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Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК

журналіст Стригун отримав повістку

Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в армію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Вчора були мої ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах, про темники на Чернігів. А сьогодні мені з роботи подзвонили і сказали: "На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили".У понеділок, 3 червня потрібно бути у військкоматі для уточнення медичних даних", — розповів Стригун.

Журналіст зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу.

"Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І в 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у ТЦК, — ред.) був. Вони мають буквально всі дані, телефон, адреса, електронна пошта... Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня (після розповіді про "темники", — ред.) через "Укрінформ" у Києві", — сказав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Колектив відмовився так працювати, - ЗМІ

Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про список "бажаних" і "небажаних" спікерів, керуючись яким журналісти мали готувати матеріали для "Укрінформу" по Чернігівській області Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

"Я не знаю не буду казати, що це точно пов'язано. Можливо це такий дивний збіг, але у такий дивний збіг після вчорашнього виступу, а сьогоднішньої повістки, якось слабо віриться. Тим більше, що так сталося, що я навіть за СРСР в армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися", — сказав він.

Журналіст надав Суспільному копію наказу, у якому гендиректор Укрінформу" Сергій Череватий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки. Кореспондент зобов'язаний о 10:00 3 червня з'явитися до третього відділу Звенигородського РТЦК та СП, а після цього надати в "Укрінформ" інформацію про перебування у ТЦК.

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Напередодні кореспондент "Укрінформу" у Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.

Автор: 

журналістика (1759) темники (15) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+40
Влада ухилянтів в усій своїй ницій красі. Карає тим, чого сама найбільше боялась і боїться.
Гієни.
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31.05.2024 19:42
+35
Тому ТЦК і є безкарними - виконують при потребі необхідні вказівки
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31.05.2024 19:41
+32
АРМІЯ - як ПОКАРАННЯ. Сталінізм або царизм. Колись Шевченку так впаяли покарання "в солдати". Найшов би всіх хто за це голосував і ремнем по жопі поки б не відвалилась
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31.05.2024 19:42
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О, зелені почали використовувати тцк як каральний орган вже не приховуючись.
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31.05.2024 20:08 Відповісти
У 1930-х були трійки, у 2024-му - бусік тцк.
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31.05.2024 20:43 Відповісти
Та це ж ,,совпадєниє".
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31.05.2024 20:19 Відповісти
ого сколько тут зелёных и тэцэкунских гнид повылазило и почёркали комменты. например
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31.05.2024 20:30 Відповісти
здобули.давно забуті темники часів кучми та януковича повернулися в новій іпостасі зе.
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31.05.2024 20:36 Відповісти
режим зепідра придумав спосіб як позбуватися незручних йому журналістів, активістів, патріотів - відправляти їх на фронт, де їх швидко задвухсотять дебіли командири. шах і мат, порохоботи, навіть путін до цього не додумався.
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31.05.2024 20:41 Відповісти
Тупі совки та рішали злодійкуваті з самого ОП шукають спосіб помститися.
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31.05.2024 20:46 Відповісти
Як швидко московські посіпаки заміняють сліди Мацуку виключили із списків,а цьому вже дали повістку в тцк.
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31.05.2024 20:54 Відповісти
Зараз набіжить "ботва" і буде тут капсом писати "А чим він кращий, хай ще 3 роки послужить". ТЦК працює так наче ми з Молдовою воюємо і перемога - питання часу
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31.05.2024 20:58 Відповісти
Ничего новово в Украине, если влада несподобается комы то готовся... понесёш покарание, пойдёш служит в 128 бригаду, воевать не надо будет только принять участие в построении...Таким макаром скоро в Украине останутся только жополизы пересидента, корумпанты, марияна безмозгла...кто там ещё? Придётся извинится и пригласить боевого разведчика Люсю Арестовича ( который почему то не арестованный), а Роман Червинский за гратами...можете обяснить почему так? Так что подумать есть о чём, несмотря какaя у тебя фамилия Стригун или другая, постригут всех ...под одну гребёнку...
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31.05.2024 21:07 Відповісти
Мацука чи мацуока був Фунтом. А все таки Дерьмака з Хрипатим починає плющити, бо знову вступили в свою рідну стихію -зелене гавно.
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31.05.2024 21:39 Відповісти
ЛОХ🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 22:05 Відповісти
Чи хто сумнівається що це помста Зеленського та Єрмака за свою ляльку мацуку?
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31.05.2024 22:13 Відповісти
ще скажіть що єрмак особисто не звонив
тут уже або влада або Україна
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31.05.2024 22:35 Відповісти
Священний обов'язок Захисту Батьківщини гопота перетворила на покарання...
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31.05.2024 22:45 Відповісти
Бо сама сидить у владі і зробила собі " бронь"...тож інших можна карати нещадно...їм схоже сподобалося-"своїм все- чужим Закон"...
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01.06.2024 00:05 Відповісти
У влади з'явився новий "законний" метод боротьби з "неугодними" журналістами-типу в Армію і з кінцями...
Надаю Західні партнери звернуть на то увагу а журналістська спільнота не залишить то без уваги...
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01.06.2024 00:03 Відповісти
Оперативненько.
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01.06.2024 00:18 Відповісти
дєрьмачня до цього не причетна!! ній!! не сумнівайтеся!!
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01.06.2024 00:04 Відповісти
то вже створений спеціальний каральний орган для журналістів, що займається врученням повісток неугодним? Чого чоловіку Мосійчучки не вручили ще повістки?
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01.06.2024 00:24 Відповісти
Зелені ушльопки розправляються над критиками зашквареної влади.
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02.06.2024 23:26 Відповісти
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