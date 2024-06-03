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конфлікт (437) фейк (732) ТЦК та СП (431)

Значна частина відео в соцмережах, де зображені конфлікти з представниками ТЦК зняті на ТОТ, - Сухопутні війська

Значна частина відео з конфліктами з ТЦК знята на ТОТ

В Сухопутних військах заявляють, що значна частина контенту з конфліктами де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними була знята на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій. Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями", - пишуть в пресслужбі.

Також в повідомленні йдеться, що для таких відео імітуються побиття, "в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити".

Водночас, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація "природності".

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Зазначається, що раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", - наголошують в Сухопутних військах.

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Топ коментарі
+82
Ви людей взагалі за дебілів тримаєте?
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03.06.2024 01:31
+62
Подібні заяви лише підтверджують те, що ті, хто їх роблять це цинічні брехуни, які вважають громадян України тупими ідіотами. Проте, вони дуже помиляються - ніхто (крім поціновувачів Єдиного телемарафону та фанів Наталки Мосєйчук) не повірить у цю маячню.
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03.06.2024 01:32
+59
крім телемарафону - все ІПСО чи щє є ті що ні?
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03.06.2024 01:30
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то пропонуєте мені щось собі пришити, щоб відчути як вам погано живеться??
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03.06.2024 13:02 Відповісти
він буде не робочим, і гормони все ж гормони
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03.06.2024 13:16 Відповісти
для захисту країни чи потрібні гормони чи може якісь інші якості характеру, особистості, рішучість гідність в решті решт.
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03.06.2024 13:24 Відповісти
ну знаючи цензор, якщо я напишу вам все що думаю мене відправлять в бан днів на 3) тому я утримаюсь
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03.06.2024 13:42 Відповісти
що, гормони зашкалили?))))
Та й не потрібно писати ваше ставлення до мене. БО МЕНІ ЦЕ НЕ ЦІКАВО.
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03.06.2024 13:44 Відповісти
ні, просто якщо би ви прочитали правила форуму то зрозуміло було б до чого я це написав..... Не переймайтесь, я на вас не злюсь, зневажаю за тупість припустимо так, але злитись ні)....
І я не збирався писати про ВАС, ми здається про якості характеру
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03.06.2024 13:48 Відповісти
думаєте РЕНтв приїжає і знімає? а от хто ж наших бравих тцкунів очорняє)
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03.06.2024 12:51 Відповісти
тут і окрім РЕНтв запроданців та ждунів вистачає.
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03.06.2024 13:00 Відповісти
Наявність як запроданців так і "ждунів", має під собою багато причин, як політичних так і економічних і навіть моральних.... І не завжди в цьому винна рашка
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03.06.2024 13:15 Відповісти
Хто б сумнівався . У русні такі відосіки поставлені на потік . ! Мосфільм не вичахає ! Вже мабуть нічого крім фейків і не знімають .
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03.06.2024 10:37 Відповісти
сарказм? Як на мене дії тцкунів жостко економлять гроші тому ж кацапфвльму
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03.06.2024 12:56 Відповісти
Ні не сарказм . Кацапня з усіх сил пнеться щоб зірвати в Україні мобілізацію , і тому міцно осідлала цю фішку з тцк . ! Читаю їхніх блогерів , вони прямо так і закликають - нужно снімать єщо больше провокаціонних відєо с тцк , і викладивать іх хохлам .
Слава Богу що ця їхня пропаганда не надто діє , і зірвати мобілізацію повністю - в них ніяк не виходить .

