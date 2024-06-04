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Двоє співробітників ТЦК накинулися на жінок під час конфлікту у Києві: "Диви, Наташку вдарив!". ВIДЕО

У Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час затримання можливого ухилянта, двоє співробітників столичного ТЦК накинулися на жінок, які стали на захист чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що один із представників ТЦК намагався головою ударити жінку, а ще один поводився агресивно щодо іншої жінки - сварився і лаявся на її адресу. Судячи із відео, чоловік, якого намагалися затримати утік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі представники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус: у військкоматі кажуть, що це мобілізований, який здійснив спробу втечі. ВIДЕО

У столичному ТЦК та СП звинувачують жінок у провокації конфлікту та перешкоджанні законним діям правоохоронців. Натомість поведінку своїх співробітників пояснюють емоційністю та вказують на законність їх дій. 

конфлікт,тцк,пояснення,сп

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значна частина відео в соцмережах, де зображені конфлікти з представниками ТЦК зняті на ТОТ, - Сухопутні війська

Автор: 

бійка (741) Київ (19534) конфлікт (447) мобілізація (3074) ТЦК та СП (584)


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Топ коментарі
+50
це ж ІПСО - ну просто кидаються в очі декораціі автовокзалу і естакади на Деміївці. А знято в ОРДЛО )))
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04.06.2024 09:44
+41
ІПСО , знято на ТОТ , Зєлємскій лутшій !!!!!
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04.06.2024 09:44
+39
чому найнагліші ТЦК говорять кацапською , притому наближеному до кацапів. Це не по наказу Єрмака їх брали з ДНР і ЛНР?
Я поцікавився біографіяки головних воєнкомів Києва і області - багато бувші мусора з Донецької і Луганської області.
То що ,маємо реванш Антимайдану?
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04.06.2024 09:47
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Чого це вони мої?
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04.06.2024 11:33 Відповісти
Таке вже було і не одноразово. Поки в Київі мажори жирують, в селах люди від відчаю блокують проїзди від ТЦК. Поки існує батальон "монако" і каста недоторканих ситуація буде тільки загострюватися.
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04.06.2024 11:12 Відповісти
Блин, против этих дур нужны какие-то меры! Найти и впаять, для начала, по 15 суток.
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04.06.2024 10:56 Відповісти
А как с дураками быть или им закон не писан?
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04.06.2024 11:13 Відповісти
А чому не зупиняють крузаки чи гелендвагени і нахабно не витягають звідти? Що, кишка тонка? Чи у них у всіх економічна бронь? Легше ж за все перехожих виловлювати, які їздять на метро. То коли ж буде справедливий закон про мобілізацію: всі то всі?
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04.06.2024 10:57 Відповісти
Ловлять тільки тих, хто любить їздити в метро і трамваях. )))

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04.06.2024 11:17 Відповісти
Ну за такое могут и "колено прострелить"... Как там некоторые призывали ранее.
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04.06.2024 11:36 Відповісти
Причому прострілять коліно саме тцк-шнику. Тому й не зупиняють
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04.06.2024 11:51 Відповісти
Ну я это и имел ввиду.
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04.06.2024 11:57 Відповісти
Дожились....

Людей на улицах хватают..... и плевать на законы....
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04.06.2024 11:01 Відповісти
так, це ж у вас, на болотах кріпосні на колінах бунтують, а у нас, тендітні україночки лізуть в бійку проти здоровенного бугая.
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04.06.2024 11:14 Відповісти
Глід український - багаторічна рослина родини розових. Харчова, лікарська та декоративна культура.

