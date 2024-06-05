Конфликт на рынке в Херсоне: препятствуя проверке документов сына, женщина укусила полицейского за руку. ВИДЕО+ФОТО

Препятствуя полицейским проверить документы своего 23-летнего сына, женщина укусила полицейского за руку. Происшествие случилось 4 июня в Херсоне на территории рынка в Корабельном районе города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Конфликт во время проверки документов

Как отмечается, мужчина по возрасту и так не подлежит мобилизации, но 60-летняя мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

По данным полиции, правоохранители совместно с представителями ТЦК и СП в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно.

"В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", - говорится в сообщении.

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На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. В полиции также отметили, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

По данному факту начато производство

По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" Уголовного кодекса Украины.

Руководством Главного управления Национальной полиции в Херсонской области назначено проведение проверки по указанному факту. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего возможна дополнительная квалификация действий ее участников.