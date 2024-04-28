В России арестовали журналистов AP и Reuters, их обвиняют в сотрудничестве с командой Навального
Журналистов Сергея Карелина и Константина Габова арестовали в России по обвинению в сотрудничестве с командой Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Медийщиков обвиняют в подготовке материалов для Ютуб-канала Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным. Суды постановили взять Карелина и Габова под стражу минимум на два месяца - до завершения расследования и судебного рассмотрения их дел.
Им грозит от 2 до 6 лет тюрьмы за "участие в экстремистской организации".
Видеожурналист и оператор Габов, задержанный в Москве, работал на несколько организаций, включая информагентство Reuters. Следствие считает, что Карелин сотрудничал с ФБК, который в России объявлен "экстремистской организацией", и командой Навального.
Карелин, который имеет двойное гражданство - РФ и Израиля, был задержан в пятницу вечером в Мурманской области. Он работал в ряде изданий, в том числе, и в AP. Он также был оператором немецкого медиа Deutsche Welle до февраля 2022 года. По версии российского следствия, Карелин снимал видеоролики для Ютуб-канала "Навальный LIVE".
Оба задержанных отрицают выдвинутые им обвинения.
В АР заявили, что "очень обеспокоены" задержанием видеожурналиста Карелина и "ищут дополнительную информацию".
В Reuters решение суда в отношении Габова не комментировали.
Цензор.НЕТ сообщал о том, что в июле 2023 года российские оккупанты задержали в Крыму 13 крымских татар, среди них было двое журналистов.
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