Погоджусь з тим що можливо - інколи тцк й передають куті меду , але я особисто жодного разу цього не бачив у своєму місті , тільки зі слів інших , і на сумнівних відосіках у шаріївської підстилки - олєшка . Який зараз є основним розповсюджувачем цього відеолайна .
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03.06.2024 13:50 Відповісти
не знаю, після відвідин тцк скажу тільки що кацапам то не особливо потрібно старатись щоб щось знімати, варто просто гарно подати.... ТЦКуни по своїй тупості самі є красивими контентмейкерами
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03.06.2024 13:58 Відповісти
Саме так,а потім постійно тцк виправдовуються і на дуже багатьох відео,видно де саме це знято.Невже москалі такі круті декорації зробили? Чи може москалі в тцк пробралися?
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03.06.2024 19:04 Відповісти
Так мова йде не про всі відео , а про значну частину .! Частину таких відео знято дійсно - на вулицях українських міст , а значну частину підкидає кацапня .
От наприклад , як можна розібрати де це знято , в Україні чи на кацапії ? Мова про фото в цій новині .
.
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03.06.2024 20:39 Відповісти
Якщо багато відео в нас знято,то чому не всі вже тоді? Вже ті відео,які зняті в містах,з чіткою геолокацією вистачає,для дискредитації.І нічого не потрібно додатково знімати.Плюс люди один одному передають,родичів і друзів мають і потім можуть все одно впізнати місцевість,або самих людей,або номери автівок.По селам взагалі робляться рейди з тцк і було навіть відео,де до хат заходять і через паркани перелазять.
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03.06.2024 21:36 Відповісти
Я вже казав - живу в Полтаві , тцк бачив десяток разів , але жодного разу не бачив щоб вони за кимось ганялися чи комусь крутили руки . Натомість - читаю кацапню і бачу до чого вони хилять .
По друге - буваю в селі в родичів , від них ніколи ні про які рейди тцк , і тим більш про лазіння через паркани - жодного разу не чув .
В мене все .
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03.06.2024 22:03 Відповісти
Ну а я в невеликому місті на заході країни,то в нас тут сафарі.

Відео було де лізуть через паркани і там навіть сказали,де це було.І в хати лізли,також відео є і не одно.
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03.06.2024 23:27 Відповісти
Ось відео.де також запитували місцевість,а в коментарях,вже все знайшли.

