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Конфликт на рынке в Херсоне: препятствуя проверке документов сына, женщина укусила полицейского за руку. ВИДЕО+ФОТО

Препятствуя полицейским проверить документы своего 23-летнего сына, женщина укусила полицейского за руку. Происшествие случилось 4 июня в Херсоне на территории рынка в Корабельном районе города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Конфликт во время проверки документов

Как отмечается, мужчина по возрасту и так не подлежит мобилизации, но 60-летняя мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

По данным полиции, правоохранители совместно с представителями ТЦК и СП в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно.

"В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Готовил теракты против сотрудников ТЦК в Запорожье: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

жінка вкусила поліцейського за руку

На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. В полиции также отметили, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

По данному факту начато производство

По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" Уголовного кодекса Украины.

Руководством Главного управления Национальной полиции в Херсонской области назначено проведение проверки по указанному факту. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего возможна дополнительная квалификация действий ее участников.

Автор: 

Нацполиция (16471) Херсон (2822) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+28
Може, просто не було з собою документів? 17 тисяч штрафу могли впаяти.

А в цілому відношення народу до правоохоронців закономірне. Влада висновків не робить від слова зовсім.
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05.06.2024 09:20
+23
Еще наверное и бегают хорошо... В 22 из Херсона первыми свалили.
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05.06.2024 09:25
+20
23 роки... чому тікав? може здавав позиції чи якийсь інший грішок...
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05.06.2024 09:17
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От кажучи про неадекватну поведінку ряду ТЦКашників та поліцейський, потрібно не забувати про не менш неадекватну поведінку, ряду людей "по іншу сторону барикад". От це яскравий приклад такого.
Але ще цікавий момент - її син не підлягав мобілізації, але жінка вдалась до спроб загризти поліцейського. 99% ймовірності, що перед нами пацієнти палати під назвою РашаТВ, де безупинно розказують, що в Україні ловлять на вулицях ледве не дітей..... От і наслідки промитих мізків.
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05.06.2024 09:23 Ответить
Погано не те шо це покажуть по рашатв і не тільки-погана шо влада і ті хто їй служить ПО ІНШУ СТОРОНУ БАРИКАД
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05.06.2024 09:26 Ответить
"не підлягав мобілізації" - ну це таке, є можливість залякати, задурити чоловіка і ось він доброволець
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05.06.2024 09:30 Ответить
А там ще ті бички у поліцейській формі. Що морди, що біцуха.
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05.06.2024 09:23 Ответить
Еще наверное и бегают хорошо... В 22 из Херсона первыми свалили.
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05.06.2024 09:25 Ответить
Херсонці мають повне право зневажати своїх поліцаїв.
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05.06.2024 10:09 Ответить
Чи тiльки херсонці мають повне право зневажати своїх поліцаїв...
Таке було на Сумщинi та Сумах... Щезли всi владнi структури,
починаючи з мера мiста, СБУ i всi далi по списку... I щезли
не на 2-3 дня, не було iх доки Суми були в облозi ворога...
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05.06.2024 14:46 Ответить
А якби мусорню з ТЦК-шниками мобілізували, кого б мусила покусати та цьотка?..
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05.06.2024 09:23 Ответить
щось про ОШБ НПУ «Лють» чув, ухилянчик?
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05.06.2024 09:29 Ответить
Знаєте, при Пороху було більше ментів в АТО, хоча бойові дії тоді були значно менш інтенсивніші. Великі міста дали по кілька батальйонів поліції. Були Київ-1, Київ-2, були цілі полки поліції Київ та Дніпро (а полк - це пів бригади) і тд - сумарно там було більше копів, ніж у бригаді "Лють"...

2 липня 2014 року Арсен Аваков назвав добровольчі спецпідрозділи МВС, які беруть участь в АТО. Це добровольчі батальйони міліції:

