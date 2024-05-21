Женщины-медики и фармацевты должны стать на военный учет, чтобы работать дальше, - постановление Кабмина
Кабинет Министров Украины исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.
Изменения для женщин-медиков
Согласно изменениям, теперь все женщины-медики должны стать на воинский учет. Без этого они не смогут трудоустроиться.
Исключенная норма ранее предусматривала, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный или городской ТЦК и стать на воинский учет военнообязанных.
В то же время остались в силе нормы, согласно которым руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим ТЦК о женщинах, которые работают в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете в районных (городских) ТЦК.
Других женщин, имеющих специальность или профессию, родственную с военно-учетными специальностями (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на воинский учет по их желанию на общих основаниях.
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а про жінок медиків
а як щодо жінок які вагітні хлопчиками???
пацани ж потенційні військовозобов"язані народяться
Среди министров Израиля, чьи родные сейчас воюют в рядах ЦАХАЛ:
младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;двое детей министра обороны Йоава Галанта;семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;двое сыновей министра Гади Айзенкота;сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;дочь министра экономики Нира Барката, как и его братья и племянники;двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит на флоте;все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве - один в Иудее и Самарии, второй в самом секторе Газа;восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк - четверо ее дочерей и четверо зятьев;члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии, причем с первых дней войны;сын и дочь министра юстиции Ярива Левина.
Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в том числе от резерва. Дети от нынешнего брака еще маленькие.
Сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в глубине самой Газы.
А де шановний розумнику ц нас всі?
Де на фронті чиновники і їх діточки?
Чому друзі зеленського і ще купа уродів мають право на броню?
То не розказуйте нам про їзраїль.
Ото вилазять експерти з жОПи і починають *********.
То чекаю відповіді чому комусь броню, а когось на вулицях хапають?
Чи може закони писали для кожного?
То ви намагаєтесь своїм висером звинуватити жінок, які не стоять на обліку, але прикриває сраки чиновникам.
Боже, дай нам сили і скорішої перемоги, щоб виправити цю зелену плісняву з України. Дякую.
до осені думаю примуть.
але, вони не бояться, бо вирішили, що захопили всю владу, повністю.
ось він, ригівський реванш.
ЗЕлуплені точно не соціалісти, але прагнуть їх перевершити.
зате бродячий цирк і верблюжа ферма ні, бо бронь.
це, бидло, що раптово розбагатіло. і їхні діти саме такі ж.
"хазяєва жизні".
дуже гірко їм все це відіб'ється. війна закінчиться, хлопці повернуться.
нерви ні до чорта, контузії, поранення.....
я вірю, в справедливість.