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ВР приняла в целом закон о начальной общевойсковой подготовке в учебных заведениях

Загальновійськова підготовка

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11092 об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки, которую предлагается проводить в образовательных учреждениях, в частности - в школах и профтехах.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, проект №11092 поддержан 297 голосами.

Что предлагается ввести?

Согласно закону, вводится начальная общевойсковая подготовка вместо допризывной.

Отмечается, что начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

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Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Захист України" и военно-патриотического воспитания.

Сейчас новые программы по дисциплине разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.

Автор: 

ВР (29234) законопроект (3220) военные учения (3457) подготовка (225) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+6
Така програма має базуватися на застосуванні бойової зброї. І нічого економити на цьому якщо нам потрібен результат! Стрільба та методи диверсійної та партизанської боротьби з ворогом. Вивчення спадку УПА. Кожен випускник школи має знати як вбити кацапа ножем, кулею, отрутою або вибухівкою. Вивчати потрібно конкретні практичні речі.
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22.05.2024 13:18
+3
ну, шо ж.
вітаю чергову профанацію.
будуть старшокласники та колєжані, маршувати і в жару і в холод.
особливо красиві дівчатка в коротеньких спідницях.

як раз, роботка непильна, підвалила, для отих "відставників", шо від окопів прикриваються пенсією.
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22.05.2024 13:24
+3
То справа добра та необхідна. Пам*ятаю що любима справа нашого полкана-совкодрочера була занятя стрільбою в тирі в положені лежачи з дівчатами-старшекласницями за зачиненими дверима ну а нам давав пару калашів розбирати та збирати на час з зав*язаними очима щоб до тиру не ломились
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22.05.2024 13:37
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А що, ДПЮ вже відмінили - було ж свого часу (добре пам'ятаю, бо через нього та фізкультуру залишився без диплому з відзнакою). Навіть возили на полігон стріляти з автомата та дрібнокаліберки.
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22.05.2024 13:15 Ответить
Така програма має базуватися на застосуванні бойової зброї. І нічого економити на цьому якщо нам потрібен результат! Стрільба та методи диверсійної та партизанської боротьби з ворогом. Вивчення спадку УПА. Кожен випускник школи має знати як вбити кацапа ножем, кулею, отрутою або вибухівкою. Вивчати потрібно конкретні практичні речі.
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22.05.2024 13:18 Ответить
Не тільки..треба ще знати що робити при будь яких видах атак, як рятуватись при хімічних атаках. Як надавати первинну медичну допомогу..багато чого!
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22.05.2024 13:37 Ответить
Ти якийсь хворий. Це всього-навсього діти і більше ніж розбирати калаш та марширувати- нічого не треба, а різати, вбивати вчать в іншому місці. Боже, скільки у нас дурнуватих.
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22.05.2024 13:41 Ответить
В 15 років (наприкінці 70-х) я вже відстрілявся з кулемета "Утьос", автомата калашнікова, карабіна сімонова і стєчкіна в військово-патріотичному клубі при батальоні почесної варти в м. Києві. І нам відверто говорили що ніяких "українських партизанів" в природі не існувало - були загони диверсантів які повністю забезпечувались з москви. Нам також давали основи диверсійної роботи. Нас вчили орієнтуванню на місцевості і скритному пересуванню. Більшість пацанів які займалися в клубі довше двох років вступили до військових училищ. Чому це не можна робити зараз? І ще. Марширувати на плацу нас не вчили. Зовсім. Вся оця "зарніца" була прикольною і веселою. Нас возили по "місцям бойової слави" і на місці реконструювали події з аналізом вдалих та провальних ходів суперників. Одного разу навіть возили в Карпати в район перевалу "Уклін" де енкеведешники розстріляли бандерівців... Ви якісь кончені. Вам здається що можна перемагати ні *** не роблячи для цього за принципом "бо ми того варті". От звідки такі "рожеві поні" беруться на третьому році війни?...
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22.05.2024 14:01 Ответить
Какие, нафиг, дети?! Это с 15 лет. Или у вас дество длится до 60 лет? Но вы правы - ничему их не будут учить, разве что маршировать. Калаш не дадут - зачем давать автомат какому то идиоту когда есть отличный массо-габаритный макет.
==============
Вот представьте себе картину - идут козломордые штурмовать Харьков. А на встречу марширует 30 человет с массо-габаритными макетами автоматов. И тут все они сразу же обосруться от страха и сдадуться в плен. Класс??! Или сдохнут со смеху, что вероятнее.
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22.05.2024 14:45 Ответить
До пенсии.
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22.05.2024 18:18 Ответить
мненіє бровісток і тамадів хто питав?
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22.05.2024 13:19 Ответить
ну, шо ж.
вітаю чергову профанацію.
будуть старшокласники та колєжані, маршувати і в жару і в холод.
особливо красиві дівчатка в коротеньких спідницях.