«Луганськ-1»
«Київщина»
«Артемівськ»
«Миколаїв»
«Шторм»
«Київ-1»
«Слобожанщина»
«Харків-1»
«Харків-2»
«Дніпро-1»
«Чернігів»
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05.06.2024 09:34 Ответить
Суми також долучилися-полiцейськi були в АТО,
змiнiючиь кожнi от 3 до 6 мiсяцiв. I це було
обов"язково! Не маеш бажання-звiльняйся.
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05.06.2024 15:53 Ответить
Мусорок?
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05.06.2024 10:37 Ответить
Та вже бачили, як дніпровська беркутня до тої "Люті" записувалася! Х... заженеш туди мента, не для того він хабар давав, щоб в ментовку взяли!
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05.06.2024 11:53 Ответить
Это ж надо, как москали дискредитируют ТЦКашников и полициянтов, что люди глотки им готовы грызть.
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05.06.2024 09:31 Ответить
Непрофесійність усієї нашої влади, породжує ненависть та відторгнення, а враховуючи дебілізм абвгдейок... Шапіто!
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05.06.2024 09:32 Ответить
Бабушка...... (Ералаш)
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05.06.2024 14:37 Ответить
А якщо мусора вбивають і катують то як?, горло потрібно було перегризти...перші зрадники, які ховаються від мобілізації в мусарні...жинці респект.
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05.06.2024 09:33 Ответить
В США ее бы сразу пристрелили, вместе с сыночком-ухлянтом.
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05.06.2024 09:36 Ответить
У США цілий президент Клінтон був ухилянтом в молодості Отримав повістку у В'єтнам, спалив її і поїхав у Британію (кордони тоді не закривали).
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05.06.2024 09:39 Ответить
Нет, во -первых он не ухилянт, ты врешь ему 23. Во вторых не пристрелили бы, они же не чёрные.
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05.06.2024 09:40 Ответить
Не факт.
Хоча у США, якщо Поліція попередила а людина продовжує поводитись неадекватно то таки можуть й пристрелити, там Поліція не "хлопчики для биття" й роликів у тік-ток.
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05.06.2024 09:40 Ответить
Покушение на полицейского. Пулю в морду без предупреждения.
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05.06.2024 09:51 Ответить
І пішли б тюрму, як убивці Флойда... І пофіг, що той Флойд був рецидивістом з кількома ходками!
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05.06.2024 09:43 Ответить
Уже все в курсе что черный наркоман умер от проглоченных наркотиков, которые пытался спрятать.
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05.06.2024 09:48 Ответить
Але ж копи сидять! Так отож
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05.06.2024 11:58 Ответить
Покусала руку закона
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05.06.2024 09:37 Ответить
а може це були просто любовні ігри?!
або буде цей "постраждалий" на все своє життя мати прізвісько ПОКУСАНИЙ...
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05.06.2024 11:28 Ответить
Це інстинкти, загнана людина здатна на все. Навіть кішка вицарапає очі за кошенят.. Зелена влада повністю провалила комунікації з суспільством.
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05.06.2024 09:38 Ответить
Виважено і мудро. Все так і є, нажаль.
Сподіваюсь це не навмисно робиться.
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05.06.2024 11:14 Ответить
Оманський план у дії. Патрушев аплодує. Із Х..лом разом!
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05.06.2024 12:00 Ответить
Посидить, подумає над життям.
Новина з розряду "жовтої преси " - аби якийсь "скандальчик".
Нічого особливого, на Поліцейських нападають кожного дня й по всьому світу .
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05.06.2024 09:38 Ответить
Якщо людей виловлюють як собак, то вони і кусаються...
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05.06.2024 09:43 Ответить
Новость дня... Просто ТОПчик. Женщина боится за своего ребёнка, как и любая другая мама. Да поступок странный, но смысл его понятен любому родителю. Никакая идея, страна и т.д не может быть важнее своего ребёнка.
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05.06.2024 09:44 Ответить
О, як би ви були жiнкою, то зрозумiли би
на що готова матiр за свое дитя...
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05.06.2024 17:37 Ответить
не кожна
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06.06.2024 02:43 Ответить
Ви не можете цього знати... Та сама
мати нiколи про себе не подумае, доки не буде угрози дитинi. Думаете та жiнка
утром подумала,що покусае людолова?! Да нiколи! Ми стриманi та ввiчливi доки не трогають нашу дитину.
Моя мати завжди мене вчила:"Нiколи не чипай чужих дiтей!"
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06.06.2024 18:04 Ответить
всі воїни то чужі діти, і якщо б кожна мати кусала когось через мобілізацію, нас давно б би вже не існувало
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08.06.2024 00:29 Ответить
Більшість коментів, на жаль, реально від пацієнтів психлікарні. Ви хочете анархії і хаосу?
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05.06.2024 09:46 Ответить
Очі відкрий, це вже трапилось, кожного дня, останне що бачив як авто тцк навмисно сбиває велосипед, і нічого їм за це не буде
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05.06.2024 09:54 Ответить
"по приколу", хочуть
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05.06.2024 09:59 Ответить
хочуть
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05.06.2024 10:02 Ответить
Це питання не до нас, а до влади...
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05.06.2024 17:38 Ответить
В мою юність наші хлопці з мусорами і не таке робили ((:
( не буду "це" описувати в деталях(( , ви просто з цього а"уєїтє((:👈
А зараз ці мусора стали якимось особливими??
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05.06.2024 09:50 Ответить
Мусора были в вашем совке, полиция представители закона.
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05.06.2024 10:23 Ответить
Помиляєтесь! - "поліція" -це приватна охоронна компанія, яка надає послуги, вони навіть не мають посвідчень( або доручення) - тому не мають права щось вимагати у громадян.👈
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05.06.2024 10:28 Ответить
