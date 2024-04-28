У Росії заарештували журналістів AP і Reuters їх звинувачують у співпраці з командою Навального

Журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з командою Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Медійників звинувачують у підготовці матеріалів для Ютуб-каналу заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією. Суди постановили взяти Кареліна та Габова під варту щонайменше на два місяці - до завершення розслідування та судового розгляду їхніх справ.

Їм загрожує від 2 до 6 років в’язниці за "участь в екстремістській організації".

Відеожурналіст та оператор Габов, затриманий у Москві, працював на кілька організацій, включаючи інформагентство Reuters. Слідство вважає, Карелін співпрацював із ФБК, який у Росії оголошений "екстремістською організацією", та командою Навального.

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Карелін, який має подвійне громадянство - РФ та Ізраїлю, був затриманий у п’ятницю ввечері у Мурманській області. Чоловік працював у низці видань, зокрема і в AP. Він також був оператором німецького медіа Deutsche Welle до лютого 2022 року. За версією російського слідства, Карелін знімав відеоролики для Ютуб-каналу "Навальний LIVE".

Обидва затримані заперечують висунуті їм обвинувачення.

В АР заявили, що "дуже стурбовані" затриманням відеожурналіста Кареліна і "шукають додаткову інформацію".

У Reuters рішення суду щодо Габова не коментували.

Цензор.НЕТ повідомляв про те, що в липні 2023 року Російські окупанти затримали у Криму 13 кримських татар, серед них було двоє журналістів.