"Соцмережі витісняють телебачення як джерело отримання інформації" - Інститут соціології НАН.

Телебачення поступово втрачає свої позиції як джерело отримання суспільно-політичної інформації, його витісняють соціальні мережі і месенджери.

Про це під час презентації щорічного дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії" розповіла старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН Марта Наумова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації є соціальні мережі і різні месенджери - Телеграм, Вотсап, Вайбер, а телебачення поступово втрачає свої позиції. Якщо говорити про "Єдиний телемарафон", то у 2022 році його дивилися 41% респондентів, то у 2023 році - тільки 31% опитаних", - розповіла Наумова.

За її словами, у віковій групі 18-65 років лише 32% опитаних відповіли, що дивилися телебачення останнього тижня, а головними джерелами інформації вказали соцмережі і месенджери.

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"Ми досліджували і групу пенсіонерів. З’ясувалося, що у ній телебачення залишається ключовим джерелом інформації", - додала соціолог.

За її словами, згідно з отриманими результатами, медіаграмотність 3% українців є низькою, у 21 відсотка - нижча за середню, 62% респондентів мають вищий за середні рівень медіаграмотності і 14% - високий.

Кількісне дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії" відбулось методом інтерв’ю "обличчя до обличчя" за допомогою планшета за стандартизованим опитувальником (CAPI). Обсяг вибірки склав 1200 респондентів - доросле населення України (18+). Польовий етап здійснено компанією New Image Marketing Group з 15 по 29 січня 2024 року.