Вони мріють, щоб їх всіх по черзі гвалтували кадирівці та буряти.
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05.06.2024 10:19 Ответить
Це обіцянки, погрози чи шантаж. Ви точно, знайдете співіснування.
Бо так не вирішити геть нічого. Ярлики вішати, це не об'єднує.
Гвалт вже є. Чи ці квіточки, буде повернення смертний вирок? Право командирів приміряти зброю проти підлеглих, якщо вважає такі дії спів ставні для утримання дисципліни чи фронту. Відчуваєте бурятиніз з домішками кадирізму?
Не випікайте хліб з таких інгредієнтів, це вирок погірше залякувань.
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05.06.2024 10:30 Ответить
Бидло херсонське, мало по вас прилітає, захотіли до окупації.
Зеленський, це все твоя робота.
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05.06.2024 10:37 Ответить
От якби ТЦКшник покусав жінку - то вже б чули новини про ІПСО зняте в Мелітополі.
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05.06.2024 10:40 Ответить
Моє вітання шановне панство, подивившись і саму новину і реакцію суспільства в мене особисто виникає неприємне відчуття...
В загалі шо коїться?!!
Новина - мусоронятко внушене літньою жінкою...
Оце ж новина, гвалт і зрада по країні ...
Ну то орден йому за поранення при виконанні дайте, до телемарафону запросить щоб поділився враженнями, хай Мосійчук його заспокоїть, заплаче разом з ним то що.
Якщо юнак не підлягає мобілізації за віком то якого ці дармоїди *******... до нього? Вам курви немає де перевіряти, той діть по фітнесах, клубах, ресторанах, адміністраціях, пунктах видачі допомоги усяких хрестів тощо. Чи лячно, там вже не підлітки з матусями, там и по пиці можна отримати?
Не робить гвалт з нічого, вкусила жінка то втри сльозки, протри місце укусу зеленкою і дай ТЦКшникам подуть щоб не боліло... Та пізду... працювати.
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05.06.2024 10:41 Ответить
😁😂
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05.06.2024 17:41 Ответить
Все правильно зробила жінка, захищаючи свою дитину від катів.
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05.06.2024 10:46 Ответить
як би кацапи були б в Херсоні, вона так себе б так не поводила. Кацап відвів би її на пару метрів в сторону і розстріляв. Разом з дитиною. Щоб ви тоді написали?
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05.06.2024 11:07 Ответить
Вуйков бьют сапогами по морде, они щерятся оставшимися зубами - а вот кашабы би миня раштриляли.
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05.06.2024 11:58 Ответить
З кацапами все зрозуміло, то ворог, а чого так звані "своої" поводяться з своїми як вороги?
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05.06.2024 12:15 Ответить
не думаю що він би її відводив в сторону. Вони таким не заморочуються. Стріляють де бачать. Згвалутвати ще могли б. А взагалі у неї є всі шанси, щоб так і сталося, якщо каци знову зайдуть
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06.06.2024 02:46 Ответить
Может наркобизнес или еще какие-то "грешки" за ним. Если он не подлежит мобилизации, то поведение странное. Но и полицейские странные - если он не подлежит, то зачем вообще было устраивать этот балаган...
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05.06.2024 10:47 Ответить
Довели до того, що навіть молодь тікає від ТЦК без причини.
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05.06.2024 11:04 Ответить
Є причина: бояться смерті.
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05.06.2024 11:08 Ответить
а кацапів вони вже не бояться?
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06.06.2024 02:47 Ответить
Демотивація людей повним хожом. Причому з усіх боків, яку б сферу життя не взяти?
Демотивація всіх абсолютно, все більшим тиском і зтравлюванням людей.
Хто це вигадав і навіщо?
😕😢
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05.06.2024 11:07 Ответить
А ви що не в курсi звiдкiля ноги ростуть?
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05.06.2024 17:44 Ответить
Хм, и шо бронежилет не помог? (удивление)
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05.06.2024 11:09 Ответить
Я шаную працю поліції. Вона в них пекло. І тому хто не відчув це на собі цього не зрозуміти.
Поліція це перебування між молотом і наковалнею, і майже 100% ненависть і призирство оточуючих, яких на це програмують щодня, саме задля того, аби між сторонами був вічний конфлікт(
Мені жаль, що цього боку нашого життя не торкнулась жодна цівілізаційна зміна в бік людяності і взаємної поваги(
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05.06.2024 11:20 Ответить
Скажіть це грузинці, яка намагалась переформатувати поліцію. А після стрілянини патрульних за найдений общак вона тихесенько перехрестилась і махнула руцею.
Тепер Клименко радіє з коменданських репресій і не закінчив справу монастирського про мілітаризацію суспільства. А навпаки укріплює право на монополію зброї, генерую все нові і нові силові підрозділи як в учбові заклади, зоополіції, маршали потягів, тепер ще військова поліція. Нащо в 21 ліквідовували військову прокуратуру.
Поліція так же само підставляють, як із майданом а вони ведуться. Кажуть про покази та все інше покорне лайно.
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05.06.2024 11:40 Ответить
Я не можу погодитись з вами у багатьох речах. Ви кажете про речі які вивертають на зовні щодня аби завжди був конфлікт і протистояння всіх усім.
Сподіваюсь приказку народну про чуби які тріщать в холопів поки пани жирують ви знаєте.
Я відповім вам і одразу тому хто запропонував відправляти на фронт 50% поліції.
Війна це не тільки бої на фронті, але і значне зростання «військ» кріміналітету і їх оснащення для злочинності. Тому дякуйте Богу, що поліцію кабмін ще не вигадав вдправити всю на фронт, бо захленемося у крові в кожному дворі. Якщо звісно, ви в Україні, а не з росії, які б саме цьому аплодували стоячі.
Щодо грузинки, то вона абсолютна авантюристка яка зруйнувала поліцію і послабили її оперативні можливості до НУЛЯ!!
Щодо військово прокуратури і всьго правоохоронного і правозахисного напрямку для війська, ми поки в нульовій відмітці в цих справах.
Бо має бути і негайно створена і військова поліція, але навіть без натяків розповсюдження її обов'язків на людей хто не служить у війську, і військова прокуратура, і військова адвокатура, і військовий суд, і все це має бути невід'ємною частиною міністерства юстиції.

