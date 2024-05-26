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Новости Война
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Уже 350 заключенных освобождены для службы в армии, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Украина освободила из мест лишения свободы уже около 350 заключенных, которые решили присоединиться к армии.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью The New York Times, записанном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Малюська заявил, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.

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По словам министра, судебная власть уже рассматривает большинство из 4300 заявлений, поданных на сегодняшний день осужденными.

Он прогнозирует, что к войску могут присоединиться до 20 тысяч осужденных и людей, которые находятся в СИЗО.

Малюська также уточнил, что лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено, если только преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.

Автор: 

зэки (75) мобилизация (2756) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+7
А ми ржали з москалів .
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26.05.2024 00:04
+6
Сравнил хрен с пальцем. В рфии зэков почти 500 тысяч было. Вот и смогли в строй поставить 150 тыщ мяса. Из которого 100 тыщ уже угробили.
В Украине же 50 тысяч заключенных, из них тысяч 15 мобилизовать и то будет хорошо. Только по людски относится, а не как рашисты.
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26.05.2024 01:41
+4
Коломойский возглавит этот "батальон"?)
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26.05.2024 00:24
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26.05.2024 00:03 Ответить
А ми ржали з москалів .
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26.05.2024 00:04 Ответить
Що такого смішного, що ґвалтівників та людожерів відправляють до нас? Чи того факту що у диктатурі через відсутність обмежень набагато легше проводити мобілізацію та створювати штрафбати з розстрільними бригадами? 4к тільки заяв(20к у мріях), у порівнянні з трохи не 100к Zм'яса це ніщо. Можна вже сказати що ініціатива провалилась та не витрачати на неї ресурси.
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26.05.2024 01:09 Ответить
Сравнил хрен с пальцем. В рфии зэков почти 500 тысяч было. Вот и смогли в строй поставить 150 тыщ мяса. Из которого 100 тыщ уже угробили.
В Украине же 50 тысяч заключенных, из них тысяч 15 мобилизовать и то будет хорошо. Только по людски относится, а не как рашисты.
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26.05.2024 01:41 Ответить
Стидаюся запитати: хто по-людськи ставиться? Мусорня чи віртухаї?
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26.05.2024 04:22 Ответить
Я сподіваюся, що ти вже третій рік на нулі "ржеш з москалів".
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26.05.2024 03:05 Ответить
Чого так мало? Затишна камера з макаронами на вечерю здається більш привабливою?
Далеко вам ще до москалів....
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26.05.2024 08:36 Ответить
Коррупционеры уже на воле! Быстро.
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26.05.2024 00:12 Ответить
Коломойский возглавит этот "батальон"?)
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26.05.2024 00:24 Ответить
Кожна людина мае право на сказати шо думае, на шос' поісти коли нема ґрошей, і шоб не вбила поліція, друґий шанс цє прівілеґія.
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26.05.2024 01:31 Ответить
Одна фамілія сама за себе вже говорить. Нема кого сприймати серйозно.
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26.05.2024 02:00 Ответить
Пля... Мовчало б уже це нещастя...
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26.05.2024 04:20 Ответить
та перестаньте, воно так подорослішало із вусищами.
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26.05.2024 09:54 Ответить

Це точно! Тепер воно навіть зовні схоже на Голохвастова.
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26.05.2024 14:20 Ответить
Колишній командир 2 батальйону «Донбас» 1 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Семен Семенченко (К.І. Грішин) повідомив про свою участь у боях на фронті, а таких як він на Зоні тисячі військових.«Як можу. І не тільки на фронті. Але суди продовжуються. Два роки судів - два засідання на місяць - майже 50 перенесень засідань», - зазначив Семенченко, відповідаючи на запитання Остапа Яворського «Ти вже на фронті, воюєш?». 21 червня 2022 року Семенченка було звільнено судом з-під варти. За нього тоді поручився керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. ГУР також просило суд відпустити Семенченка боронити Україну на фронт. У 2021 році при ЗЕ український суд звинуватив Семенченка у незаконному створенні приватної військової компанії, тероризмі проти громадян ( колаборантів ,сепаратистів) та у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І таких як він дуже багато і їх місце на фронті .
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26.05.2024 05:46 Ответить
Так він всіх в'язнів пристроїть. Кого в нацгвардію, ексколег-корупціонерів- в батальйон Монако, що вже давно за чисельністю в армійський корпус перетворився.
А що далі?
Невже звільнить інфопростір і сам доброволцем піде?
Чи ЄнтадругоЕ?
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26.05.2024 06:54 Ответить

Гадаю, там усе простіше. У молюска на випадок вручення повістки давно підготована довідка зі штампом та підписом світила психіатрії, де чорним по білому вказано, що за станом здоров'я він до військової служби категорично непридатний.
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26.05.2024 14:52 Ответить
у меня два клиента - дезертиры. щас в сизо вместе сидят в одной камере. не вижу причины их на ноль не отправить. действующие военные. сами вернулись. но вот убийц и грабителей брать в армию - тот еще вопрос....
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26.05.2024 07:30 Ответить
Убийц, грабителей, насильников и прочих, сидящих по серьёзным статьям, даже не рассматривают.

Но вот тех, кто по дури, по пьяни, по неосторожности, совершивших наезд, мошенников, воришек - хватает тех, кто давно раскаялся, и неопасен для окружающих. А ведь ещё есть немало жертв судебных ошибок и "ошибок"...
Если они хотят защищать Украину, то почему нет?
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26.05.2024 09:47 Ответить
Надо ротацию сделать раз 350 зеков выпустили на их место 350 чиновников и депутатов посадить.
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26.05.2024 07:48 Ответить
Не знаю даже - это зрада, или перемога.
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26.05.2024 10:12 Ответить
Цікаво, чи дотрималася зєлєнь обіцянок не залучати вбивц/ґвалтівників та наркотраферів до війська? Чи вирішили спробувати зруйнувати ЗСУ зсередини? Хтось в курсі?
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26.05.2024 10:35 Ответить
Потужно!
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26.05.2024 11:00 Ответить
 
 