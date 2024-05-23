ЗМІ закликають Раду не ухвалювати законопроєкт №7033-д, який обмежує доступ до судових рішень, пов’язаних з війною

Медійники закликають Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт 7033-д, оскільки він, на їхню думку, перешкоджатиме висвітленню кримінальних справ, пов’язаних із війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднило видання Ґрати.

Це, на думку журналістів, позбавить громадськість контролю над правосуддям у важливих судових процесах.

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"Вже цього четверга, 23 травня, Верховна Рада може розглянути законопроєкт 7033-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень". Згадана законодавча ініціатива вже зазнала критики з боку правозахисників, оскільки значно обмежує доступ до відкритої інформації у реєстрі судових рішень та надає суддям необмежені повноваження для цього. Вона фактично закриває від громадськості рішення у справах, пов’язаних із війною, нацбезпекою, військом та мобілізацією - таких, що становлять значний суспільний інтерес.

Ми, журналісти видань, що системно висвітлюють важливі для суспільства судові процеси та розслідування, також вбачаємо у цьому ризики перешкоджання нашій роботі, а також права наших читачів на отримання достовірної інформації про події в Україні", - зазначили вони.

Що передбачає законопроєкт

Автори звернення розповіли, що у законопроєкті пропонують відтермінувати публікацію судових рішень у справах щодо злочинів, повʼязаних із війною, нацбезпекою, щодо колаборантів, ухилення від мобілізації тощо.

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"За їхнім задумом, документи зʼявляться у реєстрі лише через рік після закінчення воєнного стану. Законопроєкт також наділяє суддів правом "з міркувань безпеки" не публікувати інформацію, що була оголошена у відкритому засіданні та яка, на думку суддів, "може сприяти ідентифікації" місць та закладів критичної інфраструктури. Проте ці відомості легко можна знайти в інтернеті. А при прийнятті цього рішення судді керуватимуться лише своїми переконаннями. Крім того, з судового реєстру зникнуть усі рішення у зазначених справах, що були прийняті з початку введення воєнного стану.

Судді й зараз, замість того, щоб закривати від громадськості лише чутливу інформацію, воліють закривати весь судовий процес, посилаючись на розмите формулювання "з міркувань безпеки", і рішення у справі внаслідок цього журналістам неможливо знайти в реєстрі. Новий законопроєкт масштабує та узаконить цю практику" ,- пояснили вони.

Медійники вбачають у законопроєкті спробу цензури, яка значно звузить можливості громадського контролю над важливими судовими процесами та ймовірно сприятиме суддівському свавіллю.

Нардепів закликають відхилити цей законопроєкт.

Звернення можна підписати за посиланням.

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