П.С. коли до влади прийдуть ті хто опікуватиметься, не на словах, а на ділі, авторітетом правоохоронців, а це перш за все повага ними і виконання положень Конституції, як Основного закону України, і невідворотність покарань за порушеннями як ними своїх повноважень так і проти них. Але в нас це мабудь утопія. Бо поки народ чубиться пани.жирують.
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05.06.2024 13:52 Ответить
Тоді це фраза з психологічного науково журналу для Вас.
Людина не сприймає, або спотворює інформацію якщо інформації розходиться з її поглядами.
Я не шукаю інших думок, бо маю особистий погляд на речі. Логічно, що ви маєте свій.
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05.06.2024 15:34 Ответить
Дуже скептично ставлюсь до подяки.
Що ви знаєте про криміналітет і їх моральні погляди, щоб робити їх проблемою.
Ви дуже поверхневі в поглядах аби розуміти що юстиції дуже тривалий час були ширмою для розвитку мародерства під лозунгами "все для людей".
Ось, чому Червінський в тюрмі?
Чому хлопець 7 років був СІЗО і потім підірвав себе (здається гоманюк).
Судді з рос.паспортами відновлюються на посадах. Деяким дали змогу піти на довічне утримання?
Пшонку не засудили, з яника зняли часткові санкції.
Коболев нічого не поніс за свою спробу великої премії за виграну справу з газпромом.
Жіночка, Ви мало шукаєте, або не хочете знати.
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05.06.2024 15:47 Ответить
Не путайте праведне з грішним і не маніпулюйте.
Прверхневий, а скоріше маніпулятивний погляд, саме у вас, бо ви не розрізняєте в кого які обов'язки і хто за що відповідає.
Яким боком поліція до Червинського взагалі не зрозуміло.
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05.06.2024 17:10 Ответить
Про корупціонер і їх безкарність. Ви в курсі, що ними займається НАБУ, САП, БЕП, ДБР, ВАКС? Знайдіть в цьому переліку новомодних введень поліцію. Це ж не важко.
Нагадати хто пролобіював ці зміни? Питання задавайте тим хто на них має повноваження відповісти.
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05.06.2024 17:14 Ответить
50% поліцаєв в окопи !
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05.06.2024 11:53 Ответить
Ну треба ж такого... Я думала, що пекло у наших захистникiв на передовi й
в окопах, а виявляється пекло у поліції. Тільки одного я не можу зрозуміти, чого вони з цього пекла не звільняються, а тримаються як воша кожуха?
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05.06.2024 17:56 Ответить
Цих малоросов ,ждунів навіть бомби і раг=кети рашистів-фашистів нічому не навчають Як було совкеве бидла ,так і залишилось Просте питання--перевірка документіві свиноматка кидається як звірина. Таких -на передок--там жіноче тіло знадобиться.
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05.06.2024 11:47 Ответить
мобилизация с 25 лет, так что мог бы еще спокойно сидеть под мамкиной юбкой.
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05.06.2024 12:27 Ответить
Навіщо нам така професійно непридатна поліція
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05.06.2024 12:50 Ответить
Таких безпомічних копів як в Україні , більше ніде в світі мабуть немає .! Влада своїми заборонами і обмеженнями кріпко зв'язала їх по руках і ногах .
Напад на поліцію при виконанні службових обов'язків - в усьому світі це тяжкий злочин , і карається відповідно . А в китаї , коп за таке може навіть і застрелити , ще й отримає за це заохочення .
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05.06.2024 13:35 Ответить
Та були б ті копи в нас адекватні, а то в більшості любителі селфі і виконання планів, від ментів недалеко відійшли.
В Великобританії копи взагалі без зброї (були до недавно так точно) і нічого, свою роботу робили, головне щоб в голові щось було.
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05.06.2024 19:56 Ответить
Знову - винуватий хтось тільки не пересічне бидло , яке хз чого кидається на все що йому нє нравіцца .
Конкретно тут - що не так .? Підійшли , запитали документи на перевірку , покажи і пздуй на всі чотири сторони . Так ні , треба обов'язково обматюкати , влаштувати грандіозну бійку , покусати , орати на весь базар як навіжений . Якого х.я питається ??
Чому в мене з поліцією жодного разу не було конфліктів , показав що їм треба і пішов собі . Натомість не раз був свідком як бидло починає качати копам свої права - шо ти хочеш - документи , а нашо вони тобі , а чого питаєш , а яке маєш право , а ти хто такий взагалі і тд. Аж самому хочеться підійти і в..бати в рило .
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05.06.2024 20:27 Ответить
Виходить пересічне бидло зі своїх податків ту ж саму поліцію і фінансує