бидло лаптєногоє, вчи українську!
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04.06.2024 11:34 Відповісти
узнаю контингент упоротых буболизов)) чуть шо ипсо проплачени комуняки)) смотри по методичке не добавь случайно биндеровци и бандерлоги
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04.06.2024 20:05 Відповісти
Ще трохи і законними діями ТЦК-ників будуть застосування зброї проти мирних беззбройних громадян. Вангую (скоріше б помилявся), що фронт посиплеться саме через таких "мобілізованих" громадян, які не будуть мати жодної мотивації захищати цю кончену владу, яка запроваджує з середини України соціальний геноцид , а сама ховається з спинами 400 000+ ментовських "не ухілянтів" .
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04.06.2024 11:17 Відповісти
Тогда нужно принять такой Закон, разрешающий подобное )
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04.06.2024 11:45 Відповісти
сами тцкуны и перешкоджають мобилизации своим тупым МО-зе-дебилизмом. По коленям тыцыкунов! Агонь патриот шевченко!
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04.06.2024 12:46 Відповісти
Чим ти кращий за кацапа?
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Таких як ти перших валити треба яким класти на закон і КУ ти такаж погань як і орки.
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04.06.2024 16:30 Відповісти
Беркутню раскидали, раскидаем и ТЦК. Надо будет, и с оружием. У нас тут не мордор, чтоб на людей охотиться и женщин бить. Если б он на мою женщину руку поднял, я бы его вычислил и наказал.
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04.06.2024 18:46 Відповісти
То піди і завали зеленупогань
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04.06.2024 19:03 Відповісти
+100%
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04.06.2024 11:39 Відповісти
Все кто щось робив,на фронте или уже в могиле…На Майдан разве вышли все или большинство населения Украины?Т
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04.06.2024 11:41 Відповісти
Задерживать и доставлять должна полиция, они же должна разбираться с гражданами. А ветераны тцк-ки должны просто оповещать, вручать повестки, составлять протоколы в случае отказа.
Таков Закон )
Зачем его нарушать постоянно? Эмоцийно не Эмоцийно, Закон есть Закон.
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04.06.2024 11:44 Відповісти
Зверніть увагу: там разом з ТЦК була поліція, мудака упаковували в автівку саме поліції.
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04.06.2024 12:02 Відповісти
А женщин кто бил? Мусора, бывший Беркут или ТЦК-шники, которым на фронт не хочется ехать?
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04.06.2024 18:47 Відповісти
просрочений дав добро на утилізацію вкраїнчиків, бо пейсатим потрібна нова земля
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04.06.2024 11:44 Відповісти
На улицах хватать-это жесть конечно(дикость полная).Виновата уродливая власть Украины,что такой беспредел творится на улицах Украины(при чем с обеих сторон)!
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04.06.2024 11:48 Відповісти
А как хватать, стісняюсь спросіть, ліц коториє упорно нє ходят слєдовать Закону?
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04.06.2024 12:04 Відповісти
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04.06.2024 13:14 Відповісти
Це ж ти його вибирав, Пол. Тобі і вирішувать.
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04.06.2024 13:18 Відповісти
А вот тут ты ошибаешься. Я голосовал за Порошенко
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04.06.2024 13:21 Відповісти
Бойові дівчата. Респект.
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04.06.2024 11:53 Відповісти
Вилізи з початку з під дивану. Герой липовий.
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04.06.2024 17:32 Відповісти
А ти заліз обратно в сраку, де твоє місце.
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04.06.2024 18:45 Відповісти
Ото їх і треба на передову - усіх московитів передушили б голими руцями. Чому ж вони тільки проти своїх воюють, ці баєвиє женьщіни?
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04.06.2024 12:03 Відповісти
Щодо всіх не знаю. Але такі дії працівників ТЦК не додають популярності ЗСУ.
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04.06.2024 12:09 Відповісти
накинулися на жінок, які стали на захист чоловіка. В смысле?
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04.06.2024 12:40 Відповісти
Тільки після тебе, "герою"!
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04.06.2024 16:23 Відповісти
В Бучі були декорації - так кажуть росіяни. Виходить ТЦК - росіяни?
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04.06.2024 12:23 Відповісти
Вгодовані російськомовні воєнкоми - то головні патріоти країни, одразу після зеленої шобли
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04.06.2024 12:27 Відповісти
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04.06.2024 13:12 Відповісти
Так, Київ це теж окупована Зеленським і Єрмаком територія
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04.06.2024 13:20 Відповісти
Сучки відбили дрища! Хто їх буде захищати, чи вже дупи для бурятів змастили?
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04.06.2024 13:35 Відповісти
Коли вам вже спустять нову методичку? Бо кадирівці й буряти якось набридли
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05.06.2024 03:34 Відповісти
Ці вже тебе не задовільняють? Ну тоді мордву в твою дупу
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05.06.2024 08:17 Відповісти
"Не зміг втримати емоції та застрелив цивільну особу. Але вона сама винувата, бо провокувала конфлікт"
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04.06.2024 13:45 Відповісти
З окопу пишеш?
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04.06.2024 16:25 Відповісти
Закон ухвалили щоб ти їхав додому на фронт
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05.06.2024 03:36 Відповісти
А чому не викликали поліцію і цих жінок не арештували і не відкрили хоча б адміністративну справу? Їхні сраки захищають воїни ВСУ. І ці воїни не залізні, їх ранять, вони гинуть, вони зморені третій рік "хоробрих чоловіків під юбками і їхніх бойових дружин" захищаючи. Повинна бути ротація. Чоловіки цих жінок ховаються. Чому їхніх жінок, дітей, батьків повинні захищати чужі чоловіки? Де СБУ? Чому дозволяють такі дії до рядових воєнних ТЦК, які часто вже були поранені на фронті? Ці жінки чекають росію у Київі? Тоді це інша стаття. Поки наш президент і СБУ будуть робити вигляд, що не помічають, росіяне і до Львова дійдуть.
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04.06.2024 13:55 Відповісти
А ты реально думаешь, что если так вот на улцах людей силой хватать - больше удастся мотивировать на фронт пойти? Для большинства это выглядит как орки - внешний враг, а зеленая власть ее ТЦК-ны - внутренний враг. Те, кого они вот так хватают, потом вернутся с фронта и будут их отстреливать.
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04.06.2024 18:50 Відповісти
ВСУ - ЗСУ, юбка - спідниця, воєнних - війскових - треба змінити перекладач, мабудь.
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05.06.2024 02:28 Відповісти
ти на якому нулі 0 чи ти сам в гестапо? розумієш в чому проблема з під палки у нас не вийде щось примусити робити ми не москалі
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04.06.2024 14:55 Відповісти
Він - україномовний кацап! Бо тільки кацап мріє отримати посвідчення, щоб отримати владу посилати на фронт будь-кого замість себе!
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04.06.2024 16:26 Відповісти
А чи не бажають працівники ТЦК та поліції піти добровольцями на фронт? Якщо людина жіночого роду захищає закон, то як назвати тоді тих, хто порушує закон, краде людей, кидається на жінок? Коли порушують закон працівники ТЦК, поліції, то чому людині не можна порушувати закон?
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04.06.2024 17:46 Відповісти
Нет, давайте лучше тех, кто поощряет, когда амбал поднимает руку на женщину, официально будем называть пидо.ами.
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04.06.2024 18:55 Відповісти
реготали з кварталу і чучелобородька? чого тепер не смішно?
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04.06.2024 14:54 Відповісти
Ухилянти у військовій формі ловлять пересічних громадян, щоб самим не йти на фронт...
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04.06.2024 16:34 Відповісти
Це кремоівське іпсо.Не вірю,що це сталося в Україні.Не може український воїн,ветеран бити жінку,яка просто слабша фізично в рази, в обличчя,на це здатен лише кацапський нелюд,тим більше,що на відео чоловік зовсім не схожий на захисника,скоріше -на зека-вагнерівця,та й ще розмовляє російською.
А усіма іпсошними коментаторами,які схвалюють таку поведінку,та закликають до застосування зброї співробітниками ТЦК проти цивільного населення України треба зайнятися СБУ.Слава Україні!
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04.06.2024 17:57 Відповісти
Пора женщинам носить с собой перцовые баллончики. ТЦК реально доиграются, что начнут их резать и отстреливать. А клоун потом будет удивляться, как до такого докатились. А нечего было Залужного снимать и демотивировать украинцев. Гнида зеленая.
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04.06.2024 18:56 Відповісти
і чим кращі за бурятів?

