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женщины (869) зэки (73) мобилизация (2607) Малюська Денис (322)

Закон разрешает осужденным женщинам присоединиться к ВСУ, - Минюст

малюська

Закон позволяет осужденным женщинам мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет в законе ограничений относительно того, что это будут мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть, но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет. То есть если мы говорим о мужчинах, безусловно, есть спрос на как можно большее количество людей, которые будут мобилизованы, опять же, чтобы выполнить заказ от Вооруженных сил. Относительно женщин, такого пока нет", - отметил Малюська.

В то же время министр отметил, что "женщин на самом деле мало в тюремной системе".

"Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжелые гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжелые наказания, то есть наказания, связанные с лишением свободы", - пояснил глава Минюста.

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Напоминаем, Верховная Рада приняла закон о мобилизации осужденных. Документ предоставляет возможность привлекаться в ВСУ тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжким статьям.

Ранее министр сообщал, что судебная власть рассматривает 4300 заявлений, поданных осужденными для мобилизации в ВСУ. 613 заключенных уже присоединились к ВСУ.
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Топ комментарии
+2
Мажорам кстати тоже.Если дети элиты не пошли в армию то это не наша элита а торгаши и она очень плохо закончит.
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29.05.2024 19:15
+2
Вони що дурні ,краще досидіти свій термін ,а потім вийти живим і здоровим ,а не перетворитись на груз 200.
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29.05.2024 19:36
+2
Закон у нас як дишло. Якщо зеки обирають президента то мають служити без будь обмежень так само як голосують. Немає різниці між голосом засудженого вбивці і голосом засудженого за крадіжку курки.
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29.05.2024 19:52
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Мажорам кстати тоже.Если дети элиты не пошли в армию то это не наша элита а торгаши и она очень плохо закончит.
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29.05.2024 19:15 Ответить
27 770 ув'язнених мужиків та 1550 жінок на 01.01.24. Зголосилися 4 300. Не густо бажаючих кров'ю змити.
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29.05.2024 19:32 Ответить
Вони що дурні ,краще досидіти свій термін ,а потім вийти живим і здоровим ,а не перетворитись на груз 200.
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29.05.2024 19:36 Ответить
Виходити доведеться в російську Україну
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30.05.2024 14:35 Ответить
Засуджені злочинці це егоїсти які хочуть отримувати все на першу потребу та вимогу бо "вони того варті". Усі винні що вони не народились принцами та принцесами в королівських родинах і їм доводиться працювати, як оте дурне бидло, за копійки. А вони ж "вовки", а не якісь там "вівці"...
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29.05.2024 19:58 Ответить
Скажіть вже хтось цьому Молюску, що закон і йому дозволяє долучитися до ЗСУ, бо таке враження, що він речник телемарафону якогось.
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29.05.2024 19:52 Ответить
Закон у нас як дишло. Якщо зеки обирають президента то мають служити без будь обмежень так само як голосують. Немає різниці між голосом засудженого вбивці і голосом засудженого за крадіжку курки.
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29.05.2024 19:52 Ответить
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29.05.2024 20:22 Ответить
Мусорську колонію всіх на передок...
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29.05.2024 20:38 Ответить
Пропоную організувати у ЗСУ роту ,,добрих послуг,, на кшталт роти капітана Пантелеона з роману Марио Варгаса Льйоса.
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29.05.2024 21:05 Ответить
Крок за кроком роблять те, що два роки назад робили кацапи. Головне, що це не видумка слугориг, це їм ці проекти зконів з московії скидає портнов.
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29.05.2024 22:40 Ответить
 
 