ВР приняла в целом закон о начальной общевойсковой подготовке в учебных заведениях

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11092 об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки, которую предлагается проводить в образовательных учреждениях, в частности - в школах и профтехах.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, проект №11092 поддержан 297 голосами.

Что предлагается ввести?

Согласно закону, вводится начальная общевойсковая подготовка вместо допризывной.

Отмечается, что начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

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Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Захист України" и военно-патриотического воспитания.

Сейчас новые программы по дисциплине разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.