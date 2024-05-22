ВР ухвалила в цілому закон про початкову загальновійськову підготовку в закладах освіти
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11092 про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки, яку пропонується проводити в освітніх закладах, зокрема у школах і профтехах.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, проєкт №11092 підтриманий 297 голосами.
Що пропонується запровадити?
Згідно з законом, запроваджується початкова загальновійськова підготовка замість допризовної.
Зазначається, що початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.
Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання.
Наразі нові програми із дисципліни розробляються за погодженням з Міністерством оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
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Вот представьте себе картину - идут козломордые штурмовать Харьков. А на встречу марширует 30 человет с массо-габаритными макетами автоматов. И тут все они сразу же обосруться от страха и сдадуться в плен. Класс??!
Или сдохнут со смеху, что вероятнее.
вітаю чергову профанацію.
будуть старшокласники та колєжані, маршувати і в жару і в холод.
особливо красиві дівчатка в коротеньких спідницях.
як раз, роботка непильна, підвалила, для отих "відставників", шо від окопів прикриваються пенсією.
ви пропонуєте людей з пораненнями, з контузією, з спаленою нервовою системою допустити в навчальні заклади до дітей?
А можна і без поранень бути конченою тварюкою.
це ж класика:
трудовик алкаш. фізрук трахає всіх молодих учілок, але кохає хімічку. воєнрук, кінчений комуняка збоченець. англічанка, вся у модному. математичка, стара калоша. і географічка теж. історик, молодий чувак, ходить в походи зі старшокласниками.
у мене, ще була, люба вчителька української, бєрта йосіфовна.
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Вам повезло, что научились стрелять.
Вот бы посмотреть.
Единственное полезное что я узнал на ДПЮ это как снаряжать магазин. Все остальное, как сказано выше, бесполезная фигня и профанация.
в положенні, лежачі.