Военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней
Военнообязанных женщин определенных специальностей могут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Телеграф".
"Их (женщин - ред.) также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ", - сказал он.
Таких женщин будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 тысяч гривен.
Начальник Кременчугского РТЦК отметил, что мобилизация женщин проводится только с их личного согласия, согласно постановлению Кабинета министров № 560.
Медицинский осмотр
В то же время Волков уточнил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который продлится до 16 июля, на медицинский осмотр не направляются те военнообязанные женщины, которые:
- имеют право на отсрочку от призыва;
- в возрасте старше 55 лет;
- забронированы;
- имеют действительный военно-учетный документ.
Он добавил, что военнообязанные женщины, не имеющие действительного военно-учетного документа, или впервые его получающие, должны пройти военно-врачебную комиссию.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, не получавшие военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
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Їм не потрібно нести відповідальність?
Як вони отримають вакцинацію від голусування папріколу???
Але ж відповідають тепер всі.
вона військовозобовязана, виходячи з питання. Лікар чи медсестра? (якщо була б в ЗСУ, вряд чи б випустили або знаходилася б незаконно. Нє как все жєнщині, придурок).
Отже має оновити дані.
І гуляй лесом.
як там, 73% дебіли-експериментатори, живеться? дОсі прикольно? ржОтє? грошей хоч вистачає напожрать і на штрафи за усе? чи відчуваєте до себе повагу від вАших "слуг", особливо для усих вас - президентів? ви ж усі президенти?
Разыгрывать штрафы по ИПН, у кого они есть.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckmke52kp6no
Нє, зелене шобло ???
Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку
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Примітка. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 статей 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 -1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.