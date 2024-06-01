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Новини Мобілізація
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Чернівецький обласний ТЦК заявив про другий за два дні напад на працівників (оновлено)

Мобілізація

Сьогодні, 1 червня, у Чернівцях військовозобов’язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Черкащині на подвір’я працівника ТЦК невідомі кинули вибуховий пристрій

Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози.

На місце події прибули правоохоронні органи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі представники ТЦК затримали чоловіка з вадами серця та олігофренією. У військкоматі кажуть, що документів, які б підтверджували діагноз, не було надано. ВIДЕО

Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомила речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК.

За інформацією Маришевої, працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей.

За обома зверненнями в поліції почали перевірку.

Нагадаємо, 31 травня у Чернівецькій області в селі Черепківці військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.

Чернівецький обласний ТЦК та СП про напад на працівника

Автор: 

Чернівці (561) мобілізація (3054) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+62
Попереджали ж.. з такою поведінкою ТЦК все закінчиться ТЦКшною Врадієвкою..
А всього то треба було дотримуватись законів, і працювати над заохоченням армійців. Є купв людей, готові працювати з зп 20+ в армії. Працювати. З чіткими правилами, зрозумілими командирами.. але зе все спотворив
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01.06.2024 21:03
+39
Задумайтеся над простим фактом: під час мобілізації 2014-2016 такого не було навіть у східних регіонах, де за яника голосували...
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01.06.2024 21:04
+38
А я ж казав. Зелені дограються до масової непокори - не буде ні податків, ні ТЦК, нічого. І так туди прийде РФ і всіх вбє, але ж ці ідіоти СПЕЦІАЛЬНО ТАК РОБЛЯТЬ
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01.06.2024 21:11
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А что произошло? Почему на на них нападают? Почему не через самый гуманный суд решают свои проблемы?
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01.06.2024 21:35 Відповісти
та то кацапські правакатори нападают для іпсо
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01.06.2024 21:38 Відповісти
А в чем цель ипсо?
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01.06.2024 22:02 Відповісти
Заважати запаковувати в бусик громадян, які через кілометрові черги охочих і через зайнятість не можуть дістатися до ТЦК самі
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01.06.2024 22:09 Відповісти
Т.е ипсо направлено на то, чтоб человек не мирился произволом? О_о Странное ипсо.
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01.06.2024 23:08 Відповісти
Щось на працівників хлібзаводів, молокозаводів, двірників ніхто не нападає, а на працівників ТЦК - нападають, а що сталося?
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01.06.2024 21:37 Відповісти
Не вежливые
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01.06.2024 21:40 Відповісти
Тцк сами себя полностью дискредитировали. Такую фуйню, шо они творят - проще сову на глобус натянуть.
Ну вот и пошли ответки
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01.06.2024 21:41 Відповісти
Нажаль, рано чи пізно це мало статися і першим хто все це розпочав були автори закону 8271 та ті, хто за нього проголосував тим сами розпочавши першу кризу мобілізаційного процесу, коли величезна кількість людей, які могли б воювати вирішили, що за таких умов воно їм не треба. Далі все пішло по наростаючій - дедалі більші утиски з боку влади та варварські методи з боку її посіпак і дедалі більше охочих уникнути мобілізації за будь-яку ціну. Як не прикро, але реальність така: якщо здебільшого хворих, слабких та старих побоями та викраденнями женуть на війну на кінцевий результат це ніяк не вплине - лише трохи його відтермінує (хоча владу це влаштовує, бо за цей час вона ще чимало вкраде). Звісно, можуть ще дійти і до загороджувальних загонів, але це теж нічого не дасть, адже тоді про іноземні гроші та зброю можна буде одразу забути, бо цивілізовані країни подібне варварство не підтримуватимуть.
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01.06.2024 21:41 Відповісти
На заград.загони закриють очі. Як зараз на методи мобілізації...
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01.06.2024 22:00 Відповісти
Можливий, але малоймовірний варіант. Якщо з "бусифікацією" влада ще може щось там заперечувати, стверджувати що це просто хтось перегнув на місцях, чи п'яного зловили, що буде перевірка і т.п. то загороджувальними загонами це не пройде. Буде спротив та сутички між ними та мобілізованими, чималий розголос та абсолютне несприйняття суспільством аж до масових заворушень - на це вже не вийде заплющити очі.
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01.06.2024 22:18 Відповісти
Висновок з описаного - в Україні рашисти чи їх агентура узурпували всю владу і роблять все можливе щоб знищити Україну
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02.06.2024 12:16 Відповісти
Наслухаються, блін, ворожої дезінформації і не хочуть, щоб їх наші герої - ТЦК і поліція - в бусик і на передову волокла. До чого ж довірливі люди...
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01.06.2024 21:52 Відповісти
вчора знайомий загинув малий худий 42р троє дітей -прийшли додому коли старшому виповнилось 18р -рівно місяць тому забрали вчора загнув -у армії не служив двоє старих батьків він один син -за місяць він став штурмовиком та попав у саме пекло-це нормально?!! суки подоляцки
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01.06.2024 21:56 Відповісти
Угу, якщо гребуть уже всіх підряд і величезні сили тцкашників і поліції просто тупо на вилов людей, то виникають резонні запитання - а куди ви, чорт забирай, тих людей діваєте і що з ними там відбувається?
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01.06.2024 22:06 Відповісти
Колись я не бачив автомата,а тим паче міжконтинентальну ракету,але навчився і стріляти з автомата,а головне запускати МІЖКОНЕНТАЛЬНУ РАКЕТУ Причому швидко. То тільки дебіл пускає соплі і говорить ,--я не вмію стріляти Перестаньте кацапські боти розганяти брехню
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01.06.2024 23:07 Відповісти
І скільки часу вас до того готували? Ну не місяць же, правда?

