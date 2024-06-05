Конфликт на рынке в Херсоне: препятствуя проверке документов сына, женщина укусила полицейского за руку. ВИДЕО+ФОТО
Препятствуя полицейским проверить документы своего 23-летнего сына, женщина укусила полицейского за руку. Происшествие случилось 4 июня в Херсоне на территории рынка в Корабельном районе города.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.
Конфликт во время проверки документов
Как отмечается, мужчина по возрасту и так не подлежит мобилизации, но 60-летняя мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.
По данным полиции, правоохранители совместно с представителями ТЦК и СП в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно.
"В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", - говорится в сообщении.
На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. В полиции также отметили, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.
По данному факту начато производство
По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" Уголовного кодекса Украины.
Руководством Главного управления Национальной полиции в Херсонской области назначено проведение проверки по указанному факту. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего возможна дополнительная квалификация действий ее участников.
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Але ще цікавий момент - її син не підлягав мобілізації, але жінка вдалась до спроб загризти поліцейського. 99% ймовірності, що перед нами пацієнти палати під назвою РашаТВ, де безупинно розказують, що в Україні ловлять на вулицях ледве не дітей..... От і наслідки промитих мізків.
Таке було на Сумщинi та Сумах... Щезли всi владнi структури,
починаючи з мера мiста, СБУ i всi далi по списку... I щезли
не на 2-3 дня, не було iх доки Суми були в облозi ворога...
2 липня 2014 року Арсен Аваков назвав добровольчі спецпідрозділи МВС, які беруть участь в АТО. Це добровольчі батальйони міліції:
«Луганськ-1»
«Київщина»
«Артемівськ»
«Миколаїв»
«Шторм»
«Київ-1»
«Слобожанщина»
«Харків-1»
«Харків-2»
«Дніпро-1»
«Чернігів»
змiнiючиь кожнi от 3 до 6 мiсяцiв. I це було
обов"язково! Не маеш бажання-звiльняйся.
Хоча у США, якщо Поліція попередила а людина продовжує поводитись неадекватно то таки можуть й пристрелити, там Поліція не "хлопчики для биття" й роликів у тік-ток.
або буде цей "постраждалий" на все своє життя мати прізвісько ПОКУСАНИЙ...
Сподіваюсь це не навмисно робиться.
Новина з розряду "жовтої преси " - аби якийсь "скандальчик".
Нічого особливого, на Поліцейських нападають кожного дня й по всьому світу .
на що готова матiр за свое дитя...
мати нiколи про себе не подумае, доки не буде угрози дитинi. Думаете та жiнка
утром подумала,що покусае людолова?! Да нiколи! Ми стриманi та ввiчливi доки не трогають нашу дитину.
Моя мати завжди мене вчила:"Нiколи не чипай чужих дiтей!"
( не буду "це" описувати в деталях(( , ви просто з цього а"уєїтє((:👈
А зараз ці мусора стали якимось особливими??
Бо так не вирішити геть нічого. Ярлики вішати, це не об'єднує.
Гвалт вже є. Чи ці квіточки, буде повернення смертний вирок? Право командирів приміряти зброю проти підлеглих, якщо вважає такі дії спів ставні для утримання дисципліни чи фронту. Відчуваєте бурятиніз з домішками кадирізму?
Не випікайте хліб з таких інгредієнтів, це вирок погірше залякувань.
Зеленський, це все твоя робота.
В загалі шо коїться?!!
Новина - мусоронятко внушене літньою жінкою...
Оце ж новина, гвалт і зрада по країні ...
Ну то орден йому за поранення при виконанні дайте, до телемарафону запросить щоб поділився враженнями, хай Мосійчук його заспокоїть, заплаче разом з ним то що.
Якщо юнак не підлягає мобілізації за віком то якого ці дармоїди *******... до нього? Вам курви немає де перевіряти, той діть по фітнесах, клубах, ресторанах, адміністраціях, пунктах видачі допомоги усяких хрестів тощо. Чи лячно, там вже не підлітки з матусями, там и по пиці можна отримати?
Не робить гвалт з нічого, вкусила жінка то втри сльозки, протри місце укусу зеленкою і дай ТЦКшникам подуть щоб не боліло... Та пізду... працювати.
Демотивація всіх абсолютно, все більшим тиском і зтравлюванням людей.
Хто це вигадав і навіщо?
😕😢
Поліція це перебування між молотом і наковалнею, і майже 100% ненависть і призирство оточуючих, яких на це програмують щодня, саме задля того, аби між сторонами був вічний конфлікт(
Мені жаль, що цього боку нашого життя не торкнулась жодна цівілізаційна зміна в бік людяності і взаємної поваги(
Тепер Клименко радіє з коменданських репресій і не закінчив справу монастирського про мілітаризацію суспільства. А навпаки укріплює право на монополію зброї, генерую все нові і нові силові підрозділи як в учбові заклади, зоополіції, маршали потягів, тепер ще військова поліція. Нащо в 21 ліквідовували військову прокуратуру.
