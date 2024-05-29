Екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Колектив відмовився так працювати, - ЗМІ
Колишній гендиректор агентства "Укрінформ" Олексій Мацука розсилав редакції "темники" із небажаними спікерами. Проте колектив агентства відмовився за ними працювати.
Про це йдеться в матеріалі УП "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
У листопаді 2023 року генеральним директором Укрінформу призначили журналіста Олексія Мацуку.
УП зазначає, що з приходом Мацуки в Укрінформі з'явилися і лояльні до Офісу Президента контент-мейкери.
Відразу після призначення нових менеджерів у колективі Укрінформу відбулися конфлікти, йдеться в матеріалі.
"Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які "бажано висвітлювати", а також, як "краще пояснювати" політичні, військові та міжнародні події. Простіше кажучи, "темники". Творчі редакції також отримували списки експертів з контактами, до яких варто звертатися при підготовці новинних і аналітичних матеріалів", - пише видання.
Один із учасників планірки пригадує: "На одній з перших планірок Мацука запитав, навіщо ми опублікували, на його думку, "піарний" блог тодішнього командувача Об'єднаних сил генерала Сергія Наєва. Він довго обурювався. А потім наказав погоджувати з ним усі блоги, статті, інтерв'ю".
Також відеовідділу Укрінформу намагалися заборонити публікувати в YouTube контент із соцмереж колишнього командувача Об'єднаних сил.
УП ознайомилася із документами для регіонів, які надсилав Мацука. Майже в кожному файлі була колонка "небажані спікери" з переліком людей, організацій, місцевих політиків, коментарі яких не треба використовувати в матеріалах. Серед "небажаних спікерів" – опозиційні до нинішньої влади діячі.
За даними журналістів, колектив агентства відмовився працювати за темниками.
"Коли Мацука дізнався, що "темники" розійшлися по всьому агентству, а не лише серед регіональних кореспондентів, то перелякався. Спочатку все заперечував, потім казав, що надсилав тільки дві колонки (з темами і спікерами. - Ред.), а третю (з "небажаними спікерами". - Ред) хтось інший дописав. Через деякий час узагалі наказав власкорам у областях зробити матеріали з усіма "небажаними спікерами", - розповів один із очевидців тих подій в агентстві.
Водночас у медійній команді ОП заперечили свою причетність до появи "темників" в Укрінформі. А Олексій Мацука відмовився відповідати на запитання, звідки їх отримав.
"В метаданих більшості документів є ім'я та прізвище радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана, який у 2020-му балотувався до облради від партії "Слуга народу", але не був обраний. У розмові з УП він запевняє, що не створював таких файлів, не знайомий з Мацукою і не розуміє, як його ім'я та прізвище потрапило в метадані", - зазначили у матеріалі.
Будь ласка, зачекайте...
не зганьбили честь Державної установи -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Українське телеграфне агентство почало діяти https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 16 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року. З червня до листопада 1918 року його очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Донцов .
Згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інститутом масової інформації , агентство «Укрінформ» увійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «білого списку» українських медіа у 2020 році. Цей список включає медіа, які мають рівень якісної інформації понад 95 %. У березні 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інститут масової інформації рекомендував інтернет-ЗМІ «Укрінформ» як достовірне медіа, якому можна довірятиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-10 [
а цього мацуку-суку гнати сцаними тряпками із журналістики
@GrigoriySilence
Всем было понятно, кто такой Мацука, когда полупокеры из его редакции «Новости Донбасса» получали аккредитацию у дырявых и спокойно катались по оккупированному Донецку.
Я даже не говорю уже о «повстанцах» и «ополченцах» в текстах его редакции.
україну захопили медведчук портнов, сдупо риги.
тотальний реванш антимайдану.
@leusenko1
·
https://x.com/leusenko1/status/1795746539991920935 2 ч
З тотальною цензурою, як у путіна, ЗЕ веде Україну не в ЄС і НАТО, а на московські болота: темники медведчука повернулися! Керівництво Укрінформу, призначене ригами ОПи, розсилало списки заборонених спікерів - серед них депутати з "ЄС" та інш. політсил, ветерани і голови громад.
"Байден, чому ми досі не в НАТО?"
(ВОЗ еленський)
При всій повазі до порядних мешканців Донеччини і Луганщини.
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Українським медіа-простором керує якийсь "Підорван". Дожилися...
Обі Ван Кенобі
Значит це куїло :
Підар Ван Андрій
З 21 травня 2019 року Сергій Нахманович Шефір був призначений першим помічником Зеленського. 30 березня 2024 року звільнений з посади першого помічника Президента України
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що Шефір у 2013 році отримав громадянство рф. За даними «Государственной информационной системы миграционного учета» московії, Сергій Шефір отримав російський паспорт 27.09.2013 року. Станом на 4 травня 2024 року цей паспорт є дійсним. https://t.me/mosiychuk72/34025 https://t.me/mosiychuk72/34025
Сергій Шефір - один з найближчих довірених людей в оточенні президента Зеленського і особистий друг з часів юності та «Студії Квартал-95». Як і Володимир Зеленський - він народився у Кривому Розі, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН. Включно з «95-м кварталом» майбутнього президента України.
Вважається, що саме Сергій та Борис Шефіри запросили Зеленського в команду КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит», яка пізніше виграла вищу російську лігу КВН. Згодом Сергій Шефір став кінопродюсером та сценаристом.
Это что означает?
Что я ,обычный человек, понимаю - какая тварь Мацука!!!
А УМНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ этого не понимают?
Как меня достало количество идиотов в Украине кругом!!!
Идиотами войны не выигрывают...