Тут питання в іншому: у нас купа силовиків, які автомат бачили і регулярно практикуються у стрільбі. Плюс, сотні тисяч тих, хто строкову службу пройшов. То поки їх не мобілізували, навіщо чіпати тих, хто автомата не бачив?
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02.06.2024 09:41 Відповісти
І так, я хотів "побачити автомата" і 20 років тому САМ добровільно подався на воєнку в універі (у 2000-х вона за бажанням була). Тоді мене не хотіли брати через проблеми зі здоров'ям.

Зате зараз я, блін, 100% придатний, хоча за 20 років моя хвороба усугубилася і додалася ще одна (обидві є в 402 наказі). Тобто якимось діловодом і папірці перекладати мене вважали непридатним, а простим рядовим з автоматом бігати я цілком придатний. ЦЕ НОРМАЛЬНО???
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02.06.2024 09:44 Відповісти
🥺☹️😢😠🙏🙏🙏
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01.06.2024 23:17 Відповісти
Фактично людину без підготовки відразу відправили на штурм. Це непряме вбивство. Командир вбивця, який його туди відправив не понесе жодної юридичної відповідальності, бо захищений диктаторським неправовим законом, прийнятим кремлівськими слугами найбільш вірогідно на замовлення з ворожого кремля.
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02.06.2024 12:26 Відповісти
Хто зі слуг кремля голосував за цей закон, який відверто суперечить базовим стандартам НАТО?
№ 2124-IX від 15.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20#n15
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02.06.2024 12:33 Відповісти
Військова людина , навчена, вміє користуватися зброєю і відправляє на фронт цивільного який того автомата і в руках не тримав. То це так має бути?
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01.06.2024 21:59 Відповісти
Я вам відкрию секрет. Максимум чому Тцкпшники навчені це стріляти з Ак та Пм. Ну ще жінок по куткам тягати.
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02.06.2024 09:05 Відповісти
Небажає наша недовлада працювати в законному руслі.чомусь на цих тцкашників всі нападають,а вони все по культурному роблять.
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01.06.2024 22:04 Відповісти
Хулиганы!
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01.06.2024 22:11 Відповісти
Що посієш то і пожнеш.Ви 1,5 року тероризуєте населення.Тепер схоже населення це дістало.
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01.06.2024 22:32 Відповісти
Пока пару ухилянтів не пристрелять на місці.такі випадки будкть збільшуватись. Проти дебілів тільки сила може примусити зменшити агресію.
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01.06.2024 23:02 Відповісти
Вот только это действует и в другую сторону... Учитывая что в ТЦК могут служить даже умственно отсталые, они тоже видимо понимают только силу. Глядишь, начнут действовать по закону, а не по беспределу.
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02.06.2024 00:32 Відповісти
Ні, тоді тцкшникі теж почнуть стріляти і ТЦК підпалювати, на любу дію завжди знайдеться протидія. Впевнений, що ти виборець Зеленського. Бо ідіотські думки приходять
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02.06.2024 01:12 Відповісти
Як же ви всім громадянам ярлики понавішали …. А може пішли ви на @уй , а? М
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02.06.2024 09:08 Відповісти
Вчив мобілізованих тільки з тцк. Частина стогнали 1-й тиждень: після армії спалю той тцк, і т.п. виття. Спитав прямо, хто має захищати його, його сім'ю, його будинок іт.п., хлопці-добровольці стримали ту навалу і далі воюють, а ви хотіли на їхньому горбу і рибку з'їсти і ...! Але так не буде, бо ворог сильний, а добровольці не бескінечні, не вічні і не залізні. Коротше майже всі можуть воювати і всіх можна навчити крім повних дебілів, алкоголіків і кончених ублюдків. Всім страшно. Зараз такого немає, а в молодості запам'ятався страх, коли щелепа дубіє ніби дали два обезболюючі уколи перед тим, як вирвати зуб, коліна терпнуть, м'язи на ногах... Коротше, будете стогнати, плакатись рідним, яким і так не весело, очі кожен раз засцикати і не вчитись військової справи, як треба - не виживете. Ви не перші і не останні - до вас були хлопці і після вас прийдуть хлопці і всі потрохи стають воїнами. Беріться до справи і пам'ятайте, що в вас зараз є триєдина задача, яку ви мусите вирішити:
1- вижити;
2-знищити побільше ворогів;
3-і повернутись з Перемогою живими і здоровими до своїх рідних.
Сама задача не вирішиться і тому ви повинні самі просити і вимагати, щоб вас навчили, якщо недостатньо чогось вам дають, бо це життя... Подивіться відео Євгена Карася на ютуб, де в перші дні війни він розповідав, як їм видали нлоу і вони по інтернету вчились, як ними користуватись, а через годину після відеозанять підбили вже перший танк. І я, як офіцер багато не знав в перші дні війни і сам підходив до начштаба, щоб дав толкового сержанта і показав елементарні тактичні речі, бо ті офіцери, яких питав і самі толком не знали, як вого має бути, бо служив до цього не в піхоті... А зараз цього всього мобілізованих вже вчать і дуже добре - вчіться постійно.
