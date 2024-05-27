Мобилизированные заключенные будут служить в отдельных штурмовых подразделениях, - Малюска

Мобилизованные заключенные будут служить в отдельных штурмовых подразделениях Сил обороны.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам министра, в войско сейчас будут приобщаться те заключенные, которые отбывали наказание. Это будут монолитные подразделения без "смешивания с другими".

"Мы пока не дошли до ведения боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится, и выбор относительно смешивания или несмешивания изменится в другую пользу", - рассказал Малюська.

Кроме этого, глава Минюста заявил, что сейчас в ряды ВСУ присоединились 613 заключенных, которые проходят сейчас подготовку.

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Ранее министр сообщал, что судебная власть рассматривает 4300 заявлений, поданных осужденными для мобилизации в ВСУ.

Напоминаем, Верховная Рада приняла закон о мобилизации осужденных. Документ предоставляет возможность привлекаться в ВСУ тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжким статьям.