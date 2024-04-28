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Новости
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В России арестовали журналистов AP и Reuters, их обвиняют в сотрудничестве с командой Навального

В росії заарештували двох журналістів

Журналистов Сергея Карелина и Константина Габова арестовали в России по обвинению в сотрудничестве с командой Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Медийщиков обвиняют в подготовке материалов для Ютуб-канала Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным. Суды постановили взять Карелина и Габова под стражу минимум на два месяца - до завершения расследования и судебного рассмотрения их дел.

Им грозит от 2 до 6 лет тюрьмы за "участие в экстремистской организации".

Видеожурналист и оператор Габов, задержанный в Москве, работал на несколько организаций, включая информагентство Reuters. Следствие считает, что Карелин сотрудничал с ФБК, который в России объявлен "экстремистской организацией", и командой Навального.

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Карелин, который имеет двойное гражданство - РФ и Израиля, был задержан в пятницу вечером в Мурманской области. Он работал в ряде изданий, в том числе, и в AP. Он также был оператором немецкого медиа Deutsche Welle до февраля 2022 года. По версии российского следствия, Карелин снимал видеоролики для Ютуб-канала "Навальный LIVE".

Оба задержанных отрицают выдвинутые им обвинения.

В АР заявили, что "очень обеспокоены" задержанием видеожурналиста Карелина и "ищут дополнительную информацию".

В Reuters решение суда в отношении Габова не комментировали.

Цензор.НЕТ сообщал о том, что в июле 2023 года российские оккупанты задержали в Крыму 13 крымских татар, среди них было двое журналистов.

Автор: 

арест (10454) журналистика (3285) задержание (6673) россия (95352) медиа (184) Навальный (855)


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Топ комментарии
+7
Захват зложников, все как у террористов
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28.04.2024 20:27
+6
Пох - що там з Червінським?
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28.04.2024 20:46
+3
Нахіба ви туди поперлись, вельмишановні журналісти AP і Reuters? Ви б ще в північну корею завітали!
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28.04.2024 20:39
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Захват зложников, все как у террористов
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28.04.2024 20:27 Ответить
Аманаты.
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28.04.2024 21:57 Ответить
Совок возвращается к методам холодной войны- совок серет и беснуется!
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28.04.2024 22:00 Ответить
а чем наш любитель газировки из автомата отличается от Хйла? Не ту родину использовал для накручивания бабла? Ведь его родина совок
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28.04.2024 22:01 Ответить
Головне, щоб iм не стало "плохо" як льошику.
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28.04.2024 20:32 Ответить
Нахіба ви туди поперлись, вельмишановні журналісти AP і Reuters? Ви б ще в північну корею завітали!
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28.04.2024 20:39 Ответить
Це не журналісти, це кацапи.
Створювали матерьяли про поганих кацапських генералів, які розкрадають виділені на вбивства українців гроші. Дуже переживали що гроші йдуть не за адресою.
Хай сидять к ...уям...
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28.04.2024 22:03 Ответить
Руські взяли руських,звичайно AP і Reuters спишуть як використаний матеріал.Щось там скажуть на своїх шпальтах,десь хтось помагає пальчиком і все.
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28.04.2024 20:43 Ответить
Вони не руські, вони росіяни. Які розмовляють російською мовою, а не руською.
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29.04.2024 00:06 Ответить
Пох - що там з Червінським?
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28.04.2024 20:46 Ответить
тєлємарафон?
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28.04.2024 20:49 Ответить
Да как-то пох. Лучше раскажите, за сколько ермак купил горозьева с его Белингкат.
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28.04.2024 21:07 Ответить
все очень обеспокоены
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28.04.2024 21:27 Ответить
ибо не ***...занавес, так занавес..железный так железный
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28.04.2024 21:36 Ответить
Папарацці танцює той,хто платить гроші. На болотах недавно закинули на нари полковника ФСБ, батька крупних ТК як то Незигарь. До нього пристебують інформдеп Моссовєта. Причина банальна - вимагання бабла в якорних пайщиків кооперативу Озеро за непоширення інфи. Суми платежів люті. В Україні шавки дерьмака пішли цією ж доріжкою. Немає ніякої політики, це каста професійних вимагачів. Дивився шедевр ФБК про прєдатєля Єльцина. Якщо вже Борис прєдатєль, то хто в них за спасітєля - Навальний чи ще хтось із новоявлених шовіністів.
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28.04.2024 22:39 Ответить
 
 