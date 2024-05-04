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Новости
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В российском плену находятся 32 представителя украинских медиа, - Карандеев

плен

И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в плену у россиян сейчас находятся 32 представителя украинских СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МКИП.

Во время поездки в Запорожскую область в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев провел встречу с представителями местных медиа. На встрече обсудили поддержку региональных медиа и возвращение пленных медийщиков.

Карандеев сообщил, что, по данным МКИП, в плену находятся 32 представителя медиа. Он отметил, что ведутся переговоры по их скорейшему возвращению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжительность реабилитации освобожденных из плена военных не имеет временных ограничений и зависит от каждого конкретного случая, - Минобороны

Напомним, по информации НСЖУ, в Украине 79 украинских работников медиа погибли после полномасштабного вторжения РФ, 16 из них - при выполнении профессиональных обязанностей.

Автор: 

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А що представникі змі якась окрема категорія громадян України? Чім прості люди, які чинили супротив, чи волонтери відрізняються?
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04.05.2024 14:53 Ответить
В телеграмі пишуть що цих начебто «журналістів», які невідомо як опинилися у плену ( особисто в мене недовіра до цих фактів) хочуть обміняти на шуфріча, бо зеля сцить посадити хоча б одного корупціонера чи зрадника. А так - і качки на місті і вовки ситі….
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04.05.2024 14:54 Ответить
Журналістів, як завше, має бути жальче за інший нарід?
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04.05.2024 15:05 Ответить
ой!
а азовців, як склалося, просто віддали на катування.....
особисто зе!прєзік! під свою гарантію!
чи, вже забули?
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04.05.2024 15:32 Ответить
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04.05.2024 15:41 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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04.05.2024 15:43 Ответить
Хто українець?
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04.05.2024 16:33 Ответить
 
 