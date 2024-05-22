Штрафи за порушення комендантської години: Рада не змогла ухвалити закон

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 190 нардепів. Повернення законопроєкту також провалили (216 за). Тому закон вважається відхиленим повністю.

У проєкті закону пропонували запровадити адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, зокрема комендантської години у вигляді штрафу.

"Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроект передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години", - пояснив нардеп.

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