У російському полоні перебувають 32 представники українських медіа, - Карандєєв
В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в полоні у росіян нині перебувають 32 представники українських ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
Під час поїздки у Запорізьку область т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв провів зустріч з представниками місцевих медіа. На зустрічі обговорили підтримку регіональних медіа та повернення полонених медійників.
Карандєєв повідомив, що, за даними МКІП, у полоні перебувають 32 представники медіа. Він наголосив, що ведуться переговори щодо їх якнайшвидшого повернення.
Нагадаємо, за інформацією НСЖУ, в Україні 79 українських працівників медіа загинули після повномасштабного вторгнення РФ, 16 з них - при виконанні професійних обов’язків.
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