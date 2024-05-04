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Новини
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У російському полоні перебувають 32 представники українських медіа, - Карандєєв

плен

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в полоні у росіян нині перебувають 32 представники українських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

Під час поїздки у Запорізьку область т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв провів зустріч з представниками місцевих медіа. На зустрічі обговорили підтримку регіональних медіа та повернення полонених медійників.

Карандєєв повідомив, що, за даними МКІП, у полоні перебувають 32 представники медіа. Він наголосив, що ведуться переговори щодо їх якнайшвидшого повернення.

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Нагадаємо, за інформацією НСЖУ, в Україні 79 українських працівників медіа загинули після повномасштабного вторгнення РФ, 16 з них - при виконанні професійних обов’язків.

Автор: 

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А що представникі змі якась окрема категорія громадян України? Чім прості люди, які чинили супротив, чи волонтери відрізняються?
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04.05.2024 14:53 Відповісти
В телеграмі пишуть що цих начебто «журналістів», які невідомо як опинилися у плену ( особисто в мене недовіра до цих фактів) хочуть обміняти на шуфріча, бо зеля сцить посадити хоча б одного корупціонера чи зрадника. А так - і качки на місті і вовки ситі….
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04.05.2024 14:54 Відповісти
Журналістів, як завше, має бути жальче за інший нарід?
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04.05.2024 15:05 Відповісти
ой!
а азовців, як склалося, просто віддали на катування.....
особисто зе!прєзік! під свою гарантію!
чи, вже забули?
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04.05.2024 15:32 Відповісти
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04.05.2024 15:41 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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04.05.2024 15:43 Відповісти
Хто українець?
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04.05.2024 16:33 Відповісти
 
 