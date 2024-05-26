Уже 350 заключенных освобождены для службы в армии, - Малюська
Украина освободила из мест лишения свободы уже около 350 заключенных, которые решили присоединиться к армии.
Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью The New York Times, записанном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Малюська заявил, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.
По словам министра, судебная власть уже рассматривает большинство из 4300 заявлений, поданных на сегодняшний день осужденными.
Он прогнозирует, что к войску могут присоединиться до 20 тысяч осужденных и людей, которые находятся в СИЗО.
Малюська также уточнил, что лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено, если только преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.
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В Украине же 50 тысяч заключенных, из них тысяч 15 мобилизовать и то будет хорошо. Только по людски относится, а не как рашисты.
Далеко вам ще до москалів....
Це точно! Тепер воно навіть зовні схоже на Голохвастова.
А що далі?
Невже звільнить інфопростір і сам доброволцем піде?
Чи ЄнтадругоЕ?
Гадаю, там усе простіше. У молюска на випадок вручення повістки давно підготована довідка зі штампом та підписом світила психіатрії, де чорним по білому вказано, що за станом здоров'я він до військової служби категорично непридатний.
Но вот тех, кто по дури, по пьяни, по неосторожности, совершивших наезд, мошенников, воришек - хватает тех, кто давно раскаялся, и неопасен для окружающих. А ведь ещё есть немало жертв судебных ошибок и "ошибок"...
Если они хотят защищать Украину, то почему нет?