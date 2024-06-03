Значна частина відео в соцмережах, де зображені конфлікти з представниками ТЦК зняті на ТОТ, - Сухопутні війська
В Сухопутних військах заявляють, що значна частина контенту з конфліктами де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними була знята на окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.
"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій. Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями", - пишуть в пресслужбі.
Також в повідомленні йдеться, що для таких відео імітуються побиття, "в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити".
Водночас, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація "природності".
Зазначається, що раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.
"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", - наголошують в Сухопутних військах.
Будь ласка, зачекайте...
Та й не потрібно писати ваше ставлення до мене. БО МЕНІ ЦЕ НЕ ЦІКАВО.
І я не збирався писати про ВАС, ми здається про якості характеру
Слава Богу що ця їхня пропаганда не надто діє , і зірвати мобілізацію повністю - в них ніяк не виходить .
Погоджусь з тим що можливо - інколи тцк й передають куті меду , але я особисто жодного разу цього не бачив у своєму місті , тільки зі слів інших , і на сумнівних відосіках у шаріївської підстилки - олєшка . Який зараз є основним розповсюджувачем цього відеолайна .
От наприклад , як можна розібрати де це знято , в Україні чи на кацапії ? Мова про фото в цій новині .
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По друге - буваю в селі в родичів , від них ніколи ні про які рейди тцк , і тим більш про лазіння через паркани - жодного разу не чув .
В мене все .
Відео було де лізуть через паркани і там навіть сказали,де це було.І в хати лізли,також відео є і не одно.
https://x.com/ua_zinkoviy/status/1797606653019541990
П.С - "ухилянтів" розстрілюємо як дезертирів, а дезертирів як кого? Як іноагентів і зрадників? В результаті залишиться 1-1.5 млн зсушніків, обслуга у вигляді перепуганих жінок і пана юрія який в палаті приписався і тоді заживемо)))).... Здається мені, що доки отаких тупорилих як ви допускатимуть до соціуму, не буде тут ні майбутнього ні чогось хоть хорошого. Ви в своєму псевдопатріотичному брєду вже навіть не ховаєтесь, вам взагалі бочу мозок перетворило на синьо-жовту кашу з вкрапленнями узорів з вишиванки....
Дєд з тобою можна багато триндіти, і наврядчи в твою совкодрочерну черепну коробочку щось дійде але вже як є
многие ссыкуны этим очень недовольны.
П.С - і зробити його вмотивованим, щоб останньою його лебидиною пісенькою була автоматна черга в такий ненависний йому піксель і в тих виродків що його носять
я много видел таких "тыловых патриотов", как ты.
вылези из под юбки и сам посмотри, кто как разговаривает в настоящих окопах на настоящей войне, возьми лично послушай рацию.
по моим наблюдениям большинство говорит на суржике и часто с матом. и никакого срача по этому поводу на войне я никогда не наблюдал.
вылези оттуда и посмотри на реальную жизнь.
попробуй на войне, в окопах обьяснять всем разницу между "СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ".