У російському полоні перебувають 32 представники українських медіа, - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в полоні у росіян нині перебувають 32 представники українських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

Під час поїздки у Запорізьку область т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв провів зустріч з представниками місцевих медіа. На зустрічі обговорили підтримку регіональних медіа та повернення полонених медійників.

Карандєєв повідомив, що, за даними МКІП, у полоні перебувають 32 представники медіа. Він наголосив, що ведуться переговори щодо їх якнайшвидшого повернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалість реабілітації звільнених з полону військових не має часових обмежень та залежить від кожного конкретного випадку, - Міноборони

Нагадаємо, за інформацією НСЖУ, в Україні 79 українських працівників медіа загинули після повномасштабного вторгнення РФ, 16 з них - при виконанні професійних обов’язків.