Поліція так же само підставляють, як із майданом а вони ведуться. Кажуть про покази та все інше покорне лайно.
Сподіваюсь приказку народну про чуби які тріщать в холопів поки пани жирують ви знаєте.
Я відповім вам і одразу тому хто запропонував відправляти на фронт 50% поліції.
Війна це не тільки бої на фронті, але і значне зростання «військ» кріміналітету і їх оснащення для злочинності. Тому дякуйте Богу, що поліцію кабмін ще не вигадав вдправити всю на фронт, бо захленемося у крові в кожному дворі. Якщо звісно, ви в Україні, а не з росії, які б саме цьому аплодували стоячі.
Щодо грузинки, то вона абсолютна авантюристка яка зруйнувала поліцію і послабили її оперативні можливості до НУЛЯ!!
Щодо військово прокуратури і всьго правоохоронного і правозахисного напрямку для війська, ми поки в нульовій відмітці в цих справах.
Бо має бути і негайно створена і військова поліція, але навіть без натяків розповсюдження її обов'язків на людей хто не служить у війську, і військова прокуратура, і військова адвокатура, і військовий суд, і все це має бути невід'ємною частиною міністерства юстиції.
П.С. коли до влади прийдуть ті хто опікуватиметься, не на словах, а на ділі, авторітетом правоохоронців, а це перш за все повага ними і виконання положень Конституції, як Основного закону України, і невідворотність покарань за порушеннями як ними своїх повноважень так і проти них. Але в нас це мабудь утопія. Бо поки народ чубиться пани.жирують.
Людина не сприймає, або спотворює інформацію якщо інформації розходиться з її поглядами.
Я не шукаю інших думок, бо маю особистий погляд на речі. Логічно, що ви маєте свій.
Що ви знаєте про криміналітет і їх моральні погляди, щоб робити їх проблемою.
Ви дуже поверхневі в поглядах аби розуміти що юстиції дуже тривалий час були ширмою для розвитку мародерства під лозунгами "все для людей".
Ось, чому Червінський в тюрмі?
Чому хлопець 7 років був СІЗО і потім підірвав себе (здається гоманюк).
Судді з рос.паспортами відновлюються на посадах. Деяким дали змогу піти на довічне утримання?
Пшонку не засудили, з яника зняли часткові санкції.
Коболев нічого не поніс за свою спробу великої премії за виграну справу з газпромом.
Жіночка, Ви мало шукаєте, або не хочете знати.
Прверхневий, а скоріше маніпулятивний погляд, саме у вас, бо ви не розрізняєте в кого які обов'язки і хто за що відповідає.
Яким боком поліція до Червинського взагалі не зрозуміло.
Нагадати хто пролобіював ці зміни? Питання задавайте тим хто на них має повноваження відповісти.
в окопах, а виявляється пекло у поліції. Тільки одного я не можу зрозуміти, чого вони з цього пекла не звільняються, а тримаються як воша кожуха?
Напад на поліцію при виконанні службових обов'язків - в усьому світі це тяжкий злочин , і карається відповідно . А в китаї , коп за таке може навіть і застрелити , ще й отримає за це заохочення .
В Великобританії копи взагалі без зброї (були до недавно так точно) і нічого, свою роботу робили, головне щоб в голові щось було.
Конкретно тут - що не так .? Підійшли , запитали документи на перевірку , покажи і пздуй на всі чотири сторони . Так ні , треба обов'язково обматюкати , влаштувати грандіозну бійку , покусати , орати на весь базар як навіжений . Якого х.я питається ??
Чому в мене з поліцією жодного разу не було конфліктів , показав що їм треба і пішов собі . Натомість не раз був свідком як бидло починає качати копам свої права - шо ти хочеш - документи , а нашо вони тобі , а чого питаєш , а яке маєш право , а ти хто такий взагалі і тд. Аж самому хочеться підійти і в..бати в рило .
Коли у нас буде Стан Війни, от тоді всі прохання поліції (скоріш за все мєнти всі пійдуть на війну) військової поліції ні у кого не виникне питання і сумніву щось криво запитати, а як що влада у нас косить від призову 4 рази, краде гуманітарку, розворовує бюджет, мутить схеми з обороними спорудами, то звісно ні у кого при здоровому глузді не виникає бажання довіряти такій владі.
Користуватися правами прописаними в Конституції необхідно, а інакше навіщо та Конституція взагалі треба. Це комплексна проблема з довірой до поліції і вирішувати ії треба комплексно.
А хто цю владу обрав , невже американці чи кацапи . ? Українське пересічне бидло само ж і обрало . То ж і нічого тепер на поліцію кидатись .
То ж , як кажуть - "бачили очі, що купували, то ж їжте тепер , хоч повилазьте" .
На кожного кого хапає ТЦК казати що він голосував за Зе клоуна це брєд.