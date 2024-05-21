УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8981 відвідувач онлайн
Новини Мобілізація
7 965 40

Жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі, - постанова Кабміну

Військовий облік для жінок-медиків

Кабінет Міністрів України виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Зміни для жінок-медиків

Відповідно до змін, тепер усі жінки-медики мають стати на військовий облік. Без цього вони не зможуть працевлаштуватися.

Виключена норма раніше передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних чи міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невійськовозобов’язаним жінкам не потрібно завантажувати "Резерв+", - Міноборони

Водночас залишилися чинними норми, згідно з якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях, здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.

Інших жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах.

Автор: 

жінки (623) мобілізація (3040) ТЦК та СП (564)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Напевно, чимала кількість працівниць галузі краше звільниться та поки є можливість втече за кордон, аби зайвий раз не ризикувати. Тим паче, що судячи з останніх новин у влади паніка і тому в авральному порядку клепають дуже сумнівні постанови одна за одною, абсолютно не розуміючи можливих наслідків.
показати весь коментар
21.05.2024 15:01
+12
наступне - блокування виїзду певним мед. проф. жінок.
до осені думаю примуть.
показати весь коментар
21.05.2024 14:52
+11
Ти, типу, знаєш, що таке служба в ТЦК? В мене товариш був в штурмбаті нашої 128 ОГШБр. Поранення, умовно придатний перевели в ТЦК на Хмельниччині. Через три місяці повернувся на Запоріжжя, правда, в складі військ ППО, Питаю, чому не захотів служити в ТЦК, ти ж УБД і все таке. Його відповідь: через день ношу гроби та стою в почесній варті на похоронах, а решту днів маю носити повістки сцикунам-ухилянтам і слухати прокльони їх мам/жінок/сестер. То вже краще назад на війну.
показати весь коментар
21.05.2024 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто про депутатів, чиновників та силовиків знову не йдеться мова
а про жінок медиків
а як щодо жінок які вагітні хлопчиками???
пацани ж потенційні військовозобов"язані народяться
показати весь коментар
21.05.2024 14:28 Відповісти
А ти своєю тупою бошкою не можеш зрозуміти чому медики мають бути на військовому обліку, чи вам ботам московитським лиш про депутатів написали
показати весь коментар
21.05.2024 14:39 Відповісти
Ти, типу, знаєш, що таке служба в ТЦК? В мене товариш був в штурмбаті нашої 128 ОГШБр. Поранення, умовно придатний перевели в ТЦК на Хмельниччині. Через три місяці повернувся на Запоріжжя, правда, в складі військ ППО, Питаю, чому не захотів служити в ТЦК, ти ж УБД і все таке. Його відповідь: через день ношу гроби та стою в почесній варті на похоронах, а решту днів маю носити повістки сцикунам-ухилянтам і слухати прокльони їх мам/жінок/сестер. То вже краще назад на війну.
показати весь коментар
21.05.2024 14:48 Відповісти
Яка драматична історія шкода шо пістьош
показати весь коментар
21.05.2024 17:41 Відповісти
При чому тут ВЛК, поранених хто має рятувати в тих же госпіталях
показати весь коментар
21.05.2024 15:35 Відповісти
ти вже став на облік, чепушило? ти ухилянт і не маєш права волати на уккраїнському ресурсі тим паче ображати українців своїм чорним ротом
показати весь коментар
21.05.2024 15:09 Відповісти
Ти з окопа пишеш надіюся чи черговий підспідничний боневтік, який вважає себе героєм? Тюбік черговий,який хоче щоб за нього хтось воював,а воно буде ярлики розвішувати заливаючись дешевим пивасом
показати весь коментар
21.05.2024 15:28 Відповісти
Сподіваюсь, ти вже повернувся і стоїть в черзі Тцк?
показати весь коментар
21.05.2024 15:18 Відповісти
Я до виходу на пенсію і без війни не збирався в корупційну клоаку з 73% ідіотів повертатися, наколотили по приколу, то тепер самі...
показати весь коментар
21.05.2024 15:33 Відповісти
Про Ізраїль щось чув колись? Там ВСІ на обліку. І, так, їбони ще алкашки, тобі не зашкодить)))
показати весь коментар
21.05.2024 14:46 Відповісти
Ти особисто оновив дані? Чи "тільки після депутатів"?)))
показати весь коментар
21.05.2024 14:50 Відповісти
Так, ти - боягуз. Навіщо? Для виконання вимог закону, наприклад))) І, куди може прийти повістка, коли не має адреси чи інших даних?)))
показати весь коментар
21.05.2024 14:58 Відповісти
Ключове слово - ВСІ!
показати весь коментар
21.05.2024 14:49 Відповісти
Та так,тільки фармацевти?, як допоможуть їхні навички на фронті,чи госпіталях,так розумію що це ті діти що в аптеках працюють.
показати весь коментар
21.05.2024 18:32 Відповісти
знов проєврєєв, ну на тобі многабукаф

Среди министров Израиля, чьи родные сейчас воюют в рядах ЦАХАЛ:
младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;двое детей министра обороны Йоава Галанта;семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;двое сыновей министра Гади Айзенкота;сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;дочь министра экономики Нира Барката, как и его братья и племянники;двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит на флоте;все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве - один в Иудее и Самарии, второй в самом секторе Газа;восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк - четверо ее дочерей и четверо зятьев;члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии, причем с первых дней войны;сын и дочь министра юстиции Ярива Левина.

Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в том числе от резерва. Дети от нынешнего брака еще маленькие.

Сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в глубине самой Газы.
показати весь коментар
21.05.2024 14:55 Відповісти
Я це все знаю, був в Ізраїлі неодноразово. І знаю, що наші можновладці не воюють. І що? Населення їх вибрало, вони заброньовані в більшості законно. Просто в Ізраїлі ніколи не кивали на депутатів кнессету чи сина Бібі - типу, я піду в армію лише після них. І, так, ортодокси, наприклад, в Ізраїлі не служать. Але, НА ОБЛІКУ стоять всі! Новина не про мобілізацію, про ОБЛІК! А ви всі тут пишете ледь не про смерть всіх облікованих! Корисні ідіоти чи платні боти кацапів?
показати весь коментар
21.05.2024 15:03 Відповісти
Вперемішку.
показати весь коментар
21.05.2024 15:32 Відповісти
Жека Кошевий, не репетуй, чого ти? Краще візьміть мене третім, разом з Сашком Пікаловим, теж хочу мегдальку.



показати весь коментар
21.05.2024 15:44 Відповісти
Правильно всі так всі.
А де шановний розумнику ц нас всі?
Де на фронті чиновники і їх діточки?
Чому друзі зеленського і ще купа уродів мають право на броню?
То не розказуйте нам про їзраїль.
Ото вилазять експерти з жОПи і починають *********.
То чекаю відповіді чому комусь броню, а когось на вулицях хапають?
Чи може закони писали для кожного?
То ви намагаєтесь своїм висером звинуватити жінок, які не стоять на обліку, але прикриває сраки чиновникам.
показати весь коментар
21.05.2024 15:24 Відповісти
Міністр оборони Ізраєлю також розбагатів на яйцях? 75 років Ізраїльському телемарафону як відсвяткували? Можна продовжувати безкінечно. Ви плутаєте *** з пальцем.
показати весь коментар
21.05.2024 17:08 Відповісти
Ні, це не день дурня, це нова "ера" найвеличнішого.
Боже, дай нам сили і скорішої перемоги, щоб виправити цю зелену плісняву з України. Дякую.
показати весь коментар
21.05.2024 15:30 Відповісти
наступне - блокування виїзду певним мед. проф. жінок.
до осені думаю примуть.
показати весь коментар
21.05.2024 14:52 Відповісти
"лікувати" і братимуть аналізи будуть депутати усіх рівнів і міліціянти...
показати весь коментар
21.05.2024 15:37 Відповісти
Напевно, чимала кількість працівниць галузі краше звільниться та поки є можливість втече за кордон, аби зайвий раз не ризикувати. Тим паче, що судячи з останніх новин у влади паніка і тому в авральному порядку клепають дуже сумнівні постанови одна за одною, абсолютно не розуміючи можливих наслідків.
показати весь коментар
21.05.2024 15:01 Відповісти
Паніка. Яка невдовзі переросте у відчай. От тоді побачите їх у всій красі.
показати весь коментар
21.05.2024 15:28 Відповісти
саме зараз, кульмінація правління, зе!кодли.
але, вони не бояться, бо вирішили, що захопили всю владу, повністю.
ось він, ригівський реванш.
показати весь коментар
21.05.2024 15:29 Відповісти
Вошьдь, заспиртовані мощі якого лежать на красній площі в маасквє, тобто ч*Лєнін, проголосив багацько лозунгів і один з них "Соціялізьм ето учьот".
ЗЕлуплені точно не соціалісти, але прагнуть їх перевершити.
показати весь коментар
21.05.2024 15:25 Відповісти
Зомбі коммунізЬма.

показати весь коментар
21.05.2024 16:19 Відповісти
це означає, що найближчим часом, закриються всі аптеки і лікарні.
зате бродячий цирк і верблюжа ферма ні, бо бронь.
показати весь коментар
21.05.2024 15:26 Відповісти
Давайте не будем кривить душой и скажем честно, дети всех чиновников и мэров городов, похрен бывший чинуша или сейчас при власти, так вот их отпрыски кайфуют по всему белому свету и горя не знают, а из этих мажоров можно сколотить полноценную дивизию. Меня больше всего злит их борзота, ну ладно вам фортануло ну и сидите на жопе ровно, так они ещё в тырнет фотки выкладывают, как заливаются шампанским у бассейнов и на пляжах, кутят в ресторанах и казино с тёлками.
показати весь коментар
21.05.2024 16:10 Відповісти
це, не мажори!
це, бидло, що раптово розбагатіло. і їхні діти саме такі ж.
"хазяєва жизні".
дуже гірко їм все це відіб'ється. війна закінчиться, хлопці повернуться.
нерви ні до чорта, контузії, поранення.....
я вірю, в справедливість.
показати весь коментар
21.05.2024 16:15 Відповісти
Автозаки вже закуплені, тюрьми будуються. Мусара та сбу прикормлене. Хлопців або посадять або почнуть відстрілювати, як в Казахстані. І буба не втіче, а буде по марафону розказувати про російське ДРГ у Кієвє в пікселі ЗСУ.
показати весь коментар
21.05.2024 17:12 Відповісти
 
 