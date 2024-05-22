ВР ухвалила в цілому закон про початкову загальновійськову підготовку в закладах освіти

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11092 про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки, яку пропонується проводити в освітніх закладах, зокрема у школах і профтехах.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, проєкт №11092 підтриманий 297 голосами.

Що пропонується запровадити?

Згідно з законом, запроваджується початкова загальновійськова підготовка замість допризовної.

Зазначається, що початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

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Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання.

Наразі нові програми із дисципліни розробляються за погодженням з Міністерством оборони України.