Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК

Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в армію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Вчора були мої ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах, про темники на Чернігів. А сьогодні мені з роботи подзвонили і сказали: "На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили".У понеділок, 3 червня потрібно бути у військкоматі для уточнення медичних даних", — розповів Стригун.

Журналіст зазначив, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу.

"Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І в 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у ТЦК, — ред.) був. Вони мають буквально всі дані, телефон, адреса, електронна пошта... Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня (після розповіді про "темники", — ред.) через "Укрінформ" у Києві", — сказав журналіст.

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Відповідаючи на питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про список "бажаних" і "небажаних" спікерів, керуючись яким журналісти мали готувати матеріали для "Укрінформу" по Чернігівській області Стригун зазначив, що не може пов'язувати ці дві події, але збіг "дивний".

"Я не знаю не буду казати, що це точно пов'язано. Можливо це такий дивний збіг, але у такий дивний збіг після вчорашнього виступу, а сьогоднішньої повістки, якось слабо віриться. Тим більше, що так сталося, що я навіть за СРСР в армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися", — сказав він.

Журналіст надав Суспільному копію наказу, у якому гендиректор Укрінформу" Сергій Череватий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки. Кореспондент зобов'язаний о 10:00 3 червня з'явитися до третього відділу Звенигородського РТЦК та СП, а після цього надати в "Укрінформ" інформацію про перебування у ТЦК.

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Напередодні кореспондент "Укрінформу" у Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун розповів про існування списку, керуючись яким, мали готувати матеріали для агенції. Згідно з ним, були "бажані" спікери — люди, до яких варто звертатися за коментарями, і "небажані". Лист з такими вказівками надійшов у грудні 2023 року.