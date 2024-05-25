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Новини Війна
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Уже 350 ув’язнених звільнили для служби у війську, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Україна звільнила з місць позбавлення волі вже близько 350 ув’язнених, які вирішили приєднатися до війська.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю The New York Times, записаному у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Малюська заявив, що майже 350 ув'язнених вже були звільнені відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.

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За словами міністра, судова влада вже розглядає більшість із 4300 заяв, поданих на сьогоднішній день засудженими.

Він прогнозує, що до війська можуть долучитися до 20 тисяч засуджених і людей, які перебувають у СІЗО.

Малюська також уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо тільки злочин не був скоєний за обтяжуючих обставин, таких як сексуальне насильство.

Автор: 

зеки (62) мобілізація (3044) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+7
А ми ржали з москалів .
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26.05.2024 00:04
+6
Сравнил хрен с пальцем. В рфии зэков почти 500 тысяч было. Вот и смогли в строй поставить 150 тыщ мяса. Из которого 100 тыщ уже угробили.
В Украине же 50 тысяч заключенных, из них тысяч 15 мобилизовать и то будет хорошо. Только по людски относится, а не как рашисты.
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26.05.2024 01:41
+4
Коломойский возглавит этот "батальон"?)
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26.05.2024 00:24
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26.05.2024 00:03 Відповісти
А ми ржали з москалів .
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26.05.2024 00:04 Відповісти
Що такого смішного, що ґвалтівників та людожерів відправляють до нас? Чи того факту що у диктатурі через відсутність обмежень набагато легше проводити мобілізацію та створювати штрафбати з розстрільними бригадами? 4к тільки заяв(20к у мріях), у порівнянні з трохи не 100к Zм'яса це ніщо. Можна вже сказати що ініціатива провалилась та не витрачати на неї ресурси.
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26.05.2024 01:09 Відповісти
Сравнил хрен с пальцем. В рфии зэков почти 500 тысяч было. Вот и смогли в строй поставить 150 тыщ мяса. Из которого 100 тыщ уже угробили.
В Украине же 50 тысяч заключенных, из них тысяч 15 мобилизовать и то будет хорошо. Только по людски относится, а не как рашисты.
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26.05.2024 01:41 Відповісти
Стидаюся запитати: хто по-людськи ставиться? Мусорня чи віртухаї?
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26.05.2024 04:22 Відповісти
Я сподіваюся, що ти вже третій рік на нулі "ржеш з москалів".
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26.05.2024 03:05 Відповісти
Чого так мало? Затишна камера з макаронами на вечерю здається більш привабливою?
Далеко вам ще до москалів....
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26.05.2024 08:36 Відповісти
Коррупционеры уже на воле! Быстро.
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26.05.2024 00:12 Відповісти
Коломойский возглавит этот "батальон"?)
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26.05.2024 00:24 Відповісти
Кожна людина мае право на сказати шо думае, на шос' поісти коли нема ґрошей, і шоб не вбила поліція, друґий шанс цє прівілеґія.
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26.05.2024 01:31 Відповісти
Одна фамілія сама за себе вже говорить. Нема кого сприймати серйозно.
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26.05.2024 02:00 Відповісти
Пля... Мовчало б уже це нещастя...
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26.05.2024 04:20 Відповісти
та перестаньте, воно так подорослішало із вусищами.
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26.05.2024 09:54 Відповісти

Це точно! Тепер воно навіть зовні схоже на Голохвастова.
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26.05.2024 14:20 Відповісти
Колишній командир 2 батальйону «Донбас» 1 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Семен Семенченко (К.І. Грішин) повідомив про свою участь у боях на фронті, а таких як він на Зоні тисячі військових.«Як можу. І не тільки на фронті. Але суди продовжуються. Два роки судів - два засідання на місяць - майже 50 перенесень засідань», - зазначив Семенченко, відповідаючи на запитання Остапа Яворського «Ти вже на фронті, воюєш?». 21 червня 2022 року Семенченка було звільнено судом з-під варти. За нього тоді поручився керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. ГУР також просило суд відпустити Семенченка боронити Україну на фронт. У 2021 році при ЗЕ український суд звинуватив Семенченка у незаконному створенні приватної військової компанії, тероризмі проти громадян ( колаборантів ,сепаратистів) та у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І таких як він дуже багато і їх місце на фронті .
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26.05.2024 05:46 Відповісти
Так він всіх в'язнів пристроїть. Кого в нацгвардію, ексколег-корупціонерів- в батальйон Монако, що вже давно за чисельністю в армійський корпус перетворився.
А що далі?
Невже звільнить інфопростір і сам доброволцем піде?
Чи ЄнтадругоЕ?
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26.05.2024 06:54 Відповісти

Гадаю, там усе простіше. У молюска на випадок вручення повістки давно підготована довідка зі штампом та підписом світила психіатрії, де чорним по білому вказано, що за станом здоров'я він до військової служби категорично непридатний.
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26.05.2024 14:52 Відповісти
у меня два клиента - дезертиры. щас в сизо вместе сидят в одной камере. не вижу причины их на ноль не отправить. действующие военные. сами вернулись. но вот убийц и грабителей брать в армию - тот еще вопрос....
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26.05.2024 07:30 Відповісти
Убийц, грабителей, насильников и прочих, сидящих по серьёзным статьям, даже не рассматривают.

Но вот тех, кто по дури, по пьяни, по неосторожности, совершивших наезд, мошенников, воришек - хватает тех, кто давно раскаялся, и неопасен для окружающих. А ведь ещё есть немало жертв судебных ошибок и "ошибок"...
Если они хотят защищать Украину, то почему нет?
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26.05.2024 09:47 Відповісти
Надо ротацию сделать раз 350 зеков выпустили на их место 350 чиновников и депутатов посадить.
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26.05.2024 07:48 Відповісти
Не знаю даже - это зрада, или перемога.
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26.05.2024 10:12 Відповісти
Цікаво, чи дотрималася зєлєнь обіцянок не залучати вбивц/ґвалтівників та наркотраферів до війська? Чи вирішили спробувати зруйнувати ЗСУ зсередини? Хтось в курсі?
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26.05.2024 10:35 Відповісти
Потужно!
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26.05.2024 11:00 Відповісти
 
 