Экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами. Коллектив отказался так работать, - СМИ
Бывший гендиректор агентства "Укринформ" Алексей Мацука рассылал редакции "темники" с нежелательными спикерами. Однако коллектив агентства отказался по ним работать.
Об этом говорится в материале УП "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
В ноябре 2023 года генеральным директором Укринформа назначили журналиста Алексея Мацуку.
УП отмечает, что с приходом Мацуки в Укринформе появились и лояльные к Офису Президента контент-мейкеры.
Сразу после назначения новых менеджеров в коллективе Укринформа произошли конфликты, говорится в материале.
"Почти ежедневно Мацука распространял в редакционных чатах темы, которые "желательно освещать", а также, как "лучше объяснять" политические, военные и международные события. Проще говоря, "темники". Творческие редакции также получали списки экспертов с контактами, к которым стоит обращаться при подготовке новостных и аналитических материалов", - пишет издание.
Один из участников планерки вспоминает: "На одной из первых планерки Мацука спросил, зачем мы опубликовали, по его мнению, "пиарный" блог тогдашнего командующего Объединенными силами генерала Сергея Наева. Он долго возмущался. А потом приказал согласовывать с ним все блоги, статьи, интервью".
Также видеоотделу Укринформа пытались запретить публиковать в YouTube контент из соцсетей бывшего командующего Объединенных сил.
УП ознакомилась с документами для регионов, которые присылал Мацука. Почти в каждом файле была колонка "нежелательные спикеры" с перечнем людей, организаций, местных политиков, комментарии которых не надо использовать в материалах. Среди "нежелательных спикеров" - оппозиционные к нынешней власти деятели.
По данным журналистов, коллектив агентства отказался работать по темникам.
"Когда Мацука узнал, что "темники" разошлись по всему агентству, а не только среди региональных корреспондентов, то перепугался. Сначала все отрицал, потом говорил, что присылал только две колонки (с темами и спикерами. - Ред.), а третью (с "нежелательными спикерами". - Ред) кто-то другой дописал. Через некоторое время вообще приказал собкорам в областях сделать материалы со всеми "нежелательными спикерами", - рассказал один из очевидцев тех событий в агентстве.
В то же время в медийной команде ОП отрицают свою причастность к появлению "темников" в Укринформе. А Алексей Мацука отказался отвечать на вопрос, откуда их получил.
"В метаданных большинства документов есть имя и фамилия советника председателя Черниговской ОГА Андрея Подорвана, который в 2020-м баллотировался в облсовет от партии "Слуга народа", но не был избран. В разговоре с УП он уверяет, что не создавал таких файлов, не знаком с Мацукой и не понимает, как его имя и фамилия попало в метаданные", - отметили в материале.
Пожалуйста, подождите...
не зганьбили честь Державної установи -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Українське телеграфне агентство почало діяти https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 16 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року. З червня до листопада 1918 року його очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Донцов .
Згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інститутом масової інформації , агентство «Укрінформ» увійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «білого списку» українських медіа у 2020 році. Цей список включає медіа, які мають рівень якісної інформації понад 95 %. У березні 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інститут масової інформації рекомендував інтернет-ЗМІ «Укрінформ» як достовірне медіа, якому можна довірятиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-10 [
а цього мацуку-суку гнати сцаними тряпками із журналістики
@GrigoriySilence
Всем было понятно, кто такой Мацука, когда полупокеры из его редакции «Новости Донбасса» получали аккредитацию у дырявых и спокойно катались по оккупированному Донецку.
Я даже не говорю уже о «повстанцах» и «ополченцах» в текстах его редакции.
україну захопили медведчук портнов, сдупо риги.
тотальний реванш антимайдану.
@leusenko1
·
https://x.com/leusenko1/status/1795746539991920935 2 ч
З тотальною цензурою, як у путіна, ЗЕ веде Україну не в ЄС і НАТО, а на московські болота: темники медведчука повернулися! Керівництво Укрінформу, призначене ригами ОПи, розсилало списки заборонених спікерів - серед них депутати з "ЄС" та інш. політсил, ветерани і голови громад.
"Байден, чому ми досі не в НАТО?"
(ВОЗ еленський)
При всій повазі до порядних мешканців Донеччини і Луганщини.
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Українським медіа-простором керує якийсь "Підорван". Дожилися...
Обі Ван Кенобі
Значит це куїло :
Підар Ван Андрій
З 21 травня 2019 року Сергій Нахманович Шефір був призначений першим помічником Зеленського. 30 березня 2024 року звільнений з посади першого помічника Президента України
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що Шефір у 2013 році отримав громадянство рф. За даними «Государственной информационной системы миграционного учета» московії, Сергій Шефір отримав російський паспорт 27.09.2013 року. Станом на 4 травня 2024 року цей паспорт є дійсним. https://t.me/mosiychuk72/34025 https://t.me/mosiychuk72/34025
Сергій Шефір - один з найближчих довірених людей в оточенні президента Зеленського і особистий друг з часів юності та «Студії Квартал-95». Як і Володимир Зеленський - він народився у Кривому Розі, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН. Включно з «95-м кварталом» майбутнього президента України.
Вважається, що саме Сергій та Борис Шефіри запросили Зеленського в команду КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит», яка пізніше виграла вищу російську лігу КВН. Згодом Сергій Шефір став кінопродюсером та сценаристом.
Это что означает?
Что я ,обычный человек, понимаю - какая тварь Мацука!!!
А УМНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ этого не понимают?
Как меня достало количество идиотов в Украине кругом!!!
Идиотами войны не выигрывают...