Двоє співробітників ТЦК накинулися на жінок під час конфлікту у Києві: "Диви, Наташку вдарив!". ВIДЕО
У Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час затримання можливого ухилянта, двоє співробітників столичного ТЦК накинулися на жінок, які стали на захист чоловіка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що один із представників ТЦК намагався головою ударити жінку, а ще один поводився агресивно щодо іншої жінки - сварився і лаявся на її адресу. Судячи із відео, чоловік, якого намагалися затримати утік.
У столичному ТЦК та СП звинувачують жінок у провокації конфлікту та перешкоджанні законним діям правоохоронців. Натомість поведінку своїх співробітників пояснюють емоційністю та вказують на законність їх дій.
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Людей на улицах хватают..... и плевать на законы....
бидло лаптєногоє, вчи українську!
Таков Закон )
Зачем его нарушать постоянно? Эмоцийно не Эмоцийно, Закон есть Закон.
А усіма іпсошними коментаторами,які схвалюють таку поведінку,та закликають до застосування зброї співробітниками ТЦК проти цивільного населення України треба зайнятися СБУ.Слава Україні!
що не гвалтують і не стріляють ще... так дайте їм час