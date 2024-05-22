Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не смогла принять закон

Верховная Рада не приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 190 нардепов. Возвращение законопроекта также провалили (216 за). Поэтому закон считается отклоненным полностью.

В проекте закона предлагали ввести админответственность за нарушение мер режима военного положения, в частности, комендантского часа, в виде штрафа.

"Протоколы будет составлять полиция, привлекать суд. Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Предполагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа", - пояснил нардеп.

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