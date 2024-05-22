ВР приняла в целом закон о начальной общевойсковой подготовке в учебных заведениях
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11092 об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки, которую предлагается проводить в образовательных учреждениях, в частности - в школах и профтехах.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, проект №11092 поддержан 297 голосами.
Что предлагается ввести?
Согласно закону, вводится начальная общевойсковая подготовка вместо допризывной.
Отмечается, что начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.
Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Захист України" и военно-патриотического воспитания.
Сейчас новые программы по дисциплине разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
==============
Вот представьте себе картину - идут козломордые штурмовать Харьков. А на встречу марширует 30 человет с массо-габаритными макетами автоматов. И тут все они сразу же обосруться от страха и сдадуться в плен. Класс??!
Или сдохнут со смеху, что вероятнее.
вітаю чергову профанацію.
будуть старшокласники та колєжані, маршувати і в жару і в холод.
особливо красиві дівчатка в коротеньких спідницях.
як раз, роботка непильна, підвалила, для отих "відставників", шо від окопів прикриваються пенсією.
ви пропонуєте людей з пораненнями, з контузією, з спаленою нервовою системою допустити в навчальні заклади до дітей?
А можна і без поранень бути конченою тварюкою.
це ж класика:
трудовик алкаш. фізрук трахає всіх молодих учілок, але кохає хімічку. воєнрук, кінчений комуняка збоченець. англічанка, вся у модному. математичка, стара калоша. і географічка теж. історик, молодий чувак, ходить в походи зі старшокласниками.
у мене, ще була, люба вчителька української, бєрта йосіфовна.
============
Вам повезло, что научились стрелять.
Вот бы посмотреть.
Единственное полезное что я узнал на ДПЮ это как снаряжать магазин. Все остальное, как сказано выше, бесполезная фигня и профанация.
в положенні, лежачі.