Екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Колектив відмовився так працювати, - ЗМІ

Колишній гендиректор агентства "Укрінформ" Олексій Мацука розсилав редакції "темники" із небажаними спікерами. Проте колектив агентства відмовився за ними працювати.

Про це йдеться в матеріалі УП "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

У листопаді 2023 року генеральним директором Укрінформу призначили журналіста Олексія Мацуку.

УП зазначає, що з приходом Мацуки в Укрінформі з'явилися і лояльні до Офісу Президента контент-мейкери.

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Відразу після призначення нових менеджерів у колективі Укрінформу відбулися конфлікти, йдеться в матеріалі.

"Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які "бажано висвітлювати", а також, як "краще пояснювати" політичні, військові та міжнародні події. Простіше кажучи, "темники". Творчі редакції також отримували списки експертів з контактами, до яких варто звертатися при підготовці новинних і аналітичних матеріалів", - пише видання.

Один із учасників планірки пригадує: "На одній з перших планірок Мацука запитав, навіщо ми опублікували, на його думку, "піарний" блог тодішнього командувача Об'єднаних сил генерала Сергія Наєва. Він довго обурювався. А потім наказав погоджувати з ним усі блоги, статті, інтерв'ю".

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Також відеовідділу Укрінформу намагалися заборонити публікувати в YouTube контент із соцмереж колишнього командувача Об'єднаних сил.

УП ознайомилася із документами для регіонів, які надсилав Мацука. Майже в кожному файлі була колонка "небажані спікери" з переліком людей, організацій, місцевих політиків, коментарі яких не треба використовувати в матеріалах. Серед "небажаних спікерів" – опозиційні до нинішньої влади діячі.

Перелік небажаних спікерів у Львівській області

Перелік небажаних спікерів у Дніпропетровській області

Перелік небажаних спікерів у Івано-Франківській області

За даними журналістів, колектив агентства відмовився працювати за темниками.

"Коли Мацука дізнався, що "темники" розійшлися по всьому агентству, а не лише серед регіональних кореспондентів, то перелякався. Спочатку все заперечував, потім казав, що надсилав тільки дві колонки (з темами і спікерами. - Ред.), а третю (з "небажаними спікерами". - Ред) хтось інший дописав. Через деякий час узагалі наказав власкорам у областях зробити матеріали з усіма "небажаними спікерами", - розповів один із очевидців тих подій в агентстві.

Водночас у медійній команді ОП заперечили свою причетність до появи "темників" в Укрінформі. А Олексій Мацука відмовився відповідати на запитання, звідки їх отримав.

"В метаданих більшості документів є ім'я та прізвище радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана, який у 2020-му балотувався до облради від партії "Слуга народу", але не був обраний. У розмові з УП він запевняє, що не створював таких файлів, не знайомий з Мацукою і не розуміє, як його ім'я та прізвище потрапило в метадані", - зазначили у матеріалі.

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