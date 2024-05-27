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Новости Война
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Мобилизированные заключенные будут служить в отдельных штурмовых подразделениях, - Малюска

зсу,окопи

Мобилизованные заключенные будут служить в отдельных штурмовых подразделениях Сил обороны.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам министра, в войско сейчас будут приобщаться те заключенные, которые отбывали наказание. Это будут монолитные подразделения без "смешивания с другими".

"Мы пока не дошли до ведения боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится, и выбор относительно смешивания или несмешивания изменится в другую пользу", - рассказал Малюська.

Кроме этого, глава Минюста заявил, что сейчас в ряды ВСУ присоединились 613 заключенных, которые проходят сейчас подготовку.

Читайте также: В Минобороны озвучили, за какие преступления не будут мобилизовывать заключенных. СПИСОК

Ранее министр сообщал, что судебная власть рассматривает 4300 заявлений, поданных осужденными для мобилизации в ВСУ.

Напоминаем, Верховная Рада приняла закон о мобилизации осужденных. Документ предоставляет возможность привлекаться в ВСУ тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжким статьям.
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Топ комментарии
+15
Чому? Якщо це звичайний кишеньковий злодій чи телефонний шахрай то він не більше небезпечний ніж ******** держпосадовець нижчого рівня.
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27.05.2024 23:41
+13
Малюську треба разом з ними відправити служити в окремий штурмовий підрозділ, дай Бог щоб так було.
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27.05.2024 23:41
+12
Штрафбати?
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27.05.2024 23:08
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Страшно надавати зброю....
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27.05.2024 23:07 Ответить
Чому? Якщо це звичайний кишеньковий злодій чи телефонний шахрай то він не більше небезпечний ніж ******** держпосадовець нижчого рівня.
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27.05.2024 23:41 Ответить
а якщо не звичайний?
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27.05.2024 23:48 Ответить
То на раїсі маньячил та вбивць пригожин винаймав. В нас таким не пропонують.
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28.05.2024 00:04 Ответить
Тоді замість автомата дрючок. Хай покаже свою незвичайну особливість.
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28.05.2024 00:04 Ответить
А ухилянтам которых мусора насильно затолкали в бусик и дали по печени и выписали штраф 25к, не страшно давать оружие?
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28.05.2024 08:22 Ответить
Тієї війни такі підрозділи презирливо іменувались "мастило для гусеничних траків".
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27.05.2024 23:08 Ответить
Штрафбати?
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27.05.2024 23:08 Ответить
Саме так! А на що же здатні зелені потвори як не наслідування совка?
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28.05.2024 07:09 Ответить
Українські штрафбати . До речі, у совітів штрафників теж відправдяли в штурмові роти ,а наш агітпроп каже що ми не такі як росіяни ?
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27.05.2024 23:09 Ответить
Ви все переплутали...
Штурмова рота - це взагалі ситуативне угрупування - потрібно звели підрозділи і вперед.
Штрафна рота і штрафний батальон це не одне і те ж.
У штрафних ротах були лише офіцери, тоді як у штрафних батальйонах рядові і сержанти.
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28.05.2024 07:48 Ответить
Вибачте ,недогледів.
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28.05.2024 17:14 Ответить
Пригожин перевертається в труні від таких малюсьок.
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27.05.2024 23:12 Ответить
Так українці винахідливіші за росіян у всьому і в хорошому і в поганому. Святіші за папу римського.
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27.05.2024 23:33 Ответить
А офіцерами в ціх підрозділах депутати від "Слуги народу " ?
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27.05.2024 23:30 Ответить
О ПВК ''Січові стрільці?
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27.05.2024 23:31 Ответить
Що ми тепер дожились до штрафних батальйонів українського зразка?
А як казав ''великий розум'' від СН Гривко, після кожного поранення його термін ув'язнення зменшуватиметься на три доби?
П.С - це звісно трешак за гранню фантастики, але як бути коли вони підуть в СЗЧ?
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27.05.2024 23:35 Ответить
Україна ще не далеко від СРСР відійшла, дивно було чекати іншого.
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27.05.2024 23:40 Ответить
Не знаю чи я якийсь невиліковний оптиміст, але з кожною такою новиною яка пробиває ДНО, я все більше розчаровуюсь
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28.05.2024 00:24 Ответить
Малюську треба разом з ними відправити служити в окремий штурмовий підрозділ, дай Бог щоб так було.
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27.05.2024 23:41 Ответить
Почему отдельные то батальоны?, Ладно набирали бы с псих больниц, за особо тяжкие, и прочее.
Набирают ребят, которые совершили уголовное правонарушение - и в основном это кражи, - ну украл он телефон или траву продавал... в большинстве случаев такие ребята не несут угрозы для общества, неотъемлемой частью которого являются военнослужащие Украины. Создавая отдельные штурмовые подразделения для осужденных - будет создаваться мотивация, для других заключённых, под любыми мерами воздействия - отказываться от вступления в ВСУ
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27.05.2024 23:45 Ответить
Так все ж для того і робиться щоб вбити мотивацію в людей.
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27.05.2024 23:47 Ответить
Якраз навпаки треба робити,розбавляти їх між звичайними солдатами.Бо вони як почнуть по мастях розділюватись і свої ієрархії будувати,а не армійським підкорюватись і наслідувати,то я б хотів побачити того комвзводу,чи комроти,на якого вони плюватимуть.Хіба що він в них буде якийсь авторитет чи смотрящий
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28.05.2024 00:11 Ответить
Моего, теперь уже покойного, соседа посадили на два года
за три банана-шел через рынок пьяный и прихватил бананы.
Продавщица догнала его,вызвала милицию (это было в 90-х)
и соседа посадили. А в жизни сосед был безобидным даже пьяный.
Жизнь сложилась печально и умер молодым в 40 лет... А продавец
бананов... Посадить человека за бананы... Капец... Бог ей судья!
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28.05.2024 08:19 Ответить
Винна не продавєц, а судова система
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28.05.2024 08:23 Ответить
Не викликала б продавчиня мiлiцiю-не було б суду.
Забрала тi банани i все! Навiщо людину вiдправляти за грати?!
Я цього нiколи не зрозумiю...
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28.05.2024 14:44 Ответить
в 90-ті банани були елітним продуктом. Вирок йому призначили не за банани, а за суму шкоди
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28.05.2024 10:46 Ответить
Мова йде за продавчиню... В 90-тi менi було трохи бiльше 40 рокiв
та я одна виховувала сина. Працювала на заводi iнженером-конструктором.
Так що я знаю якi тодi були тяжкi роки. Людянiсть i доброту нiколи не треба

