СМИ призывают Раду не принимать законопроект №7033-д, ограничивающий доступ к судебным решениям, связанным с войной
Медийщики призывают Верховную Раду не принимать законопроект 7033-д, поскольку он, по их мнению, будет препятствовать освещению уголовных дел, связанных с войной.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовало издание Ґрати.
Это, по мнению журналистов, лишит общественность контроля над правосудием в важных судебных процессах.
"Уже в этот четверг, 23 мая, Верховная Рада может рассмотреть законопроект 7033-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений". Упомянутая законодательная инициатива уже подверглась критике со стороны правозащитников, поскольку значительно ограничивает доступ к открытой информации в реестре судебных решений и предоставляет судьям неограниченные полномочия для этого. Она фактически закрывает от общественности решения по делам, связанным с войной, нацбезопасностью, войском и мобилизацией - таких, которые представляют значительный общественный интерес.
Мы, журналисты изданий, системно освещающих важные для общества судебные процессы и расследования, также видим в этом риски препятствования нашей работе, а также права наших читателей на получение достоверной информации о событиях в Украине", - отметили они.
Что предусматривает законопроект
Авторы обращения рассказали, что в законопроекте предлагают отсрочить публикацию судебных решений по делам о преступлениях, связанных с войной, нацбезопасностью, в отношении коллаборационистов, уклонения от мобилизации и тому подобное.
"По их замыслу, документы появятся в реестре только через год после окончания военного положения. Законопроект также наделяет судей правом "из соображений безопасности" не публиковать информацию, которая была объявлена в открытом заседании и которая, по мнению судей, "может способствовать идентификации" мест и учреждений критической инфраструктуры. Однако эти сведения легко можно найти в интернете. А при принятии этого решения судьи будут руководствоваться только своими убеждениями. Кроме того, из судебного реестра исчезнут все решения по указанным делам, которые были приняты с начала введения военного положения.
Судьи и сейчас, вместо того, чтобы закрывать от общественности только чувствительную информацию, предпочитают закрывать весь судебный процесс, ссылаясь на размытую формулировку "из соображений безопасности", и решение по делу в результате этого журналистам невозможно найти в реестре. Новый законопроект масштабирует и узаконит эту практику", - пояснили они.
Медийщики видят в законопроекте попытку цензуры, которая значительно сузит возможности общественного контроля над важными судебными процессами и вероятно будет способствовать судейскому произволу.
Нардепов призывают отклонить этот законопроект.
Обращение можно подписать по ссылке.
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