На Черкащині на подвір’я працівника ТЦК невідомі кинули вибуховий пристрій
У четвер, 30 травня, невідомі кинули вибухівку у двір військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.
Зазначається, що подія сталася 30 травня у селищі Катеринопіль. Тоді невідомі кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України.
Від вибуху на подвір’ї члени його сім’ї не постраждали. Про ситуацію повідомили правоохоронним органам.
В обласному ТЦК додали, що працівник військкомату став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.
Там також стверджують, що вибух на подвір’ї працівника ТЦК стався на тлі "ганебної інформаційної кампанії" з дискредитації українських військових.
"Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку", - заявили в ТЦК і додали, що "інформаційно-ментальна" атака ворога "буде приречена" на поразку за умови відповідального ставлення українців до інформації із соцмереж і медіа.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.
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Скільки вже разів військові і волонтери - звертали на це увагу , навіть пропонували чорноротих агітаторів які агітують суспільство проти мобілізації - зарахувати до ворожої агентури і колаборантів , але нікому до цього діла як не було так і не має . СБУ зайняте Червінським , а не олєшками , Зєлі на це взагалі пох , у нього - саміт міра . От і - маємо те що маємо .
Блазень, ти собі вже так мозок скрутив самовиправданнями, що кровотеча там ще буде від такого.
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Талановита людина - талановита в усьому. І безперервно служить своїй країні та народу, не те що злісні ухилянти
Жодна росіянська пропаганда не наробила стільки шкоди нашій армії і псуванню іміджу ЗСУ як це зробили злодії з ТЦК!
У двір військовослужбовцю кинули гранату!
А в єрмака чи боневтіка бодай спитати за тисячі смертей сцикотно?
найвеличніший чотириразовий ухилянт ваш кумир і взірець.
І так, серед військовослужбовців ТЦК багато відвоювавших, контужених, після поранень.
А відомо вам, що наприклад на базі магдалинівського ТЦК сформовано батальйон який зараз на лиманському напрямку воює?