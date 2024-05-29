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Экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами. Коллектив отказался так работать, - СМИ

Мацука розсилав темники в Укрінформі

Бывший гендиректор агентства "Укринформ" Алексей Мацука рассылал редакции "темники" с нежелательными спикерами. Однако коллектив агентства отказался по ним работать.

Об этом говорится в материале УП "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

В ноябре 2023 года генеральным директором Укринформа назначили журналиста Алексея Мацуку.

УП отмечает, что с приходом Мацуки в Укринформе появились и лояльные к Офису Президента контент-мейкеры.

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Сразу после назначения новых менеджеров в коллективе Укринформа произошли конфликты, говорится в материале.

"Почти ежедневно Мацука распространял в редакционных чатах темы, которые "желательно освещать", а также, как "лучше объяснять" политические, военные и международные события. Проще говоря, "темники". Творческие редакции также получали списки экспертов с контактами, к которым стоит обращаться при подготовке новостных и аналитических материалов", - пишет издание.

Один из участников планерки вспоминает: "На одной из первых планерки Мацука спросил, зачем мы опубликовали, по его мнению, "пиарный" блог тогдашнего командующего Объединенными силами генерала Сергея Наева. Он долго возмущался. А потом приказал согласовывать с ним все блоги, статьи, интервью".

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Также видеоотделу Укринформа пытались запретить публиковать в YouTube контент из соцсетей бывшего командующего Объединенных сил.

УП ознакомилась с документами для регионов, которые присылал Мацука. Почти в каждом файле была колонка "нежелательные спикеры" с перечнем людей, организаций, местных политиков, комментарии которых не надо использовать в материалах. Среди "нежелательных спикеров" - оппозиционные к нынешней власти деятели.

Темники Укрінформу
Перечень нежелательных спикеров во Львовской области
Темники Укрінформу
Перечень нежелательных спикеров в Днепропетровской области
Темники Укрінформу
Перечень нежелательных спикеров в Ивано-Франковской области

По данным журналистов, коллектив агентства отказался работать по темникам.

"Когда Мацука узнал, что "темники" разошлись по всему агентству, а не только среди региональных корреспондентов, то перепугался. Сначала все отрицал, потом говорил, что присылал только две колонки (с темами и спикерами. - Ред.), а третью (с "нежелательными спикерами". - Ред) кто-то другой дописал. Через некоторое время вообще приказал собкорам в областях сделать материалы со всеми "нежелательными спикерами", - рассказал один из очевидцев тех событий в агентстве.

В то же время в медийной команде ОП отрицают свою причастность к появлению "темников" в Укринформе. А Алексей Мацука отказался отвечать на вопрос, откуда их получил.

"В метаданных большинства документов есть имя и фамилия советника председателя Черниговской ОГА Андрея Подорвана, который в 2020-м баллотировался в облсовет от партии "Слуга народа", но не был избран. В разговоре с УП он уверяет, что не создавал таких файлов, не знаком с Мацукой и не понимает, как его имя и фамилия попало в метаданные", - отметили в материале.

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Топ комментарии
+28
Зустрічайте - Кім Чен Зе.
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29.05.2024 14:27
+22
"Дєло мєртвєчука живьот і працвєтаєт! Ура таваріщі!"
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29.05.2024 14:21
+21
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1795746539991920935 2 ч

З тотальною цензурою, як у путіна, ЗЕ веде Україну не в ЄС і НАТО, а на московські болота: темники медведчука повернулися! Керівництво Укрінформу, призначене ригами ОПи, розсилало списки заборонених спікерів - серед них депутати з "ЄС" та інш. політсил, ветерани і голови громад.
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29.05.2024 14:37
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"Дєло мєртвєчука живьот і працвєтаєт! Ура таваріщі!"
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29.05.2024 14:21 Ответить
молодці журналісти!
не зганьбили честь Державної установи -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Українське телеграфне агентство почало діяти https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 16 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року. З червня до листопада 1918 року його очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Донцов .


Згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інститутом масової інформації , агентство «Укрінформ» увійшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «білого списку» українських медіа у 2020 році. Цей список включає медіа, які мають рівень якісної інформації понад 95 %. У березні 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Інститут масової інформації рекомендував інтернет-ЗМІ «Укрінформ» як достовірне медіа, якому можна довірятиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-10 [

а цього мацуку-суку гнати сцаними тряпками із журналістики
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29.05.2024 15:20 Ответить
Треба розуміти, що зеГнида з єрмачмом не відступлять поки при владі, будуть намагатись зробити з України кацапоБидлостан ким самі і являються. Гнати їх треба!!
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29.05.2024 15:48 Ответить
З 1918-го???
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29.05.2024 19:57 Ответить
Донецький кадр журноглист ( не плутати із небагатьма справжніми журналістами в Україні ) Мацука справжня мацука.
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29.05.2024 14:26 Ответить
Мацука - хороший журналист. Проукраинский, что редкость для донецких журналистов. Но, видимо, плохой менеджер
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29.05.2024 19:57 Ответить
Поняття "хороший журналіст" і темники несумісні. Прихлєбатєль зеленої шушари.
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29.05.2024 20:49 Ответить
Про "нормального журналіста" мацуку.

@GrigoriySilence

Всем было понятно, кто такой Мацука, когда полупокеры из его редакции «Новости Донбасса» получали аккредитацию у дырявых и спокойно катались по оккупированному Донецку.

Я даже не говорю уже о «повстанцах» и «ополченцах» в текстах его редакции.
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30.05.2024 09:18 Ответить
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30.05.2024 09:19 Ответить
Я спрвжнії журнлістів бачив тільки Портнікова,Бутусова, на 5-му, "Прямому" і "Експрессо", решта їдуни шашликів з рук Самого.
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29.05.2024 22:56 Ответить
Зустрічайте - Кім Чен Зе.
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29.05.2024 14:27 Ответить
я вже давно кажу:
україну захопили медведчук портнов, сдупо риги.
тотальний реванш антимайдану.
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29.05.2024 14:28 Ответить
Ноги ростуть з жОПи, до гадалки не ходи! 🤬
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29.05.2024 14:35 Ответить
З жопи дєрьмака. І їх треба давно повиривати.
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29.05.2024 14:54 Ответить
От вам і політична цензура!
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29.05.2024 14:37 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1795746539991920935 2 ч

