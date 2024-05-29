Закон разрешает осужденным женщинам присоединиться к ВСУ, - Минюст

Закон позволяет осужденным женщинам мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет в законе ограничений относительно того, что это будут мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть, но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет. То есть если мы говорим о мужчинах, безусловно, есть спрос на как можно большее количество людей, которые будут мобилизованы, опять же, чтобы выполнить заказ от Вооруженных сил. Относительно женщин, такого пока нет", - отметил Малюська.

В то же время министр отметил, что "женщин на самом деле мало в тюремной системе".

"Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжелые гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжелые наказания, то есть наказания, связанные с лишением свободы", - пояснил глава Минюста.

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Напоминаем, Верховная Рада приняла закон о мобилизации осужденных. Документ предоставляет возможность привлекаться в ВСУ тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжким статьям.

Ранее министр сообщал, что судебная власть рассматривает 4300 заявлений, поданных осужденными для мобилизации в ВСУ. 613 заключенных уже присоединились к ВСУ.