що не гвалтують і не стріляють ще... так дайте їм час
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04.06.2024 18:57 Відповісти
А що ТЦК вже мають право відбирати мобільні? "Давай телефон"!
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04.06.2024 22:47 Відповісти
Кожен, хто чинить спротив представникам ТЦК - мразота! Тут без сумнівів. Кожна бидлота, яка лізе під руку - має бути "стріляна і ********" - ви так хотіли, бикото? То чого тепер роти відкриваєте?!! Стріляти вас і ******* справедливо, наголосували.
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04.06.2024 23:23 Відповісти
Коли вас будуть ***** і ******* буряти з осетинами,тоді й поговоримо про дії ТЦК......
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04.06.2024 23:49 Відповісти
ТЦК шники все більше і більше починають нагадувати агресивних бабуїнів.
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05.06.2024 00:00 Відповісти
Бабця за кадром чекає рашистів,в столиці теж є ждуни.
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05.06.2024 00:22 Відповісти
Л є н к я г д е?
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05.06.2024 01:42 Відповісти
Отіх бабів кацапських разом з узилянтом на передову копати окопи
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05.06.2024 09:15 Відповісти
А так званий поліціянт стоїть с понтом "А мені пох,я заброньований".
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05.06.2024 09:28 Відповісти
Ето всьо нєправда, Мосфільмівська постанівка і актори аматори.
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05.06.2024 22:21 Відповісти
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