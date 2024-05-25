Уже 350 ув’язнених звільнили для служби у війську, - Малюська
Україна звільнила з місць позбавлення волі вже близько 350 ув’язнених, які вирішили приєднатися до війська.
Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю The New York Times, записаному у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Малюська заявив, що майже 350 ув'язнених вже були звільнені відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.
За словами міністра, судова влада вже розглядає більшість із 4300 заяв, поданих на сьогоднішній день засудженими.
Він прогнозує, що до війська можуть долучитися до 20 тисяч засуджених і людей, які перебувають у СІЗО.
Малюська також уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо тільки злочин не був скоєний за обтяжуючих обставин, таких як сексуальне насильство.
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В Украине же 50 тысяч заключенных, из них тысяч 15 мобилизовать и то будет хорошо. Только по людски относится, а не как рашисты.
Далеко вам ще до москалів....
Це точно! Тепер воно навіть зовні схоже на Голохвастова.
А що далі?
Невже звільнить інфопростір і сам доброволцем піде?
Чи ЄнтадругоЕ?
Гадаю, там усе простіше. У молюска на випадок вручення повістки давно підготована довідка зі штампом та підписом світила психіатрії, де чорним по білому вказано, що за станом здоров'я він до військової служби категорично непридатний.
Но вот тех, кто по дури, по пьяни, по неосторожности, совершивших наезд, мошенников, воришек - хватает тех, кто давно раскаялся, и неопасен для окружающих. А ведь ещё есть немало жертв судебных ошибок и "ошибок"...
Если они хотят защищать Украину, то почему нет?