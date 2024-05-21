Женщины-медики и фармацевты должны стать на военный учет, чтобы работать дальше, - постановление Кабмина

Кабинет Министров Украины исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Изменения для женщин-медиков

Согласно изменениям, теперь все женщины-медики должны стать на воинский учет. Без этого они не смогут трудоустроиться.

Исключенная норма ранее предусматривала, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный или городской ТЦК и стать на воинский учет военнообязанных.

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В то же время остались в силе нормы, согласно которым руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим ТЦК о женщинах, которые работают в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете в районных (городских) ТЦК.

Других женщин, имеющих специальность или профессию, родственную с военно-учетными специальностями (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на воинский учет по их желанию на общих основаниях.