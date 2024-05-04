В российском плену находятся 32 представителя украинских медиа, - Карандеев
И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в плену у россиян сейчас находятся 32 представителя украинских СМИ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МКИП.
Во время поездки в Запорожскую область в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев провел встречу с представителями местных медиа. На встрече обсудили поддержку региональных медиа и возвращение пленных медийщиков.
Карандеев сообщил, что, по данным МКИП, в плену находятся 32 представителя медиа. Он отметил, что ведутся переговоры по их скорейшему возвращению.
Напомним, по информации НСЖУ, в Украине 79 украинских работников медиа погибли после полномасштабного вторжения РФ, 16 из них - при выполнении профессиональных обязанностей.
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