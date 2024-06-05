Конфлікт на ринку в Херсоні: перешкоджаючи перевірці документів сина, жінка вкусила поліцейського за руку. ВІДЕО+ФОТО

Перешкоджаючи поліцейським перевірити документи свого 23-річного сина, жінка вкусила поліцейського за руку. Подія трапилася 4 червня у Херсоні на території ринку в Корабельному районі міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Конфлікт під час перевірки документів

Як зазначається, чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

За даними поліції, правоохоронці спільно з представниками ТЦК та СП відповідно до чинного законодавства здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

"В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік", - йдеться у повідомленні.

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На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. У поліції також зауважили, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

За даним фактом розпочато провадження

За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків" Кримінального кодексу України.

Керівництвом Головного управління Національної поліції в Херсонській області призначено проведення перевірки за вказаним фактом. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події, у результаті чого можлива додаткова кваліфікація дій її учасників.