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На Черкащині на подвір’я працівника ТЦК невідомі кинули вибуховий пристрій

На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК

У четвер, 30 травня, невідомі кинули вибухівку у двір військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що подія сталася 30 травня у селищі Катеринопіль. Тоді невідомі кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України.

Від вибуху на подвір’ї члени його сім’ї не постраждали. Про ситуацію повідомили правоохоронним органам.

В обласному ТЦК додали, що працівник військкомату став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

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Там також стверджують, що вибух на подвір’ї працівника ТЦК стався на тлі "ганебної інформаційної кампанії" з дискредитації українських військових.

"Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку", - заявили в ТЦК і додали, що "інформаційно-ментальна" атака ворога "буде приречена" на поразку за умови відповідального ставлення українців до інформації із соцмереж і медіа.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.

Також читайте: На Дніпропетровщині на одній з підстанцій обленерго виявили вибухівку

Автор: 

вибухівка (471) ТЦК та СП (570) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+49
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тело своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тело змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тело продовжить свою місію з деградації.
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01.06.2024 10:21
+33
Фсбешні боти до того дійшли, що пишуть, що тцкашники людей з вулиць викрадають, б'ють жінок, а поліція на це дивиться і нічого не робить

Хто живе в Україні той просто весело сміється над такою маячнею
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01.06.2024 10:18
+30
"Ганебна інформаційна кампанія" ніяк не зрівняється з ганебною державною системою, що всіляко намагається законсервуватись, і це на тлі смертей героїв і простих людей, що кров л'ють за все святе, що є у нас. У влади нема нічого святого і перемога з ними недосяжна. Рану помиями не залікувать, пожежу бензином не загасить, економіку з крадіями не збудувать, війну з ухилянтами не перемогти. Думай те.
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01.06.2024 10:12
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Так а хіба до цього діло не йшло ? Владі ж завжди було пох на розв'язану кацапами і підтриману нашими корисними ідіотами антимобілізаційну пропаганду . Численні олєшки і луганські , в купі з кацапами , своїми відосіками ( часто фейковими ) добряче накрутили суспільство , влаштувавши в українських соцмережах цілу вакханалію з закликами - нікуди не йти , сидіти вдома або взагалі - перепливати Тису . І в того бидла ще й вистачає совісті ставити собі патріотичні аватарки , на кшталт - Україна переможе і тд. , водночас закликаючи косити від мобілізації !! Отакі поцрєоти . !
Скільки вже разів військові і волонтери - звертали на це увагу , навіть пропонували чорноротих агітаторів які агітують суспільство проти мобілізації - зарахувати до ворожої агентури і колаборантів , але нікому до цього діла як не було так і не має . СБУ зайняте Червінським , а не олєшками , Зєлі на це взагалі пох , у нього - саміт міра . От і - маємо те що маємо .
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01.06.2024 11:21 Відповісти
Ага, тільки забули сказати що ворог сидить в ОПі і руйнує Україну з середини!
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01.06.2024 10:48 Відповісти
Это было предупреждение, наверное. Буде хуже.
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01.06.2024 10:50 Відповісти
Буде те, що вони отримають наказ стріляти на ураження таких уїбанів і все на цьому скінчиться.
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01.06.2024 10:58 Відповісти
Я так міркую що і у тих "у***нів" може знайтись зброя. І тут вже хто перший встигне. Так що якщо погана реакція чи п'єш на службі - краще йди на кухню пічку топити.
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01.06.2024 11:18 Відповісти
Мінус бидло буде. Потім люди ще і на могилу срати будуть ходити, за те що на військового зброю наставив.
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01.06.2024 11:39 Відповісти
Тут я згоден. Але на твою могилу срати не буду.
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01.06.2024 12:00 Відповісти
Тебе тиса чекає, утікач.
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01.06.2024 12:22 Відповісти
Скільки платять? Як отримуєш зрадницькі гроші?
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01.06.2024 12:26 Відповісти
Які гроші? Може ти мені розповіси за скільки ти тут постиш *****,з метою зірвати мобілізацію?
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01.06.2024 12:44 Відповісти
Якраз ти її і зриваєш. Хто тобі дав завдання, на кого працюєш? Хто тебе надоумив, куратори хто?
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01.06.2024 12:51 Відповісти
І чим же я зриваю, тим що не підримую загрозливі, або будь-які шкідливі дії спрямовані на тцк? Тим що не маю жодного співчуття до ждунів,та втікачів від тцк?
Блазень, ти собі вже так мозок скрутив самовиправданнями, що кровотеча там ще буде від такого.
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01.06.2024 12:58 Відповісти
Я не з тцк. А таких що чинять опір, треба стріляти, бо це загрожує здоров'ю військового. Тому не сильно тут бикуй,*** путінський.
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01.06.2024 13:07 Відповісти
Уже было! 1933-38 год! Потом такие как ты стонали! А меня за что!
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01.06.2024 18:04 Відповісти
Бла бла бла, як завжди ні про що.
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02.06.2024 09:41 Відповісти
Ну і нормально мінус ждуни будуть.
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01.06.2024 13:03 Відповісти
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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01.06.2024 10:53 Відповісти
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП.
======