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01.06.2024 23:05 Відповісти
Здавалося б, правильні речі написав, але проблема не в тому що страшно вмирати. Проблема в тому, що повинні воювати в першу чергу ті, хто вміє воювати, потім ті, кому є що втрачати, і тільки в останню чергу бідняки, які ніколи не служили. Бо ви почали з останніх чомусь.
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02.06.2024 00:29 Відповісти
Зараз військовозобов'язані мають можливість піти в армію, отримати, принаймні, автомат і зустріти ворога практично на рівних. Якщо ворог прийде до нього додому, він пустить по колу його дружину, його дочку, його сестру, не виключено, що й його самого, охочі знайдуться. А він лише пищатиме: "?6ите, как хотите, только не бейте!". А потім його примусово мобілізують і кинуть "м'ясом" штурмувати Варшаву.
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02.06.2024 08:20 Відповісти
Все так, але ви так і не дали відповідь на питання, чому нема логічного пріоритету у призові до армії? Чому масово набираються хворі, слабкі, невмотивовані, які ніколи в армії не були при наявності людей, які проходили строкову службу? Чому майже усі ті хто був непридатний до сторокової раніше, тепер без обмежень стають придатними?
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02.06.2024 10:51 Відповісти
Наскільки я знаю, зараз відмінили категорію "обмежено придатні" (за новим законом). Все інше, що Ви написали - то така жуйня. Чого це слабкі та невмотивовані не мають служити? Як мотивують у немитій, знаєте? Спецназівців(!!!) держаком від швабри у сраку!
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03.06.2024 08:41 Відповісти
Тобто на ваш погляд скасування обмеженої придатності це нормально? Розкажіть мені який сенс у хворих, невмотивованих, слабких людях на фронті? Щоб вони залишали позиції, забезпечуючи прориви фронту ворогом? Такі люди у якості платників податків значно більш ефективні, ніж у якості гарматного м'яса, яке живе на фронті 1-2 тижня (це статистика із перших рук). І ви продовжуєте тактику лякального порівняння із рф, але так і не даєте відповіді на те чому нема пріорітезації призову за якістю особового складу? Я вам так скажу, що якщо в країні вже нема кому воювати окрім кривих, косих, то все війна програна і це тільки відтермінування неминучої капітуляції шляхом закидання м'ясом по совковій доктрині. А ще подумате на тим як така мобілізація виглядає для суспільства, продовжуючи його демотивовувати до того стану, що воно перестає бачити різницю між окупантами і ТЦК. А це дуже небезпечна теза...
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03.06.2024 10:01 Відповісти
Доречі у якому підрозділі ви служите і власним прикладом мотивуєте громадян?
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03.06.2024 10:05 Відповісти
Ну, ти мене прибив! Я, у свої 67 років ніде не служу. Служить моя дочка, не твоє діло - де, і готується мій син - 21 рік.
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03.06.2024 10:39 Відповісти
І тому ви повинні самі просити і вимагати - Нажаль ні. Не всі люди комунікабельні. Для багатьох цілодобове спілкування у колективі, то хуже смерті.
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02.06.2024 01:14 Відповісти
Був один інтелігент, здається, з Запоріжжя чи Кривого рогу. Завжди вибачався- ''я щось не те сказав''? Я йому казав, що ти нічого поганого не робиш і менше вибачайся, бо ти навіть не матюкаєшся. Будь впевненішим і хай ті, що матюкаються, як зеки, вибачаються. Якщо виживете, то це в майбутньому вам полегшить життя в колективах... Звичайно ******* те, що в кожного є якісь свої заскоки, але, головне, щоб вони не виходили за загальнолюдські рамки - багато залежить від самого командира-начальника в армії...
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02.06.2024 10:58 Відповісти
В скажіть будь ласка , чому ви навчаєте Витрачаєте час ,держава гроші і т.д , коли є вже навчені ? І ще , скажіть будь ласка , скількі ви навчили мобілізованих з числа « козирних». Скількі вам таких попадалось. Ну вже не питаю у відсотках. Питаю хоч в одиницях. Дякую.
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02.06.2024 09:13 Відповісти
Для всіх:Русскаязичні в Україні мільйон причин знайдуть, щоб не вчити, не знати і не розмовляти українською, а ухилянти стільки ж причин знайдуть, щоб не йти служити і не захищати свою рідну українську землю!.... І тих і тих - зневажаю.
Зустрічав на службі депутата Барну. На жаль, він загинув минулого року. Тягнибок служить а його син недавно отримав поранення і лікувався в госпіталі. Майже всі депутати-свободівці служать. Моя мрія була зустріти на фронті зе-команду на чолі з Єрмаком-Татаровим...
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02.06.2024 10:42 Відповісти
Олег Барна загинув, а його брат Богдан Барна служить.
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02.06.2024 10:46 Відповісти
Рекомендую ! В кінці просто сміх і позір :