Коли у нас буде Стан Війни, от тоді всі прохання поліції (скоріш за все мєнти всі пійдуть на війну) військової поліції ні у кого не виникне питання і сумніву щось криво запитати, а як що влада у нас косить від призову 4 рази, краде гуманітарку, розворовує бюджет, мутить схеми з обороними спорудами, то звісно ні у кого при здоровому глузді не виникає бажання довіряти такій владі.

Користуватися правами прописаними в Конституції необхідно, а інакше навіщо та Конституція взагалі треба. Це комплексна проблема з довірой до поліції і вирішувати ії треба комплексно.
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06.06.2024 00:50 Ответить
а як що влада у нас косить від призову 4 рази, краде гуманітарку, розворовує бюджет, мутить схеми з обороними спорудами, то звісно ні у кого при здоровому глузді не виникає бажання довіряти такій владі.))

А хто цю владу обрав , невже американці чи кацапи . ? Українське пересічне бидло само ж і обрало . То ж і нічого тепер на поліцію кидатись .
То ж , як кажуть - "бачили очі, що купували, то ж їжте тепер , хоч повилазьте" .
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06.06.2024 08:36 Ответить
Тут розмовляємо про набор до ЗСУ, а не вибори - яка влада, така і довіра до неї.

На кожного кого хапає ТЦК казати що він голосував за Зе клоуна це брєд.
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06.06.2024 13:36 Ответить
Про КНР ви мене розсмішили - звичайного мешканця може і так а партійця ніт ( такшо такшо).
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05.06.2024 14:04 Ответить
принципы или остались мусарские повадки ??? этиГ мать...
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05.06.2024 14:36 Ответить
Бідний поліцейський, душевна травма на все життя і довгі роки психотерапії , а з іншого боку він не на передовій і не в окопах.
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05.06.2024 19:53 Ответить
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