https://x.com/ua_zinkoviy/status/1797606653019541990
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03.06.2024 21:43 Відповісти
Було б непогано, якби МО показало декілька розборів таких фальсифікацій.
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03.06.2024 11:11 Відповісти
от ви ідею подали, і завтра всі потужності студії квартал95 будуть кинуті на зйомки спростування безчинства тцк..... Ех ви)
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03.06.2024 13:20 Відповісти
Так, тому що сьогодні звідусіль лунвє шо то зняли кацапи, на окупованих територіях. І нарід як баче це своїми очима лякається шо він вже в окупації
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03.06.2024 18:15 Відповісти
Ага, а одеському воєнкому особисто пу в штани наклав)
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03.06.2024 11:37 Відповісти
Клав переважно в доларах та євро.
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03.06.2024 11:55 Відповісти
Розповісте це все психіатру.
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03.06.2024 12:26 Відповісти
100 % фейк бо немає ніяких ТЦК, є лише совкові воєнкомати з совковими ВЛК
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03.06.2024 12:46 Відповісти
Поки не будемо розстрілювати ухилянтів як дизертирів,а членів їх сімей засуджувати як посібників війни не виграєм.Важливо щоб ми до цієї надзвичайно простої істини дійшли раніше,ніж більшість ухилянтів не втікла за кордон.Погано,що Україною керує головний Ухилянт,погано що в нього комплекси на цей рахунок.
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03.06.2024 12:48 Відповісти
ого, вас з палати випустили? Пане юрій верніться будь ласка назад, і не переставайте приймати таблетки..... Я розумію, що від вас відмовилась родина і в дурці вас окрім санітара не відвідує ніхто, але телефон вам надавати це сюр...
П.С - "ухилянтів" розстрілюємо як дезертирів, а дезертирів як кого? Як іноагентів і зрадників? В результаті залишиться 1-1.5 млн зсушніків, обслуга у вигляді перепуганих жінок і пана юрія який в палаті приписався і тоді заживемо)))).... Здається мені, що доки отаких тупорилих як ви допускатимуть до соціуму, не буде тут ні майбутнього ні чогось хоть хорошого. Ви в своєму псевдопатріотичному брєду вже навіть не ховаєтесь, вам взагалі бочу мозок перетворило на синьо-жовту кашу з вкрапленнями узорів з вишиванки....
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03.06.2024 13:06 Відповісти
хлопчику---згинь з чату,бо щось від тебе смердить тухлятиною.
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03.06.2024 13:34 Відповісти
дідуля я не сиджу біля тебе, то вже ти наклав в памперс, я ж говорив не примружуйся так сильно
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03.06.2024 14:09 Відповісти
Як тільки розмова заходить про мобілізацію--то появляються всі провокатори,кацапи,малороси і просто сцикуни А іще цілеспрамована підривна діяльність фсб. Але скажу вам як батько,як людина В кожного є страх (небоїться тільки ідіот),але є почуття відповідальності за родину,за сімью,за державу ,за батьків,жінок,дітей. то мої близьки поступили саме так--ніхто їх силою не забирав,руки не крутив--з перших днів пішли захищатись від варварів-фашистів Ведіть себе достойно поважайте сою родину,батьківщину вам ніхто не буде викручувати руки.Ну а мерзота є,була і буде,то з нею потрібно відповідно і поступати ЗСУ__ПОТРІБНО НАША ДОПОМОГА І ВИ ВОЮЄТЕ НЕ ЗА КОГОСЬ (наших ворюг) А ЗА СЕБЕ
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03.06.2024 13:00 Відповісти
ну інакшого очікувати було не варто) типовий старий кровожерливий пенс який дорвався до телефону і примружуючись (важай не обісрись) строчить про патріотизм і обов'язки....
Дєд з тобою можна багато триндіти, і наврядчи в твою совкодрочерну черепну коробочку щось дійде але вже як є
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03.06.2024 13:08 Відповісти
Да заткнись ти сопля Іди в пісочницю.
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03.06.2024 13:36 Відповісти
ахаха, дєдуля розслабся в тебе зараз тиск підніметься
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03.06.2024 13:43 Відповісти
Щойно тема про мобілізацію - і вилазить смердюча пенсота і починає виправдовувати УСССР. Ви, лайна шматки, дограєтесь, що пенсії будете мати хіба що в вигляді самовідсмоктування.
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03.06.2024 15:48 Відповісти
Пенсіїї таким мусорам не скасують ніколи, на жаль
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03.06.2024 18:16 Відповісти
задача тцкашников - отловить ссыкуна, вытянуть его из под женской юбки и отправить защищать страну.
многие ссыкуны этим очень недовольны.
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03.06.2024 13:01 Відповісти
В нас з тобою дещо інша країна клоун... Ти мав наувазі державу)..... Якщо говорити про "страну" то тим більше мені ця війна до лампочки)))))....
П.С - і зробити його вмотивованим, щоб останньою його лебидиною пісенькою була автоматна черга в такий ненависний йому піксель і в тих виродків що його носять
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03.06.2024 13:12 Відповісти
ты слишком долго прячешься под юбкой и твои представления о жизни не совсем совпадают с реальностью.
я много видел таких "тыловых патриотов", как ты.
вылези из под юбки и сам посмотри, кто как разговаривает в настоящих окопах на настоящей войне, возьми лично послушай рацию.
по моим наблюдениям большинство говорит на суржике и часто с матом. и никакого срача по этому поводу на войне я никогда не наблюдал.
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03.06.2024 14:01 Відповісти
ЕМ що ви щойно висрали? я говорив про різницю між КРАЇНОЮ і ДЕРЖАВОЮ (СТРАНА і ГОСУДАРСТВО) а ви мені тут муть про різні мови)))...... В кого там мозги поплавило?)
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03.06.2024 14:03 Відповісти
ты скажешь все, что угодно, лишь бы тебя не вытаскивали из под юбки.
вылези оттуда и посмотри на реальную жизнь.
попробуй на войне, в окопах обьяснять всем разницу между "СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ".
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03.06.2024 15:04 Відповісти
РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ, не на війні!!! І тим хто розуміє цю різницю, пояснювати тим паче непотрібно такщо завались клоун окопний
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03.06.2024 16:09 Відповісти
Так можна би було говори тоді,якби люди не мали доступу до інтернет і не мали смартфонів
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03.06.2024 19:08 Відповісти
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