З тотальною цензурою, як у путіна, ЗЕ веде Україну не в ЄС і НАТО, а на московські болота: темники медведчука повернулися! Керівництво Укрінформу, призначене ригами ОПи, розсилало списки заборонених спікерів - серед них депутати з "ЄС" та інш. політсил, ветерани і голови громад.
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29.05.2024 14:37 Ответить
це ж цей гандон,котрий боровся за уми і серця данєцкіх ,просував створення російськомовного продукту((
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29.05.2024 14:44 Ответить
Журналістський ''ГУЛАГ''
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29.05.2024 14:46 Ответить
Чергова, спіймана за руку ***** дєрьмака.
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29.05.2024 14:53 Ответить
Гамнюк , чи гімнюк ?
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29.05.2024 15:10 Ответить
Дайте вгадаю, російське ІПСО?
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29.05.2024 15:18 Ответить
Гнати того мацуку, це донецький сепар який добре прилаштувався і просуває темники .і російськомовний продукт.
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29.05.2024 15:21 Ответить
Та не мацуху треба гнати, а того/тих, хто мацухам посади роздає.
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29.05.2024 16:12 Ответить
Повага колективу, що відмовились працювати з якоюсь конченою продажною ********!
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29.05.2024 15:24 Ответить
Повага повагою але потрібно приймати контрміри проти дій зеригофсбшної свори, бо знову будуть вихвалятись як ,,развєлі всєх как катят''!
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29.05.2024 15:52 Ответить
Отака вона квартальна демократія...
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29.05.2024 15:28 Ответить
"Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи!"
"Байден, чому ми досі не в НАТО?"
(ВОЗ еленський)
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29.05.2024 15:51 Ответить
це наші вороги, ідейні путінці, які хочуть перетворити нас на росію
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29.05.2024 15:33 Ответить
Тю. А що тут дивного? Доброго ранку на рашці 2.0
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29.05.2024 15:48 Ответить
респект Журналістам що відмовилися так працювати і викрили цю гниду
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29.05.2024 15:48 Ответить
Байден,чому ми ще не в НАТО?
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29.05.2024 16:28 Ответить
Що б не будували в Україні, а виходить совецкий_союз...
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29.05.2024 16:39 Ответить
Донецький чувачок 9 років бовтався в Києві,як експерт з Даннбасса, ЗЕлень його побачила і дала відповідальну,звичну для нього роботу. Мацука не підкачав....але щось пішло не так....
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29.05.2024 16:48 Ответить
...це видно ще один рятівник бамбаса ******?
При всій повазі до порядних мешканців Донеччини і Луганщини.
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29.05.2024 17:19 Ответить
"В метаданих більшості документів є ім'я та прізвище радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана, який у 2020-му балотувався до облради від партії "Слуга народу", але не був обраний. Джерело:
***********
Українським медіа-простором керує якийсь "Підорван". Дожилися...
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29.05.2024 17:54 Ответить
Подорвани чи Підорван.
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29.05.2024 18:13 Ответить
Ну треба звертатись до класики :
Обі Ван Кенобі
Значит це куїло :
Підар Ван Андрій
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29.05.2024 22:36 Ответить
Колишній перший помічник Зеленського Сергій Шефір має громадянство росії.
З 21 травня 2019 року Сергій Нахманович Шефір був призначений першим помічником Зеленського. 30 березня 2024 року звільнений з посади першого помічника Президента України
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що Шефір у 2013 році отримав громадянство рф. За даними «Государственной информационной системы миграционного учета» московії, Сергій Шефір отримав російський паспорт 27.09.2013 року. Станом на 4 травня 2024 року цей паспорт є дійсним. https://t.me/mosiychuk72/34025 https://t.me/mosiychuk72/34025
Сергій Шефір - один з найближчих довірених людей в оточенні президента Зеленського і особистий друг з часів юності та «Студії Квартал-95». Як і Володимир Зеленський - він народився у Кривому Розі, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН. Включно з «95-м кварталом» майбутнього президента України.
Вважається, що саме Сергій та Борис Шефіри запросили Зеленського в команду КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит», яка пізніше виграла вищу російську лігу КВН. Згодом Сергій Шефір став кінопродюсером та сценаристом.
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29.05.2024 18:36 Ответить
Жесть… А що скажуть Зе тролі , що пасуться на Цензорі ? Від вашої влади лише зрада, горе та смерть ..
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30.05.2024 03:11 Ответить
Ще один САМОЗВАНЄЦЬ з'явився ! ? На посаду головного цензора українських ЗМІ.
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29.05.2024 18:44 Ответить
Яка ж мерзотна потвора, він не родич отого громозєкі з намальованними віями, що Ткачів ві найвеличнівшивого відганяє?
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29.05.2024 18:50 Ответить
Я с 2014 года пишу про то,что Мацука - эфэсбэшная консерва
Это что означает?
Что я ,обычный человек, понимаю - какая тварь Мацука!!!
А УМНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ этого не понимают?
Как меня достало количество идиотов в Украине кругом!!!
Идиотами войны не выигрывают...
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29.05.2024 20:00 Ответить
Не так. Насправді Зе напхав таких Мацук всюди до владних структур - у міністерства, СБУ і тд. Замінив інтелігентних патріотів такими собі Сирськими та Арахаміями ще з 2019 року. Як тут писали - реваншисти антимайданники тихенько узурпували владу. Хто заважає - томуповістку у ТЦК.
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30.05.2024 03:28 Ответить
Мацука українофоб і патентований "голубець",він був дівчиною Єрмака до того часу,поки Андрій Борисович не відбив Вовку у Лєнки Зеленської
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29.05.2024 22:45 Ответить
 
 