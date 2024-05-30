РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11059 посетителей онлайн
Новости мобилизации
6 827 46
женщины (870) мобилизация (2608) штраф (1267) ТЦК (398)

Военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней

Військовозобов'язаних жінок можуть штрафувати

Военнообязанных женщин определенных специальностей могут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Телеграф".

"Их (женщин - ред.) также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ", - сказал он.

Таких женщин будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 тысяч гривен.

Также читайте: 120 тыс. военнообязанных женщин обновили данные в приложении "Резерв+", - Минобороны

Начальник Кременчугского РТЦК отметил, что мобилизация женщин проводится только с их личного согласия, согласно постановлению Кабинета министров № 560.

Медицинский осмотр

В то же время Волков уточнил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который продлится до 16 июля, на медицинский осмотр не направляются те военнообязанные женщины, которые:

  • имеют право на отсрочку от призыва;
  • в возрасте старше 55 лет;
  • забронированы;
  • имеют действительный военно-учетный документ.

Читайте также: Женщины-медики и фармацевты должны стать на военный учет, чтобы работать дальше, - постановление Кабмина

Он добавил, что военнообязанные женщины, не имеющие действительного военно-учетного документа, или впервые его получающие, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, не получавшие военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Так чого мілочитися відразу їх в штрафбати а командувать ленка скумбрія буде.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:33
+16
Ви хоч би з мужиками впоралися які данні обновлюють. Ще жінок в ту чергу поставте....й так влк в медзакладі не пройдеш, на 3 неділі черга. Через дупу все у зелених недолугих
показать весь комментарий
30.05.2024 12:38
+12
А Бубочку, який чотири рази клав свого обріза на виписані повістки, хоч один раз заносили в розшук? А що ж так?
показать весь комментарий
30.05.2024 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так чого мілочитися відразу їх в штрафбати а командувать ленка скумбрія буде.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:33 Ответить
Справедливо. Мабуть таки буде жіноча мобілізація.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:37 Ответить
Треба усіх простих Українців оштрафувати за що небуть щоб було звідки бабло красти.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:37 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 12:37 Ответить
Ви хоч би з мужиками впоралися які данні обновлюють. Ще жінок в ту чергу поставте....й так влк в медзакладі не пройдеш, на 3 неділі черга. Через дупу все у зелених недолугих
показать весь комментарий
30.05.2024 12:38 Ответить
А що, жінки не голосували у 2019???
Їм не потрібно нести відповідальність?
Як вони отримають вакцинацію від голусування папріколу???
показать весь комментарий
30.05.2024 13:05 Ответить
Не всі жінки ідіотки були ж.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:08 Ответить
Так в чоловіки не всі.
Але ж відповідають тепер всі.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:21 Ответить
Россияне готовят информационную диверсию с дискредитацией ТЦК, - начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Плетенчук
показать весь комментарий
30.05.2024 12:39 Ответить
Ну як готують.. Просто не втручаються.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:44 Ответить
Готують, але ніяк не можуть вклинитись в нескінченний потік дискредитації силами самих ТЦК.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:45 Ответить
Та вони ще в Омані ту диверсію почали готувати...
показать весь комментарий
30.05.2024 21:28 Ответить
скільки там медсестра у лікарні отримує? за два роки штраф виплатить...сволота
показать весь комментарий
30.05.2024 12:40 Ответить
Медсестра може оновити дані і нічого не виплачувати.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:47 Ответить
Оновити і стати на облік, то не одне те саме
показать весь комментарий
30.05.2024 12:52 Ответить
Стати на облік( черга) взяти направлення на влк( черга), пройти влк( черга на 3 тижні вперед). Гарантований штраф.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:01 Ответить
кожна бабця в смартофоні..мені хочеться в вас і таких плюнути
показать весь комментарий
30.05.2024 20:34 Ответить
5 мільйонів оштрафувати на 17 000,непоганий профіт!!!
показать весь комментарий
30.05.2024 12:42 Ответить
А Бубочку, який чотири рази клав свого обріза на виписані повістки, хоч один раз заносили в розшук? А що ж так?
показать весь комментарий
30.05.2024 12:43 Ответить
Руки геть від найвеличнішого лідора **********!
показать весь комментарий
30.05.2024 12:47 Ответить
А така доля хитровиє-баних. Думали що буба для ухилянта свій, а буба просто вирішував свої питання їздячи по вушам...
показать весь комментарий
30.05.2024 12:57 Ответить
Лисого з кварталу оштрафували?
показать весь комментарий
30.05.2024 12:47 Ответить
