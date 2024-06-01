Чернівецький обласний ТЦК заявив про другий за два дні напад на працівників (оновлено)

Сьогодні, 1 червня, у Чернівцях військовозобов’язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Черкащині на подвір’я працівника ТЦК невідомі кинули вибуховий пристрій

Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози.

На місце події прибули правоохоронні органи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі представники ТЦК затримали чоловіка з вадами серця та олігофренією. У військкоматі кажуть, що документів, які б підтверджували діагноз, не було надано. ВIДЕО

Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомила речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК.

За інформацією Маришевої, працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей.

За обома зверненнями в поліції почали перевірку.

Нагадаємо, 31 травня у Чернівецькій області в селі Черепківці військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.