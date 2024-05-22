Злодіїв штрафуватимуть: Рада скасує кримінальну відповідальність за крадіжки майна вартістю до 4500 гривень

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна".

Відповідний законопроєкт №11068 у першому читанні підтримали 265 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4 542 гривень (до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Водночас пропонується встановити штрафи за дрібне викрадення майна вартістю до 4542 грн шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати:

за дрібну крадіжку (майна вартістю до 757 грн) – штраф становитиме 170-850 грн, або громадські роботи протягом 20-30 годин. або адмінарешт на строк до 5 діб;

за дрібну крадіжку у значному розмірі (вартістю від 757 грн до 4552 грн) – штраф від 850 до 5100 грн, або громадські роботи протягом 30-40 годин. або адмінарешт на строк до 10 діб;

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Автори законопроєкту вважають, що в умовах воєнного стану покарання за крадіжку занадто суворе.

Зокрема, вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. При цьому крадіжка вважається дрібною, якщо вартість вкраденого не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімум доходів громадян. Відтак, наразі кримінальна відповідальність настає, якщо вартість вкраденого перевищує 302,8 грн.

Загалом у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 КК України ("Крадіжка"), з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.