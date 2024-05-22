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Штрафи за порушення комендантської години: Рада не змогла ухвалити закон

Штрафи за порушення комендантської години не ухвалили

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 190 нардепів. Повернення законопроєкту також провалили (216 за). Тому закон вважається відхиленим повністю.

У проєкті закону пропонували запровадити адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, зокрема комендантської години у вигляді штрафу.

"Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроект передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години", - пояснив нардеп.

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Автор: 

ВР (14949) комендантська година (264) штраф (1857) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+11
А як по борделям і кабакам гидота зелена буде їздити вночі?
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22.05.2024 12:15
+5
та вже два роки за це розстрілювати нада а вони штрафа не придумають..імбіцили
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22.05.2024 12:13
+4
порушнувальникі закону не змогли утвердити закон який їм заважає порушнювати?
диво якесь...
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22.05.2024 12:20
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Не зійшлися, хто буде перепустки продавати.
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22.05.2024 12:13 Відповісти
та вже два роки за це розстрілювати нада а вони штрафа не придумають..імбіцили
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22.05.2024 12:13 Відповісти
А як по борделям і кабакам гидота зелена буде їздити вночі?
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22.05.2024 12:15 Відповісти
З охороною із поліції та нац гвардії.
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22.05.2024 12:35 Відповісти
от якраз ім, мусара лиш честь віддадуть та побажають щасливої дороги
якщо взагалі зупинять...
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22.05.2024 13:18 Відповісти
Зона. Багатосерійний блокбастер. Від творців Шатлів через Чонгар, Шашликів у Ялті, 4000 доларів щомісяця кожному українцю!
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22.05.2024 12:16 Відповісти
гуляй, рваніна!
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22.05.2024 12:19 Відповісти
бл, які ж вони далекі від реальності
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22.05.2024 12:20 Відповісти
порушнувальникі закону не змогли утвердити закон який їм заважає порушнювати?
диво якесь...
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22.05.2024 12:20 Відповісти
Прості люди вночі і так сплять. Якщо й порушують комендантську, то лише у випадку крайньої необхідності. А тим, хто її порушує, мажорам, в тому числі і самим депутатам ніхто штраф не випише, їх навіть не зупинять.
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22.05.2024 12:31 Відповісти
Звісно а як вони тоді будуть усю ніч розважатися і пиячіти після прийняття вдень надважких рішень.
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22.05.2024 12:46 Відповісти
Как в пожилое время на рібалку ездить? В 4 часа коропа клюют!
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22.05.2024 13:07 Відповісти
Звісно для мажорів і бидло-еліти,яка не вилазить з ночних клубів не можна штрафувати,це ж не звичайний місцянин який вимушен наприклад добиратись до дому з роботи(як що вона залишилась).Приклад-недоантікорупціонер С.Лещенко-dj.
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22.05.2024 13:56 Відповісти
Шо ше раз доводить: їм похй на все, крім того, за шо каже голосувати Хламідія
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22.05.2024 21:53 Відповісти
 
 