як раз, роботка непильна, підвалила, для отих "відставників", шо від окопів прикриваються пенсією.
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22.05.2024 13:24 Ответить
Брехня. Якщо воєнруками поставити комісованих військових, то ніяких маршів у спідницях не буде. Що за збочені думки? Головне - це воєнруки. При совдепії - навіть стріляти навчилась. А не тільки перев'язкам, маршам й т.і.
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22.05.2024 13:40 Ответить
зі всією повагою, до військових.
ви пропонуєте людей з пораненнями, з контузією, з спаленою нервовою системою допустити в навчальні заклади до дітей?
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22.05.2024 13:45 Ответить
Після реабілітації - можна. Чому ні? Пройшов психолога - і можна. В мене воєнруком був каперанг, з купою поранень - у другу світову воював, абсолютно адекіатна й добра людина був..

А можна і без поранень бути конченою тварюкою.
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22.05.2024 13:52 Ответить
ми з вами, в якихось різних сов'єтських союзах жили.

це ж класика:
трудовик алкаш. фізрук трахає всіх молодих учілок, але кохає хімічку. воєнрук, кінчений комуняка збоченець. англічанка, вся у модному. математичка, стара калоша. і географічка теж. історик, молодий чувак, ходить в походи зі старшокласниками.
у мене, ще була, люба вчителька української, бєрта йосіфовна.
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22.05.2024 14:07 Ответить
Точно в різних)) Трудовик/трудовичка з фізруком/фізручкою не бухали)) в мене були і фізруки (2 шт) і фізручка. Й трудовик і дві трудовички)) були німець і немкиня. А взагалі - я вчилась в новій школі, тому колектив був типу молодим. Найстаршим був воєнрук й дві технічки. А всі інші вчителі - до 40))
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22.05.2024 14:21 Ответить
Дико извиняюсь, а раньше кого ставили? Выпускников пищевого техникума?
============
Вам повезло, что научились стрелять. Вот бы посмотреть.
Единственное полезное что я узнал на ДПЮ это как снаряжать магазин. Все остальное, как сказано выше, бесполезная фигня и профанация.
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22.05.2024 14:49 Ответить
Ну для чого розводити брехню--ніяких марширувань ніколи не було. троль ти платний.
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22.05.2024 23:00 Ответить
То справа добра та необхідна. Пам*ятаю що любима справа нашого полкана-совкодрочера була занятя стрільбою в тирі в положені лежачи з дівчатами-старшекласницями за зачиненими дверима ну а нам давав пару калашів розбирати та збирати на час з зав*язаними очима щоб до тиру не ломились
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22.05.2024 13:37 Ответить
Алльо)) в нас теж полкан був)) але не збоченець - на стрільби ми спортформу надягали))
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22.05.2024 13:41 Ответить
мені й досі здається що наші дівчата спецом одягали на воєнку найкоротші спідниці щоб у полкана інфаркт стався пердчасно
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22.05.2024 13:44 Ответить
ммммм.....
в положенні, лежачі.
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22.05.2024 14:08 Ответить
позднее зажигание у долбней.......................................
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22.05.2024 13:49 Ответить
І що доржались з москалів ! Спочатку ржали як москалята незґрабно разом з пузатою вчителькою марширують , потім ржали з зеків , яких вербують в різні ЧВК . А до чого прийшла Україна ?
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22.05.2024 13:52 Ответить
То х-ло поставил такую задачу дерьмаку- подготовка сменного мяса.
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22.05.2024 18:24 Ответить
 
 