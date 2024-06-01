Чернівецький обласний ТЦК заявив про другий за два дні напад на працівників (оновлено)
Сьогодні, 1 червня, у Чернівцях військовозобов’язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.
Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців.
Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.
Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози.
На місце події прибули правоохоронні органи.
Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи", - йдеться у повідомленні.
Водночас, як повідомила речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК.
За інформацією Маришевої, працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей.
За обома зверненнями в поліції почали перевірку.
Нагадаємо, 31 травня у Чернівецькій області в селі Черепківці військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.
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Ну вот и пошли ответки
Тут питання в іншому: у нас купа силовиків, які автомат бачили і регулярно практикуються у стрільбі. Плюс, сотні тисяч тих, хто строкову службу пройшов. То поки їх не мобілізували, навіщо чіпати тих, хто автомата не бачив?
Зате зараз я, блін, 100% придатний, хоча за 20 років моя хвороба усугубилася і додалася ще одна (обидві є в 402 наказі). Тобто якимось діловодом і папірці перекладати мене вважали непридатним, а простим рядовим з автоматом бігати я цілком придатний. ЦЕ НОРМАЛЬНО???
№ 2124-IX від 15.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20#n15
1- вижити;
2-знищити побільше ворогів;
3-і повернутись з Перемогою живими і здоровими до своїх рідних.
Сама задача не вирішиться і тому ви повинні самі просити і вимагати, щоб вас навчили, якщо недостатньо чогось вам дають, бо це життя... Подивіться відео Євгена Карася на ютуб, де в перші дні війни він розповідав, як їм видали нлоу і вони по інтернету вчились, як ними користуватись, а через годину після відеозанять підбили вже перший танк. І я, як офіцер багато не знав в перші дні війни і сам підходив до начштаба, щоб дав толкового сержанта і показав елементарні тактичні речі, бо ті офіцери, яких питав і самі толком не знали, як вого має бути, бо служив до цього не в піхоті... А зараз цього всього мобілізованих вже вчать і дуже добре - вчіться постійно.
Зустрічав на службі депутата Барну. На жаль, він загинув минулого року. Тягнибок служить а його син недавно отримав поранення і лікувався в госпіталі. Майже всі депутати-свободівці служать. Моя мрія була зустріти на фронті зе-команду на чолі з Єрмаком-Татаровим...
ТЦК хотіло одним махом виконати план на рік
https://www.youtube.com/watch?v=nxhHVrTBR-U&pp=ygUn0LLQtdC00LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LrQvtC70LvQtdC60YbQuNGP https://www.youtube.com/watch?v=nxhHVrT ... C60YbQuNGP
Відпустили просто так. Домовились. Ніхто з посадовців не пред'явив посвідчення. Того, що "п'яний", не відвезли на опосвідчення на алкоголь. Мдя, куди катимося?
І потім, .. я просто уявити собі не можу яка буде мобілізація в наступному році.
Бо якщо будуть набирати силою, то при першому серйозному натиску фронт посипеться. Щоб не посипався будуть змушені ставити заградзагони. (Напевно з саме тих броньованих МВСників) А як так повернуться справи, то не виключено появлення групових втікачів або поверненні зброї в сторону заградзагонів. І тут дійсно можлива громадянська війна і появлення махновщина. Путін буде задоволений роботою зелені.
Это не призыв, а лишь удивление...
Так как по классике "если на стене висит ружьё - то оно обязательно выстрелит"....