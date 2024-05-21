Жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі, - постанова Кабміну
Кабінет Міністрів України виключив норму, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.
Зміни для жінок-медиків
Відповідно до змін, тепер усі жінки-медики мають стати на військовий облік. Без цього вони не зможуть працевлаштуватися.
Виключена норма раніше передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних чи міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.
Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних.
Водночас залишилися чинними норми, згідно з якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях, здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.
Інших жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах.
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а про жінок медиків
а як щодо жінок які вагітні хлопчиками???
пацани ж потенційні військовозобов"язані народяться
Среди министров Израиля, чьи родные сейчас воюют в рядах ЦАХАЛ:
младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;двое детей министра обороны Йоава Галанта;семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;двое сыновей министра Гади Айзенкота;сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;дочь министра экономики Нира Барката, как и его братья и племянники;двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит на флоте;все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве - один в Иудее и Самарии, второй в самом секторе Газа;восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк - четверо ее дочерей и четверо зятьев;члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии, причем с первых дней войны;сын и дочь министра юстиции Ярива Левина.
Дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в том числе от резерва. Дети от нынешнего брака еще маленькие.
Сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в глубине самой Газы.
А де шановний розумнику ц нас всі?
Де на фронті чиновники і їх діточки?
Чому друзі зеленського і ще купа уродів мають право на броню?
То не розказуйте нам про їзраїль.
Ото вилазять експерти з жОПи і починають *********.
То чекаю відповіді чому комусь броню, а когось на вулицях хапають?
Чи може закони писали для кожного?
То ви намагаєтесь своїм висером звинуватити жінок, які не стоять на обліку, але прикриває сраки чиновникам.
Боже, дай нам сили і скорішої перемоги, щоб виправити цю зелену плісняву з України. Дякую.
до осені думаю примуть.
але, вони не бояться, бо вирішили, що захопили всю владу, повністю.
ось він, ригівський реванш.
ЗЕлуплені точно не соціалісти, але прагнуть їх перевершити.
зате бродячий цирк і верблюжа ферма ні, бо бронь.
це, бидло, що раптово розбагатіло. і їхні діти саме такі ж.
"хазяєва жизні".
дуже гірко їм все це відіб'ється. війна закінчиться, хлопці повернуться.
нерви ні до чорта, контузії, поранення.....
я вірю, в справедливість.