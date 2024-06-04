Двоє співробітників ТЦК накинулися на жінок під час конфлікту у Києві: "Диви, Наташку вдарив!". ВIДЕО

У Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час затримання можливого ухилянта, двоє співробітників столичного ТЦК накинулися на жінок, які стали на захист чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що один із представників ТЦК намагався головою ударити жінку, а ще один поводився агресивно щодо іншої жінки - сварився і лаявся на її адресу. Судячи із відео, чоловік, якого намагалися затримати утік.

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У столичному ТЦК та СП звинувачують жінок у провокації конфлікту та перешкоджанні законним діям правоохоронців. Натомість поведінку своїх співробітників пояснюють емоційністю та вказують на законність їх дій.

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