А хто буде штрафувати? Для цього треба складати протокол про адміністративне порушення. ТЦК таких повноважень не мають. Але дають папірець для оплати штрафу, з банківськими реквізитами не установи, а власними! Тобто, "штраф" йде комусь з них в кишеню
показать весь комментарий
30.05.2024 12:50 Ответить
Бред, и где моей жене его проходить в Германии?)
показать весь комментарий
30.05.2024 12:56 Ответить
раджу оновити дані через резерв. ні - буде вісити штраф.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:46 Ответить
Вы статью прочитали? Штраф будет хоть с обновлением, хоть без, при отсутствии прохождения медкомиссии. Так что ваш совет - не несёт информационной нагрузки.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:51 Ответить
якщо ви підтвердите ваше знаходження за кордоном і його законність, влк не потрібно. Лише оновлення. Якщо не оновитесь, або проігноруєте повістку - тоді штраф
показать весь комментарий
30.05.2024 16:58 Ответить
Моя жена, как и все женщины Украины в Германии законно. В законе нет ни слова об обосновании законности пребывания. Законность нахождения вправе определять Германия, а так не Украина. Хватит писать отсебятину! Напишите лучше сочинение на вольную тему.
показать весь комментарий
30.05.2024 17:09 Ответить
з головою все ок? пиши сочинение сам.
вона військовозобовязана, виходячи з питання. Лікар чи медсестра? (якщо була б в ЗСУ, вряд чи б випустили або знаходилася б незаконно. Нє как все жєнщині, придурок).
Отже має оновити дані.
І гуляй лесом.
показать весь комментарий
31.05.2024 00:24 Ответить
..дай зєлєнським дебілам поцарювати - так вони скрізь створять дефіцит, кілометрові черги та ще й штрафи за це
як там, 73% дебіли-експериментатори, живеться? дОсі прикольно? ржОтє? грошей хоч вистачає напожрать і на штрафи за усе? чи відчуваєте до себе повагу від вАших "слуг", особливо для усих вас - президентів? ви ж усі президенти?
показать весь комментарий
30.05.2024 13:01 Ответить
Вони не можуть відповісти, рот зайнятий шашликом тим шо на травневі.....
показать весь комментарий
30.05.2024 13:03 Ответить
Та то не шашлик...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:07 Ответить
як би вони правили в Сахарі, то дефіцит піску був би на слідуючий день, а по марахфону обіцяли по три кіло піску в руки щоденно
показать весь комментарий
30.05.2024 21:58 Ответить
Предлагаю сразу всех украинцев оштрафовать, а потом если в суде докажут что они не ухилянты то штрафы вернуть. С записью всех мужиков в розыск же проканало. Зато у нас начальника ТЦК которого с поличным поймали на взятке аж 200тыс грн залога суд назначил. Начальник ТЦК наверное дома со своим гаремом так смеялся что грыжу паховую заработал и теперь вообще будет комисован с пожизненной повышенной пенсией.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:08 Ответить
Пока сеть азартных игр разрешена, можно устроить "штраф-лото" по субботам.
Разыгрывать штрафы по ИПН, у кого они есть.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:42 Ответить
Не проще разыгрывать сразу *бронь*. Представьте себе Большую Национальную Лотерея Бронь. Просто уверен что лотерейные билеты будут на расхват. А еще принять закон что Бронь можно продавать или дарить в наследство. Да Биткоин будет нервно в углу курить по сравнению с Бронью
показать весь комментарий
30.05.2024 14:41 Ответить
Операции с Бронью - опционально В зависимости от числа угаданных цифр - различные виды Брони, сроки действия и тп. Кстати эта ваша идея - лотерея Брони - инверсия аналогичной идеи лотереи мобилизации, которая действовала в США в военное время.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckmke52kp6no
показать весь комментарий
30.05.2024 15:27 Ответить
та шо там вже. треба штрафувати за те, що просто українець.
Нє, зелене шобло ???
показать весь комментарий
30.05.2024 13:15 Ответить
Всем по 10 лет расстрела за счёт заведения
показать весь комментарий
30.05.2024 13:21 Ответить
А що ТЦК немає можливості отримати дані від паспортного столу, банковських установ та інших державних органів?

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку
.........................................
Примітка. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 статей 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 -1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
показать весь комментарий
30.05.2024 14:11 Ответить
Дякую тобі боже, що у мене вийшло звалити з цього царства ідіотів, злодюг і сволот.
показать весь комментарий
30.05.2024 14:15 Ответить
так, якщо ви відмовилися від громадянства. Ні - на вас буде вісити штраф.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:47 Ответить
І як мені в Німеччині оновлювати данні ? Там де перебувала на обліку , там територія окупована з 14 року. Даних про мое місце проживання в держреєстру нема. Мені що , повертатись до України щоб оновити ВЛК ?
показать весь комментарий
30.05.2024 14:48 Ответить
як варіант. Або через Резерв.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:48 Ответить
Никак. Забить и простить.
показать весь комментарий
30.05.2024 17:11 Ответить
Їбаш їх, Вова! Не дивлячись на стать.
показать весь комментарий
30.05.2024 19:08 Ответить
 
 