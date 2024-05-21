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Новости мобилизации
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Женщины-медики и фармацевты должны стать на военный учет, чтобы работать дальше, - постановление Кабмина

Військовий облік для жінок-медиків

Кабинет Министров Украины исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Изменения для женщин-медиков

Согласно изменениям, теперь все женщины-медики должны стать на воинский учет. Без этого они не смогут трудоустроиться.

Исключенная норма ранее предусматривала, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный или городской ТЦК и стать на воинский учет военнообязанных.

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В то же время остались в силе нормы, согласно которым руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим ТЦК о женщинах, которые работают в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете в районных (городских) ТЦК.

Других женщин, имеющих специальность или профессию, родственную с военно-учетными специальностями (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на воинский учет по их желанию на общих основаниях.

Автор: 

женщины (884) мобилизация (2747) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+13
Напевно, чимала кількість працівниць галузі краше звільниться та поки є можливість втече за кордон, аби зайвий раз не ризикувати. Тим паче, що судячи з останніх новин у влади паніка і тому в авральному порядку клепають дуже сумнівні постанови одна за одною, абсолютно не розуміючи можливих наслідків.
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21.05.2024 15:01
+12
наступне - блокування виїзду певним мед. проф. жінок.
до осені думаю примуть.
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21.05.2024 14:52
+11
Ти, типу, знаєш, що таке служба в ТЦК? В мене товариш був в штурмбаті нашої 128 ОГШБр. Поранення, умовно придатний перевели в ТЦК на Хмельниччині. Через три місяці повернувся на Запоріжжя, правда, в складі військ ППО, Питаю, чому не захотів служити в ТЦК, ти ж УБД і все таке. Його відповідь: через день ношу гроби та стою в почесній варті на похоронах, а решту днів маю носити повістки сцикунам-ухилянтам і слухати прокльони їх мам/жінок/сестер. То вже краще назад на війну.
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21.05.2024 14:48
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тобто про депутатів, чиновників та силовиків знову не йдеться мова
а про жінок медиків
а як щодо жінок які вагітні хлопчиками???
пацани ж потенційні військовозобов"язані народяться
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21.05.2024 14:28 Ответить
А ти своєю тупою бошкою не можеш зрозуміти чому медики мають бути на військовому обліку, чи вам ботам московитським лиш про депутатів написали
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21.05.2024 14:39 Ответить
Ти, типу, знаєш, що таке служба в ТЦК? В мене товариш був в штурмбаті нашої 128 ОГШБр. Поранення, умовно придатний перевели в ТЦК на Хмельниччині. Через три місяці повернувся на Запоріжжя, правда, в складі військ ППО, Питаю, чому не захотів служити в ТЦК, ти ж УБД і все таке. Його відповідь: через день ношу гроби та стою в почесній варті на похоронах, а решту днів маю носити повістки сцикунам-ухилянтам і слухати прокльони їх мам/жінок/сестер. То вже краще назад на війну.
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21.05.2024 14:48 Ответить
Яка драматична історія шкода шо пістьош
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21.05.2024 17:41 Ответить
При чому тут ВЛК, поранених хто має рятувати в тих же госпіталях
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21.05.2024 15:35 Ответить
ти вже став на облік, чепушило? ти ухилянт і не маєш права волати на уккраїнському ресурсі тим паче ображати українців своїм чорним ротом
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21.05.2024 15:09 Ответить
Ти з окопа пишеш надіюся чи черговий підспідничний боневтік, який вважає себе героєм? Тюбік черговий,який хоче щоб за нього хтось воював,а воно буде ярлики розвішувати заливаючись дешевим пивасом
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21.05.2024 15:28 Ответить
Сподіваюсь, ти вже повернувся і стоїть в черзі Тцк?
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21.05.2024 15:18 Ответить
Я до виходу на пенсію і без війни не збирався в корупційну клоаку з 73% ідіотів повертатися, наколотили по приколу, то тепер самі...
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21.05.2024 15:33 Ответить
Про Ізраїль щось чув колись? Там ВСІ на обліку. І, так, їбони ще алкашки, тобі не зашкодить)))
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21.05.2024 14:46 Ответить
Ти особисто оновив дані? Чи "тільки після депутатів"?)))
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21.05.2024 14:50 Ответить
Так, ти - боягуз. Навіщо? Для виконання вимог закону, наприклад))) І, куди може прийти повістка, коли не має адреси чи інших даних?)))
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21.05.2024 14:58 Ответить
Ключове слово - ВСІ!
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21.05.2024 14:49 Ответить
Та так,тільки фармацевти?, як допоможуть їхні навички на фронті,чи госпіталях,так розумію що це ті діти що в аптеках працюють.
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21.05.2024 18:32 Ответить
знов проєврєєв, ну на тобі многабукаф

Среди министров Израиля, чьи родные сейчас воюют в рядах ЦАХАЛ:
младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;двое детей министра обороны Йоава Галанта;семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;двое сыновей министра Гади Айзенкота;сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;дочь министра экономики Нира Барката, как и его братья и племянники;двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит на флоте;все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве - один в Иудее и Самарии, второй в самом секторе Газа;восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк - четверо ее дочерей и четверо зятьев;члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии, причем с первых дней войны;сын и дочь министра юстиции Ярива Левина.

Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в том числе от резерва. Дети от нынешнего брака еще маленькие.

Сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в глубине самой Газы.
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21.05.2024 14:55 Ответить
Я це все знаю, був в Ізраїлі неодноразово. І знаю, що наші можновладці не воюють. І що? Населення їх вибрало, вони заброньовані в більшості законно. Просто в Ізраїлі ніколи не кивали на депутатів кнессету чи сина Бібі - типу, я піду в армію лише після них. І, так, ортодокси, наприклад, в Ізраїлі не служать. Але, НА ОБЛІКУ стоять всі! Новина не про мобілізацію, про ОБЛІК! А ви всі тут пишете ледь не про смерть всіх облікованих! Корисні ідіоти чи платні боти кацапів?
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21.05.2024 15:03 Ответить
Вперемішку.
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21.05.2024 15:32 Ответить
Жека Кошевий, не репетуй, чого ти? Краще візьміть мене третім, разом з Сашком Пікаловим, теж хочу мегдальку.



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21.05.2024 15:44 Ответить
Правильно всі так всі.
А де шановний розумнику ц нас всі?
Де на фронті чиновники і їх діточки?
Чому друзі зеленського і ще купа уродів мають право на броню?
То не розказуйте нам про їзраїль.
Ото вилазять експерти з жОПи і починають *********.
То чекаю відповіді чому комусь броню, а когось на вулицях хапають?
Чи може закони писали для кожного?
То ви намагаєтесь своїм висером звинуватити жінок, які не стоять на обліку, але прикриває сраки чиновникам.
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21.05.2024 15:24 Ответить
Міністр оборони Ізраєлю також розбагатів на яйцях? 75 років Ізраїльському телемарафону як відсвяткували? Можна продовжувати безкінечно. Ви плутаєте *** з пальцем.
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21.05.2024 17:08 Ответить
Ні, це не день дурня, це нова "ера" найвеличнішого.
Боже, дай нам сили і скорішої перемоги, щоб виправити цю зелену плісняву з України. Дякую.
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21.05.2024 15:30 Ответить
наступне - блокування виїзду певним мед. проф. жінок.
до осені думаю примуть.
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21.05.2024 14:52 Ответить
"лікувати" і братимуть аналізи будуть депутати усіх рівнів і міліціянти...
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21.05.2024 15:37 Ответить
Напевно, чимала кількість працівниць галузі краше звільниться та поки є можливість втече за кордон, аби зайвий раз не ризикувати. Тим паче, що судячи з останніх новин у влади паніка і тому в авральному порядку клепають дуже сумнівні постанови одна за одною, абсолютно не розуміючи можливих наслідків.
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21.05.2024 15:01 Ответить
Паніка. Яка невдовзі переросте у відчай. От тоді побачите їх у всій красі.
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21.05.2024 15:28 Ответить
саме зараз, кульмінація правління, зе!кодли.
але, вони не бояться, бо вирішили, що захопили всю владу, повністю.
ось він, ригівський реванш.
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21.05.2024 15:29 Ответить
Вошьдь, заспиртовані мощі якого лежать на красній площі в маасквє, тобто ч*Лєнін, проголосив багацько лозунгів і один з них "Соціялізьм ето учьот".
ЗЕлуплені точно не соціалісти, але прагнуть їх перевершити.
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21.05.2024 15:25 Ответить
Зомбі коммунізЬма.

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21.05.2024 16:19 Ответить
це означає, що найближчим часом, закриються всі аптеки і лікарні.
зате бродячий цирк і верблюжа ферма ні, бо бронь.
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21.05.2024 15:26 Ответить
Давайте не будем кривить душой и скажем честно, дети всех чиновников и мэров городов, похрен бывший чинуша или сейчас при власти, так вот их отпрыски кайфуют по всему белому свету и горя не знают, а из этих мажоров можно сколотить полноценную дивизию. Меня больше всего злит их борзота, ну ладно вам фортануло ну и сидите на жопе ровно, так они ещё в тырнет фотки выкладывают, как заливаются шампанским у бассейнов и на пляжах, кутят в ресторанах и казино с тёлками.
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21.05.2024 16:10 Ответить
це, не мажори!
це, бидло, що раптово розбагатіло. і їхні діти саме такі ж.
"хазяєва жизні".
дуже гірко їм все це відіб'ється. війна закінчиться, хлопці повернуться.
нерви ні до чорта, контузії, поранення.....
я вірю, в справедливість.
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21.05.2024 16:15 Ответить
Автозаки вже закуплені, тюрьми будуються. Мусара та сбу прикормлене. Хлопців або посадять або почнуть відстрілювати, як в Казахстані. І буба не втіче, а буде по марафону розказувати про російське ДРГ у Кієвє в пікселі ЗСУ.
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21.05.2024 17:12 Ответить
 
 