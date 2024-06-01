На Черкащині на подвір’я працівника ТЦК невідомі кинули вибуховий пристрій

У четвер, 30 травня, невідомі кинули вибухівку у двір військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що подія сталася 30 травня у селищі Катеринопіль. Тоді невідомі кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України.

Від вибуху на подвір’ї члени його сім’ї не постраждали. Про ситуацію повідомили правоохоронним органам.

В обласному ТЦК додали, що працівник військкомату став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК

Там також стверджують, що вибух на подвір’ї працівника ТЦК стався на тлі "ганебної інформаційної кампанії" з дискредитації українських військових.

"Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку", - заявили в ТЦК і додали, що "інформаційно-ментальна" атака ворога "буде приречена" на поразку за умови відповідального ставлення українців до інформації із соцмереж і медіа.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.

Також читайте: На Дніпропетровщині на одній з підстанцій обленерго виявили вибухівку