Талановита людина - талановита в усьому. І безперервно служить своїй країні та народу, не те що злісні ухилянти
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01.06.2024 11:02 Відповісти
Закрий свій брехливий-вонючий рот кацапчику.
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01.06.2024 14:37 Відповісти
Ось дивись йолопе, в світі є комп'ютери та телефони з яких кожна людина може відправити текстове повідомлення, натомість є проблема текс набирають за допомогою клавіатури, працюють на клавіатурі пальцями рук. То може ти поділишся досвідом як ти особисто працюєш на клавіатурі ротом? Дякую, що ти як був блазнем так їм і залишився.
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01.06.2024 16:59 Відповісти
Стиль спілкування --кацапа і малороса. Бо щось подібне може говорити може ще хловчик вз пісочниці Бо ти навіть ніколи не можеш здогадуватись хто твій опонент А взагалі "спущусь "до твого спілкування і скажу--витри соплі шмаркач і ніколи не давай оцінку людям,яких ти не знаєш.
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01.06.2024 17:55 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/efVrcynCvw0
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01.06.2024 18:24 Відповісти
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01.06.2024 11:19 Відповісти
****** зелені, зробили розбрат між цивільними і військовими чого не було на початку 2022 коли стояли черги до військкоматів
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01.06.2024 11:24 Відповісти
Ну все, обстріляний,гранату з за укриття метнув,можна тікати в бойову частину,поки на батьківщині в вбиральні не притопили.А так,можливо земляки й закриють очі.
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01.06.2024 12:03 Відповісти
Нормальний вояк, що "сапогами місив війну" навіть після важкого поренення НІКОЛИ не піде працювати в ТЦК! Бо це НЕРЕАЛЬНИЙ зашквар! Бо там немає нормальних людей! Там самі тварюки! Особисто знаю двох хлопців які з початку війни служили в ТЦК. Але вже через місяць сбігли відтуди! Бо казали, що там тварюкі ще ті! ТЦК дискредитувало себе і його треба ліквідувати! А співробітників люструвати! Тому українці в праві самозахисту мають право захищати себе від злочинного угруповання під назвою ТЦК!
Жодна росіянська пропаганда не наробила стільки шкоди нашій армії і псуванню іміджу ЗСУ як це зробили злодії з ТЦК!
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01.06.2024 12:07 Відповісти
Там все зайнято до кінця війни
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01.06.2024 12:39 Відповісти
Чому нормальний вояка, який воював не може піти в тцк,бо утіканти, та ждуни поважати не будуть?
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01.06.2024 12:40 Відповісти
Закрий свій вонючий рот кацапчику.
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01.06.2024 14:45 Відповісти
Скільки платять за цей копіпаст не маючий жодного відношення до реальності?
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01.06.2024 15:24 Відповісти
Того, хто підірвав- на кол.👎👎👎
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01.06.2024 12:09 Відповісти
Найбільші патріоти тут це ті кого не призвуть і ті кому за 60
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01.06.2024 12:38 Відповісти
Ти ба які герої!
У двір військовослужбовцю кинули гранату!
А в єрмака чи боневтіка бодай спитати за тисячі смертей сцикотно?
найвеличніший чотириразовий ухилянт ваш кумир і взірець.
І так, серед військовослужбовців ТЦК багато відвоювавших, контужених, після поранень.
А відомо вам, що наприклад на базі магдалинівського ТЦК сформовано батальйон який зараз на лиманському напрямку воює?
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01.06.2024 14:15 Відповісти
Гидко читати на Цензорі,провокаторів,кацапів і платних ботів про ЗСУ,про ТЦК. Вони насищені брехнею,цинізмом,і просто баранячими потрохами. І ще до них доєднуються всяки сцикуни і тим кому "какая разніца" Вам не вдасться посіяти ворожнечу до ЗСУ. Ви просто ублюдки,а не люди.
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01.06.2024 14:42 Відповісти
Чим ті, хто кинув вибуховий пристрій в будинок працівника ТЦК відрізняються від кацапів-окупантів та бандюків? Для мене нічим і заслуговують на відповідну кару. Так само повинні бути покарані всі продажні гниди в судах, владі, ТЦК, ВЛК і т.п.. І тут вже обов'язок і вина влади, якщо це не робиться в Державі.
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01.06.2024 17:50 Відповісти
ко ко ко. так будет с каждым тыцыкуном и полицаем, кто добровольно и самостоятельно, нарушает твоё личное пространство, твои права и свободы. значит эта гнида даёт своё добровольное, ещё раз, ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие на такие же методы к себе
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01.06.2024 22:55 Відповісти
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