУ.
Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених. Документ надає можливість залучатися до ЗСУ тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.
Будь ласка, зачекайте...
Штурмова рота - це взагалі ситуативне угрупування - потрібно звели підрозділи і вперед.
Штрафна рота і штрафний батальон це не одне і те ж.
У штрафних ротах були лише офіцери, тоді як у штрафних батальйонах рядові і сержанти.
А як казав ''великий розум'' від СН Гривко, після кожного поранення його термін ув'язнення зменшуватиметься на три доби?
П.С - це звісно трешак за гранню фантастики, але як бути коли вони підуть в СЗЧ?
Набирают ребят, которые совершили уголовное правонарушение - и в основном это кражи, - ну украл он телефон или траву продавал... в большинстве случаев такие ребята не несут угрозы для общества, неотъемлемой частью которого являются военнослужащие Украины. Создавая отдельные штурмовые подразделения для осужденных - будет создаваться мотивация, для других заключённых, под любыми мерами воздействия - отказываться от вступления в ВСУ
за три банана-шел через рынок пьяный и прихватил бананы.
Продавщица догнала его,вызвала милицию (это было в 90-х)
и соседа посадили. А в жизни сосед был безобидным даже пьяный.
Жизнь сложилась печально и умер молодым в 40 лет... А продавец
бананов... Посадить человека за бананы... Капец... Бог ей судья!
Забрала тi банани i все! Навiщо людину вiдправляти за грати?!
Я цього нiколи не зрозумiю...
та я одна виховувала сина. Працювала на заводi iнженером-конструктором.
Так що я знаю якi тодi були тяжкi роки. Людянiсть i доброту нiколи не треба
втрачати. Ну побiгла б продавчиня, забрала тi банани, а навiщо було викликати мiлiцiю?! Я цього не зрозумiю НIКОЛИ! Краще щось втратити
матерiальне, чим зіпсувати життя іншій людині... І повірте, я прожила досить довге життя і завжди дотримуюсь цього принципу.
Всім буде в кайф і ти не судима будеш!
Бог не благословляв ворувать чи один банан, чи вагон!
бананiв-це крадiжка. Але також для Господа головне нашi серця! Я не знаю
ту продавчиню та не знаю що з нею, але вiдправити людину за три банана
на 2 роки за грати-це позамежi моеi свiдомостi... Мiй син колись менi сказав, що немае нічого гіршого, ніж зіпсувати життя людині. І це йому було років 20... І досі я зберігаю у своєму серці слова свого сина і щаслива, що він такий.
А вам я бажаю будьти добрiше-це пiде вам тiльки на користь, як всiм нам...
Очень воспитанный, логичный, эмпатичный и остроумный человек. Спустя года три он признался, что после окончания ВУЗа подрабатывал на стройке и убил человека, монтировавшего розетки с другой стороны стены (он его не видел), пороховым монтажным пистолетом.
Мой НаучР собрал коллектив и сказал: как специалист, он хорош, но решение за вами. Мы согласились и не пожалели... Но!!! Я сталкивался и с другими ситуациями. Это должен решать коллектив, взвод и т.д.
Бо тут деякі писаки: ,,знаю як, а все інше не так,,!
Хіба варті 1000 +/- потенційних "солдат" ЗСУ такого резонансу який викликала ця новина серед народу? Не говоритиму вже про ризики, що для нас як сумпільства може нести подібне рішення зеленого шобла, в якого все як завжди через сраку
кувалды тоже будут задействованы, малюська не говорил