Уже 350 заключенных освобождены для службы в армии, - Малюська

Украина освободила из мест лишения свободы уже около 350 заключенных, которые решили присоединиться к армии.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью The New York Times, записанном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Малюська заявил, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.

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По словам министра, судебная власть уже рассматривает большинство из 4300 заявлений, поданных на сегодняшний день осужденными.

Он прогнозирует, что к войску могут присоединиться до 20 тысяч осужденных и людей, которые находятся в СИЗО.

Малюська также уточнил, что лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено, если только преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.