ТЦК хотіло одним махом виконати план на рік
https://www.youtube.com/watch?v=nxhHVrTBR-U&pp=ygUn0LLQtdC00LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LrQvtC70LvQtdC60YbQuNGP https://www.youtube.com/watch?v=nxhHVrT ... C60YbQuNGP

Відпустили просто так. Домовились. Ніхто з посадовців не пред'явив посвідчення. Того, що "п'яний", не відвезли на опосвідчення на алкоголь. Мдя, куди катимося?
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01.06.2024 23:28 Відповісти
Лубінець обіцяв відеофіксацію.
І потім, .. я просто уявити собі не можу яка буде мобілізація в наступному році.
Бо якщо будуть набирати силою, то при першому серйозному натиску фронт посипеться. Щоб не посипався будуть змушені ставити заградзагони. (Напевно з саме тих броньованих МВСників) А як так повернуться справи, то не виключено появлення групових втікачів або поверненні зброї в сторону заградзагонів. І тут дійсно можлива громадянська війна і появлення махновщина. Путін буде задоволений роботою зелені.
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02.06.2024 00:28 Відповісти
Если бы в 22-м году кто-то написал здесь, что у нас военкоматы гоняются за людьми, избивают и отправляют на фронт - его бы заклеймили как кацапскую лахту. Сегодня это уже действительность. И тенденция прорисовывается все более явственно. Через год-полтора ТЦК-шники станут основой заград отрядов. Будут врываться в дома, стрелять в тех, кто оказывает сопротивление, а тех, кто не оказывает, гнать на фронт. Делают такое те, кто очень не хочет попасть (вернуться) на фронт сам, именно поэтому их не пугает возможная криминальная ответственность. Только они не осознают, что после окончания войны на них начнут охотиться те, кого они "мобилизовали" и кому повезло выжить.
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02.06.2024 04:01 Відповісти
тцк - не військові.або ж тилові криси в формі,які ніколи не приймали участі в боях,або бувші мєнти.там бойових нема.
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02.06.2024 05:42 Відповісти
Ну да, все на ментов гонят. Про Лють, КОРД и другие подразделения полиции, которые воюют никто не слышал, или не хочет слышать. А когда стал вопрос призыва личного состава МВД, а пожарники петицию подали, что им на фронт никак нельзя, это только Гончаренко заметил. В общем предлагаю на данном сайте в число ухилянтов включить ещё и пожарников
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02.06.2024 10:08 Відповісти
Меня удивляет один момент... В стране полно левых кацапских стволов... И что интересно эти стволы еще не работают против ОПГ самоименуемой "ТЦК"...
Это не призыв, а лишь удивление...
Так как по классике "если на стене висит ружьё - то оно обязательно выстрелит"....
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02.06.2024 13:00 Відповісти
"Чим далі від фронту, тим кровожерніша аудиторія": Андрій Хливнюк зізнався, як реагує на українців призовного віку, яких зустрічає на концертах за кордоном https://patrioty.org.ua/society/chym-dali-vid-frontu-tym-krovozhernisha-audytoriia-andrii-khlyvniuk-ziznavsia-iak-*******-na-ukraintsiv-pryzovnoho-viku-iakykh-zustrichaie-na-kontsertakh-za-kordonom-516630.html
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02.06.2024 13:21 Відповісти
думаю скоро по вам снайперы работать начнут)) не потому что все бояться идти на фронт а что бы вас приземлить на землю грешную
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02.06.2024 18:56 Відповісти
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