втрачати. Ну побiгла б продавчиня, забрала тi банани, а навiщо було викликати мiлiцiю?! Я цього не зрозумiю НIКОЛИ! Краще щось втратити
матерiальне, чим зіпсувати життя іншій людині... І повірте, я прожила досить довге життя і завжди дотримуюсь цього принципу.
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28.05.2024 14:39 Ответить
Продаватимеш банани і роздавай всім безоплатно!
Всім буде в кайф і ти не судима будеш!
Бог не благословляв ворувать чи один банан, чи вагон!
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28.05.2024 11:29 Ответить
Менi 72 роки i одне можу сказати:"Не роби те, чого не хочеш щоб зробили з тобою або з твоею дитиною!" Так, для Бога вкрасти один банан чи вагон
бананiв-це крадiжка. Але також для Господа головне нашi серця! Я не знаю
ту продавчиню та не знаю що з нею, але вiдправити людину за три банана
на 2 роки за грати-це позамежi моеi свiдомостi... Мiй син колись менi сказав, що немае нічого гіршого, ніж зіпсувати життя людині. І це йому було років 20... І досі я зберігаю у своєму серці слова свого сина і щаслива, що він такий.
А вам я бажаю будьти добрiше-це пiде вам тiльки на користь, як всiм нам...
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28.05.2024 14:21 Ответить
пропонуєте їх в бухгалтери і на помічників по тиловому забеспеченню, щоб продовжували красти?
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28.05.2024 10:44 Ответить
Україна це Західна Азія, як казав письменник і фронтовик Сайгон.
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27.05.2024 23:46 Ответить
Як зайдеш в тцк - тобі під ноги військовий квиток кинуть. Не піднімай, переступи.
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28.05.2024 00:21 Ответить
Я не "цензор". В спам.
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28.05.2024 00:39 Ответить
Фиг его знает... Мне кажется, что про право их служить в подразделении должны решить военные подразделения. У меня был знакомый в аспирантуре с судимостью по уголовке. Отсидел два года. Очень крутой биолог (сейчас уже 5 лет работает в ЧР).
Очень воспитанный, логичный, эмпатичный и остроумный человек. Спустя года три он признался, что после окончания ВУЗа подрабатывал на стройке и убил человека, монтировавшего розетки с другой стороны стены (он его не видел), пороховым монтажным пистолетом.
Мой НаучР собрал коллектив и сказал: как специалист, он хорош, но решение за вами. Мы согласились и не пожалели... Но!!! Я сталкивался и с другими ситуациями. Это должен решать коллектив, взвод и т.д.
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28.05.2024 00:36 Ответить
Розподіляти як усіх по підрозділам. Так буде правильно. "Дисбат" можливий тільки для військових які скоїли злочини. Ми ж не набираємо вбивць та людоїдів.
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28.05.2024 00:43 Ответить
Всі вони громадяни України і як УСІ повинні захищати Родіну !!!
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28.05.2024 06:19 Ответить
родінутий ти, ану бігом на захист родіни)
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28.05.2024 10:10 Ответить
Молюскі вони такі креветко.
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28.05.2024 06:25 Ответить
А мобілізовані інваліди будуть служити у ССО?
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28.05.2024 09:16 Ответить
бо "Какая разница".. Штрафбат, так штрафбат. Нехай тільки малюська очолить його !
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28.05.2024 09:55 Ответить
Штафбати а по заду Молюска з "максимом" тра-та-та...
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28.05.2024 09:56 Ответить
Безмозглу в заградзагони візьміть...вона з садиською насолодою буде стріляти з "макса".....
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28.05.2024 09:59 Ответить
Відразу відправляти на передок без оснащення та зброї,хай собі здобудуть голими руками все в бою ,але їх має очолити Малюська.Смертна кара по-українськи.
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28.05.2024 10:34 Ответить
Абсолютно правильно!
Бо тут деякі писаки: ,,знаю як, а все інше не так,,!
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28.05.2024 11:34 Ответить
Ну ніяк не можу я зрозуміти, що тут все ж правильно? Причому абсолютно правильно.
Хіба варті 1000 +/- потенційних "солдат" ЗСУ такого резонансу який викликала ця новина серед народу? Не говоритиму вже про ризики, що для нас як сумпільства може нести подібне рішення зеленого шобла, в якого все як завжди через сраку
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29.05.2024 08:30 Ответить
Кацапщина какая то. Если чел помилован и добровольно пошел служить, он должен быть как все , а не отправляться в штрафную роту прямо из камеры.

кувалды тоже будут задействованы, малюська не говорил
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28.05.2024 15:12 Ответить
 
 