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Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не смогла принять закон

Штрафи за порушення комендантської години не ухвалили

Верховная Рада не приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 190 нардепов. Возвращение законопроекта также провалили (216 за). Поэтому закон считается отклоненным полностью.

В проекте закона предлагали ввести админответственность за нарушение мер режима военного положения, в частности, комендантского часа, в виде штрафа.

"Протоколы будет составлять полиция, привлекать суд. Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Предполагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа", - пояснил нардеп.

Читайте также: Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Автор: 

ВР (29234) комендантский час (166) штраф (1283) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+11
А як по борделям і кабакам гидота зелена буде їздити вночі?
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22.05.2024 12:15
+5
та вже два роки за це розстрілювати нада а вони штрафа не придумають..імбіцили
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22.05.2024 12:13
+4
порушнувальникі закону не змогли утвердити закон який їм заважає порушнювати?
диво якесь...
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22.05.2024 12:20
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Не зійшлися, хто буде перепустки продавати.
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22.05.2024 12:13 Ответить
та вже два роки за це розстрілювати нада а вони штрафа не придумають..імбіцили
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22.05.2024 12:13 Ответить
А як по борделям і кабакам гидота зелена буде їздити вночі?
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22.05.2024 12:15 Ответить
З охороною із поліції та нац гвардії.
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22.05.2024 12:35 Ответить
от якраз ім, мусара лиш честь віддадуть та побажають щасливої дороги
якщо взагалі зупинять...
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22.05.2024 13:18 Ответить
Зона. Багатосерійний блокбастер. Від творців Шатлів через Чонгар, Шашликів у Ялті, 4000 доларів щомісяця кожному українцю!
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22.05.2024 12:16 Ответить
гуляй, рваніна!
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22.05.2024 12:19 Ответить
бл, які ж вони далекі від реальності
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22.05.2024 12:20 Ответить
порушнувальникі закону не змогли утвердити закон який їм заважає порушнювати?
диво якесь...
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22.05.2024 12:20 Ответить
Прості люди вночі і так сплять. Якщо й порушують комендантську, то лише у випадку крайньої необхідності. А тим, хто її порушує, мажорам, в тому числі і самим депутатам ніхто штраф не випише, їх навіть не зупинять.
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22.05.2024 12:31 Ответить
Звісно а як вони тоді будуть усю ніч розважатися і пиячіти після прийняття вдень надважких рішень.
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22.05.2024 12:46 Ответить
Как в пожилое время на рібалку ездить? В 4 часа коропа клюют!
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22.05.2024 13:07 Ответить
Звісно для мажорів і бидло-еліти,яка не вилазить з ночних клубів не можна штрафувати,це ж не звичайний місцянин який вимушен наприклад добиратись до дому з роботи(як що вона залишилась).Приклад-недоантікорупціонер С.Лещенко-dj.
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22.05.2024 13:56 Ответить
Шо ше раз доводить: їм похй на все, крім того, за шо каже голосувати Хламідія
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22.05.2024 21:53 Ответить
 
 