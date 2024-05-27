Мобилизированные заключенные будут служить в отдельных штурмовых подразделениях, - Малюска
Мобилизованные заключенные будут служить в отдельных штурмовых подразделениях Сил обороны.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам министра, в войско сейчас будут приобщаться те заключенные, которые отбывали наказание. Это будут монолитные подразделения без "смешивания с другими".
"Мы пока не дошли до ведения боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится, и выбор относительно смешивания или несмешивания изменится в другую пользу", - рассказал Малюська.
Кроме этого, глава Минюста заявил, что сейчас в ряды ВСУ присоединились 613 заключенных, которые проходят сейчас подготовку.
Ранее министр сообщал, что судебная власть рассматривает 4300 заявлений, поданных осужденными для мобилизации в ВСУ.
Напоминаем, Верховная Рада приняла закон о мобилизации осужденных. Документ предоставляет возможность привлекаться в ВСУ тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжким статьям.
Пожалуйста, подождите...
Штурмова рота - це взагалі ситуативне угрупування - потрібно звели підрозділи і вперед.
Штрафна рота і штрафний батальон це не одне і те ж.
У штрафних ротах були лише офіцери, тоді як у штрафних батальйонах рядові і сержанти.
А як казав ''великий розум'' від СН Гривко, після кожного поранення його термін ув'язнення зменшуватиметься на три доби?
П.С - це звісно трешак за гранню фантастики, але як бути коли вони підуть в СЗЧ?
Набирают ребят, которые совершили уголовное правонарушение - и в основном это кражи, - ну украл он телефон или траву продавал... в большинстве случаев такие ребята не несут угрозы для общества, неотъемлемой частью которого являются военнослужащие Украины. Создавая отдельные штурмовые подразделения для осужденных - будет создаваться мотивация, для других заключённых, под любыми мерами воздействия - отказываться от вступления в ВСУ
за три банана-шел через рынок пьяный и прихватил бананы.
Продавщица догнала его,вызвала милицию (это было в 90-х)
и соседа посадили. А в жизни сосед был безобидным даже пьяный.
Жизнь сложилась печально и умер молодым в 40 лет... А продавец
бананов... Посадить человека за бананы... Капец... Бог ей судья!
Забрала тi банани i все! Навiщо людину вiдправляти за грати?!
Я цього нiколи не зрозумiю...
та я одна виховувала сина. Працювала на заводi iнженером-конструктором.
Так що я знаю якi тодi були тяжкi роки. Людянiсть i доброту нiколи не треба
втрачати. Ну побiгла б продавчиня, забрала тi банани, а навiщо було викликати мiлiцiю?! Я цього не зрозумiю НIКОЛИ! Краще щось втратити
матерiальне, чим зіпсувати життя іншій людині... І повірте, я прожила досить довге життя і завжди дотримуюсь цього принципу.
Всім буде в кайф і ти не судима будеш!
Бог не благословляв ворувать чи один банан, чи вагон!
бананiв-це крадiжка. Але також для Господа головне нашi серця! Я не знаю
ту продавчиню та не знаю що з нею, але вiдправити людину за три банана
на 2 роки за грати-це позамежi моеi свiдомостi... Мiй син колись менi сказав, що немае нічого гіршого, ніж зіпсувати життя людині. І це йому було років 20... І досі я зберігаю у своєму серці слова свого сина і щаслива, що він такий.
А вам я бажаю будьти добрiше-це пiде вам тiльки на користь, як всiм нам...
Очень воспитанный, логичный, эмпатичный и остроумный человек. Спустя года три он признался, что после окончания ВУЗа подрабатывал на стройке и убил человека, монтировавшего розетки с другой стороны стены (он его не видел), пороховым монтажным пистолетом.
Мой НаучР собрал коллектив и сказал: как специалист, он хорош, но решение за вами. Мы согласились и не пожалели... Но!!! Я сталкивался и с другими ситуациями. Это должен решать коллектив, взвод и т.д.
Бо тут деякі писаки: ,,знаю як, а все інше не так,,!
Хіба варті 1000 +/- потенційних "солдат" ЗСУ такого резонансу який викликала ця новина серед народу? Не говоритиму вже про ризики, що для нас як сумпільства може нести подібне рішення зеленого шобла, в якого все як завжди через сраку
кувалды тоже будут задействованы, малюська не говорил