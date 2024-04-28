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Новини
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У Росії заарештували журналістів AP і Reuters їх звинувачують у співпраці з командою Навального

В росії заарештували двох журналістів

Журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з командою Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Associated Press.

Медійників звинувачують у підготовці матеріалів для Ютуб-каналу заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією. Суди постановили взяти Кареліна та Габова під варту щонайменше на два місяці - до завершення розслідування та судового розгляду їхніх справ.

Їм загрожує від 2 до 6 років в’язниці за "участь в екстремістській організації".

Відеожурналіст та оператор Габов, затриманий у Москві, працював на кілька організацій, включаючи інформагентство Reuters. Слідство вважає, Карелін співпрацював із ФБК, який у Росії оголошений "екстремістською організацією", та командою Навального.

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Карелін, який має подвійне громадянство - РФ та Ізраїлю, був затриманий у п’ятницю ввечері у Мурманській області. Чоловік працював у низці видань, зокрема і в AP. Він також був оператором німецького медіа Deutsche Welle до лютого 2022 року. За версією російського слідства, Карелін знімав відеоролики для Ютуб-каналу "Навальний LIVE".

Обидва затримані заперечують висунуті їм обвинувачення.

В АР заявили, що "дуже стурбовані" затриманням відеожурналіста Кареліна і "шукають додаткову інформацію".

У Reuters рішення суду щодо Габова не коментували.

Цензор.НЕТ повідомляв про те, що в липні 2023 року Російські окупанти затримали у Криму 13 кримських татар, серед них було двоє журналістів.

Автор: 

арешт (2520) журналістика (1750) затримання (4336) росія (64911) медіа (230) Навальний (612)


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Топ коментарі
+7
Захват зложников, все как у террористов
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28.04.2024 20:27
+6
Пох - що там з Червінським?
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28.04.2024 20:46
+3
Нахіба ви туди поперлись, вельмишановні журналісти AP і Reuters? Ви б ще в північну корею завітали!
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28.04.2024 20:39
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Захват зложников, все как у террористов
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28.04.2024 20:27 Відповісти
Аманаты.
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28.04.2024 21:57 Відповісти
Совок возвращается к методам холодной войны- совок серет и беснуется!
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28.04.2024 22:00 Відповісти
а чем наш любитель газировки из автомата отличается от Хйла? Не ту родину использовал для накручивания бабла? Ведь его родина совок
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28.04.2024 22:01 Відповісти
Головне, щоб iм не стало "плохо" як льошику.
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28.04.2024 20:32 Відповісти
Нахіба ви туди поперлись, вельмишановні журналісти AP і Reuters? Ви б ще в північну корею завітали!
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28.04.2024 20:39 Відповісти
Це не журналісти, це кацапи.
Створювали матерьяли про поганих кацапських генералів, які розкрадають виділені на вбивства українців гроші. Дуже переживали що гроші йдуть не за адресою.
Хай сидять к ...уям...
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28.04.2024 22:03 Відповісти
Руські взяли руських,звичайно AP і Reuters спишуть як використаний матеріал.Щось там скажуть на своїх шпальтах,десь хтось помагає пальчиком і все.
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28.04.2024 20:43 Відповісти
Вони не руські, вони росіяни. Які розмовляють російською мовою, а не руською.
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29.04.2024 00:06 Відповісти
Пох - що там з Червінським?
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28.04.2024 20:46 Відповісти
тєлємарафон?
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28.04.2024 20:49 Відповісти
Да как-то пох. Лучше раскажите, за сколько ермак купил горозьева с его Белингкат.
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28.04.2024 21:07 Відповісти
все очень обеспокоены
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28.04.2024 21:27 Відповісти
ибо не ***...занавес, так занавес..железный так железный
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28.04.2024 21:36 Відповісти
Папарацці танцює той,хто платить гроші. На болотах недавно закинули на нари полковника ФСБ, батька крупних ТК як то Незигарь. До нього пристебують інформдеп Моссовєта. Причина банальна - вимагання бабла в якорних пайщиків кооперативу Озеро за непоширення інфи. Суми платежів люті. В Україні шавки дерьмака пішли цією ж доріжкою. Немає ніякої політики, це каста професійних вимагачів. Дивився шедевр ФБК про прєдатєля Єльцина. Якщо вже Борис прєдатєль, то хто в них за спасітєля - Навальний чи ще хтось із новоявлених шовіністів.
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28.04.2024 22:39 Відповісти
 
 